Ένα βράδυ στα γυρίσματα της ταινίας “Η Βαλίτσα” - Ναταλία Τσαλίκη, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου και Αναστασία Παντούση στο JennyGr

Η Βαλίτσα έρχεται στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο, από την Tanweer.

Βράδυ Πέμπτης στο Ωδείο Αθηνών. Οπερατέρ, τεχνικοί, ηθοποιοί, καλοντυμένοι κομπάρσοι, μακιγιέζ και φροντιστές είναι έτοιμοι να πάρουν τις θέσεις τους. Ετοιμάζονται να γυρίσουν μία ακόμη σκηνή από την επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή της Tanweer, «Η Βαλίτσα», σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέη. Δίνονται οι τελευταίες οδηγίες, γίνεται έλεγχος στον ήχο, πέφτει σιγή, η κλακέτα χτυπά και η σκηνή ξεκινά.

Λίλα Μπακλέση, Αναστασία Παντούση και Βάσω Καβαλιεράτου (υποδύονται την Μαρίνα, την Αλίκη και τη Βάσω αντίστοιχα) εμφανίζονται στο μόνιτορ, εκεί όπου όλοι στρέφουμε τα βλέμματά μας με απόλυτη προσοχή. Oι τρεις πρωταγωνίστριες έχουν μόλις ανακαλύψει μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα και αναρωτιούνται αν πρέπει να τα κρατήσουν ή να τα παραδώσουν στην αστυνομία. Τρεις φίλες, εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, με όνειρα και φόβους, συζητούν συνωμοτικά - λες και όλοι γνωρίζουν τι υπάρχει στο εσωτερικό της. Ο σκηνοθέτης φωνάζει cut και η σκηνή τελειώνει. Οι τρεις ηθοποιοί χαλαρώνουν, φοράνε ό,τι πιο ζεστό μπορούν (ήταν ένα πραγματικά κρύο βράδυ) και ετοιμάζονται για μία ακόμη λήψη.

Κοιτάζω γύρω μου. Βλέπω την προετοιμασία για κάθε λήψη και σκέφτομαι πώς ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Κάπου ανάμεσα στο διάλειμμα για φαγητό και σε μια επόμενη σκηνή, αυτή τη φορά με την Τόνια Σωτηροπούλου και τον Δημήτρη Μοθωναίο, άδραξα την ευκαιρία να “εισβάλλω” στα καμαρίνια για να μιλήσω με τις τέσσερις πρωταγωνίστριες. Η Ναταλία Τσαλίκη είναι η τέταρτη αυτής της γυναικείας παρέας.

Αρχικά, η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί τρεις φίλες, την τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the bunnies Αλίκη, την ηθοποιό Μαρίνα και την λογίστρια Βάσω. Μαζί συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μια άλλη τροπή.Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει.

Τέσσερις φίλες στην ταινία, τέσσερις, πλέον, φίλες και στην πραγματική ζωή. Την χημεία που έχουν χτίσει μεταξύ τους, την αντιλαμβάνεσαι από το πρώτο λεπτό. Κι αυτό αποτελεί πάντα τον κυριότερο παράγοντα για το αποτέλεσμα μιας ταινίας ή σειράς. Λίλα Μπακλέση, Αναστασία Παντούση, Βάσω Καβαλιεράτου και Ναταλία Τσαλίκη μίλησαν στο JennyGr για τους ρόλους τους, για τη δυναμική μεταξύ τους, καθώς και για τη σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και το σενάριο της Κατερίνας Μπέη.

Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Αναστασία Παντούση και Ναταλία Τσαλίκη στο JennyGr

Οι ρόλοι τους στην ταινία Βαλίτσα

Λίλα Μπακλέση

«Εγώ είμαι η Μαρίνα, μια κοπέλα που θέλει να γίνει ηθοποιός και παράλληλα προσπαθεί να γίνει και ινφλουένσερ. Είναι ερωτευμένη με έναν σκηνοθέτη, ο οποίος προσπαθεί να τη βάλει μέσα σε ένα πλαίσιο και να κάνουν κάποια πράγματα μαζί, αλλά τελικά, μάλλον, δεν είναι και από τους επιτυχημένους σκηνοθέτες του κόσμου. Η Μαρίνα είναι μια κοπέλα στοχοπροσηλωμένη σε σχέση με το πώς θέλει να ζήσει τη ζωή της, δηλαδή δεν την ενδιαφέρουν μόνο τα χρήματα. Απλώς, έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτά είναι το μέσο για να έχει μια πιο άνετη ζωή. Γι’ αυτό και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει την βαλίτσα».

«Την αγαπώ πάρα πολύ την Μαρίνα, θεωρώ πως είναι πολύ αστεία και έχει φτιάξει ένα προσωπείο, για να μπορεί να ζει την καθημερινότητά της, όπως κάνουμε και οι περισσότεροι άνθρωποι, και πορεύεται με αυτό -το οποίο είναι ροζ και λεοπάρ. Η αλήθεια είναι, όμως, πως μέσα της είναι ένα παιδί που πληγώνεται και είναι εύθραυστο, όπως όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητα του 2026».

«Όταν διάβασα τον ρόλο, σκέφτηκα ότι αυτή η κοπέλα φοράει συνέχεια animal print. Όταν κάναμε το φίτινγκ, η ενδυματολόγος μας, η φανταστική Μαρίλια Αλειφέρη, μου έδωσε για κάθε σκηνή κάτι σε animal print. Είναι φοβερό το ότι τα ρούχα, το μακιγιάζ και τα μαλλιά σε βοηθούν να μπεις στον χαρακτήρα, οπότε με το που έβαλα τα ρούχα και έχοντας κάνει τη δουλειά που έπρεπε ως ηθοποιός, σε συνδυασμό με τα μαλλιά και το μαγικιάζ, κατευθείαν δημιουργήθηκε αυτή η Μαρίνα».

Βάσω Καβαλιεράτου

«Εγώ είμαι η Βάσω στην ταινία, συμπτωματικά έχω το ίδιο όνομα. Είμαι μια γυναίκα αρκετά συντηρητική και εσωστρεφής, και εργάζομαι ως λογίστρια. Δεν εκφράζομαι πολύ εύκολα, μάλλον είμαι φοβισμένη σε σχέση με το να ρισκάρω, να κάνω πράγματα, να βγω στη ζωή. Είμαι σε ένα γραφείο, που δεν μου φέρονται και πολύ καλά, αλλά εξακολουθώ να πηγαίνω. Έχω μία μαμά, η οποία με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο να με ρωτήσει αν έφαγα, αν κοιμήθηκα καλά και πώς πήγε η δουλειά. Μια μαμά, δηλαδή, πιεστική, που όμως δεν έχω το κουράγιο να κάνω την επανάστασή μου. Είμαι, επίσης, η φωνή της λογικής σε αυτή την παρέα - ζούμε μαζί, με την Μαρίνα είμαστε ξαδέρφες και η Αλίκη είναι η φίλη της Μαρίνας, η οποία έχει χωρίσει και έχει μετακομίσει σε εμάς».

«Αρκετά στοιχεία από αυτά που σκέφτηκα για την Βάσω, τα κρατήσαμε. Σωματικά, δηλαδή, δεν είναι ένα λαμπερό κορίτσι, για την ακρίβεια είναι “κρυμμένη”. Είναι ήσυχη στο να εκφραστεί και να υψώσει τον τόνο της φωνής της, αλλά έχει μια κρυμμένη τρέλα και ομορφιά. Η ίδια νομίζει και θέλει να περνάει απαρατήρητη, αλλά έχει γοητευτικά στοιχεία πάνω της. Στην ταινία, βλέπουμε να την προσεγγίζουν κάποιοι άνθρωποι, κάτι που της φαίνεται περίεργο. Υπάρχει, δηλαδή, ένα φλερτ, το οποίο την ξενίζει πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι σε σχέση, αλλά θα ήθελε πολύ, εξού και κοιτάει με λαχτάρα την Μαρίνα και την Αλίκη όταν μιλούν για άντρες».

