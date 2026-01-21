Hug Me Back: Μια αγκαλιά που ξεκίνησε από την Αθήνα και έφτασε μέχρι την Ανταρκτική

Η Κατερίνα Ζαγοράκη πιστεύει στη δύναμη της αγκαλιάς και γι' αυτό δημιούργησε ένα project που τη στέλνει σε όλο τον κόσμο. Μίλησε σχετικά στο JennyGr και μας αγκάλιασε, μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Η Κατερίνα Ζαγοράκη, δημιουργός του Hug Me Back, έχει αυτού του είδους τη θετική ενέργεια που είναι μεταδοτική. Με το που τη συναντάς, σου χαρίζει ένα ζεστό χαμόγελο και μια σφιχτή αγκαλιά, απο αυτές που δίνεις στους ανθρώπους που πραγματικά νοιάζεσαι. Κάτι ξέρω, έτσι έγινε όταν τη συνάντησα για να μου δώσει το hoodie που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μοιράζοντας αγκαλιές και αγάπη.

Σήμερα που είναι Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για την οικουμενική οντότητα της αγκαλιάς, την μαγική της ικανότητα να φέρνει ανθρώπους κοντά, να θεραπεύει ψυχές, να φέρνει χαμόγελα, από την Κατερίνα, την πιο γλυκιά hug ambassador.

Τι είναι το Hug Me Back;

Ίσως η πιο σωστή ερώτηση είναι ποιοι είναι το Hug Me Back. Είναι η Κατερίνα, είμαι εγώ, είσαι εσύ, είναι οποιοσδήποτε ταξιδεύει στην Ελλάδα ή τον κόσμο, του αρέσουν οι αγκαλιές και είναι πρόθυμος να τις μοιραστεί. Το Hug Me Back ξεκίνησε από την Κατερίνα και την Αθήνα και έφτασε στην Ανταρκτική. Έχει ταξιδέψει ήδη στις 7 ηπείρους και στόχος του είναι να ταξιδέψει και να ενώσει ανθρώπους και στις 195 χώρες του κόσμου, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Είναι ένα hoodie και δυο ανοιχτά χέρια που στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η αγκαλιά δεν γνωρίζει σύνορα, γλωσσικά εμπόδια, χρώματα, φύλα και θρησκείες. Είναι η πιο αγνή ανθρώπινη ανάγκη για επαφή, από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Το Hug Me Back ξεκίνησε από την Κατερίνα αλλά ταξιδεύει και γιγαντώνεται χάρη σε όλους τους hug ambassadors.

Η Κατερίνα Ζαγοράκη μιλάει στο JennyGr για το Hug Me Back