«Ένας ρόλος περνά από πολλά στάδια. Συζητήσαμε πολύ με τον Δημήτρη Παπαθανάση. Την εξωτερική εμφάνιση της Βάσως την έφερα κάπως στο μυαλό μου και αποφασίσαμε από κοινού για την μεταμόρφωση μου. Με τον Δημήτρη αμέσως είπαμε πως τα μαλλιά πρέπει να αλλάξουν, δηλαδή. Τα γυαλιά που φοράει η Βάσω ήταν γραμμένα από την Κατερίνα Μπέη, αλλά τα ήθελα κι εγώ πάρα πολύ».

Αναστασία Παντούση

«Εγώ είμαι η Αλίκη, ένα πλάσμα που θέλει να τα κάνει όλα μόνη της. Δεν θέλει βοήθεια και σπρώξιμο. Έχει μία μπάντα, την Alice & the bunnies γράφει μουσική και το όνειρό της είναι να γίνει γνωστή αυτή η μπάντα, να παίζει τα κομμάτια που πραγματικά της αρέσουν - το φοβάται λίγο αυτό η αλήθεια είναι, αλλά δεν θέλει να το κάνει με τρόπο που να τη βοηθήσουν οι άλλοι. Ούτε ο Ορφέας, ούτε οι εταιρείες, ούτε οι φίλες της. Αυτό είναι το όνειρό της. Και όταν έρχεται η βαλίτσα στα χέρια των κοριτσιών, είναι η μόνη που έχει ενδοιασμούς στο να την κρατήσουν ή όχι, γιατί η Μαρίνα είναι σίγουρη ότι θέλει τα χρήματα και η Βάσω θέλει να τα παραδώσουν. Η Αλίκη είναι στο ενδιάμεσο γιατί ξέρει ότι με αυτά τα χρήματα θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει. Είναι ένα κορίτσι, που νομίζει ότι είναι σκοτεινό αλλά δεν είναι, αντιθέτως έχει πολύ φως. Είναι το κουλ τυπάκι της παρέας».

«Για μένα η Αλίκη δεν είναι κόντρα ρόλος. Μου αρέσει πολύ και έχω ταυτιστεί σε πολλά πράγματα μαζί της. Όταν διάβασα τον ρόλο σκεφτόμουν τα ακουσμάτά της, τι μουσική θα παίζει η μπάντα της και γενικά καταλήξανε όλα πολύ κοντά σε αυτά που σκεφτόμουν. Χάρηκα πολύ όταν αυτός ο ρόλος κατέληξε σε μένα».

Ναταλία Τσαλίκη

«Η Στέλλα είναι μια γυναίκα που είναι μόνη, αλλά όχι απομονωμένη. Είναι χήρα, ευκατάστατη, και κρατάει το ενδιαφέρον της για τη ζωή και για όσα συμβαίνουν γύρω της σε εγρήγορση. Γι ‘ αυτό και της αρέσει να κάνει παρέα με τις νεότερες γειτόνισσές της, και να συμμερίζεται τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Είναι επίσης ευαίσθητη, καθώς έχει μια μεγάλη επιθυμία να υιοθετήσει ένα μωρό από ένα ίδρυμα με εγκαταλελειμμένα παιδιά. Έχει μια νεανική ανησυχία, κάτι που την κάνει να συμμετέχει στην περιπέτεια στην οποία έχουν εμπλακεί οι νεαρές φίλες της. Αισθάνεται ότι της κρατάει συντροφιά η φωνή που ακούει όταν συνδέεται στο διαδίκτυο με την Τεχνητή Νοημοσύνη, και συνηθίζει να την αποκαλεί “ευγενή κύριο”».

«Το στοιχείο που βρίσκω αρκετά δικό μου, είναι ότι και οι δικοί μου φίλοι είναι νεότεροι, και ότι προτιμώ τη δυναμική συμμετοχή στη ζωή, παρά τον εφησυχασμό και την απραξία. Σχέση μεγάλη με τα ΜΜΕ δεν έχω, εκτός από τα βασικά, γι’ αυτό και διασκέδασα πολύ με την εξάρτησή της από τον “ευγενή κύριο”».

Η δυναμική μεταξύ τους

Λίλα Μπακλέση

«Με τα κορίτσια είμαστε πολύ τυχερές, γιατί ενώ δεν γνωριζόμαστε, ο Δημήτρης Παπαθανάσης, ο σκηνοθέτης μας, μάς έκανε δύο μήνες πρόβα, κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Για μένα ήταν πολύ μεγάλο δώρο αυτό, γιατί δεθήκαμε πολύ όλες. Μπήκαμε πρώτη μέρα στο γύρισμα και ήμασταν οι χαρακτήρες μας - είχαμε δουλέψει βέβαια και τους ρόλους μας πάνω στο σενάριο της Κατερίνας Μπέη. Είναι μια ευτυχής συγκυρία γιατί έχουμε την Αναστασία Παντούση, το πιο θεότρελο πλάσμα που μπορείς να γνωρίσεις, σου φτιάχνει τη διάθεση αμέσως, την Βάσω Καβαλλιεράτου, που μαζί με τον σκηνοθέτη είναι τα “φυτά” της παρέας, κι εγώ είμαι αυτή που είμαι, κάποιες φορές ροζ, άλλες κατάμαυρη. Και φυσικά, η Ναταλία Τσαλίκη που είναι ένα όνομα, μια ιστορία».

Βάσω Καβαλιεράτου

«Έχουμε υπέροχη δυναμική με τα κορίτσια. Τις λατρεύω. Τη Λίλα την ήξερα και την εκτιμούσα, αν και δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ πριν. Την Αναστασία τη γνώρισα στο πρώτο κάστινγκ και αμέσως τη λάτρεψα. Περνάμε πολύ ωραία στα γυρίσματα, τα ευχαριστιόμαστε πολύ. Και με την Ναταλία Τσαλίκη, που κάνει την γειτόνισσα. Αισθάνομαι τυχερή πραγματικά γιατί είναι και μια ταινία που κινείται γύρω από τη γυναικεία φιλία, την αγάπη, την φροντίδα και την αλληλεγγύη».

«Είναι ουσιαστικά τέσσερις γυναίκες και αυτές οι σχέσεις μου αρέσουν πολύ. Λείπουν κιόλας, γιατί συνήθως βλέπουμε άντρες ή άντρας-γυναίκα, αλλά όχι γυναίκες. Μου αρέσει πολύ που παίζω σε μια ταινία που είμαστε μια γροθιά. Είμαι περήφανη για την χημεία που έχουμε χτίσει, μαζί και με την βοήθεια του φανταστικού σκηνοθέτη μας, του Δημήτρη».

Αναστασία Παντούση

«Είναι ένα όνειρο. Είναι αριστούργημα. Εγώ που δεν μπορώ να ξυπνήσω με τίποτα το πρωί, ανυπομονώ να έρθω στο γύρισμα. Ανυπομονούσα να τελειώσουν οι γιορτές φαντάσου, για να ξεκινήσουμε γυρίσματα γιατί μου έλειψαν όλοι. Έχουμε δέσει πολύ αλήθεια. Είδα στα κλεφτά κάποια πλάνα και είδα σαν εικόνα την ενέργεια που έχει δημιουργηθεί μεταξύ μας, και είναι φοβερή. Η Σοφία Δημοπούλου, η casting director, έχει ψυχογραφήσει όλο μας το είναι και μας έδεσε - την ευχαριστούμε πολύ γι’αυτό. Τα κορίτσια είναι μία και μία και πολύ καλοί ηθοποιοί. Πέρα όμως από αυτό, είναι αυτό που λέμε καλές ψυχές, επομένως μπορείς να δουλέψεις πιο άνετα».

Ναταλία Τσαλίκη

Με τις συμπρωταγωνίστρίες μου, είχα μια αναπάντεχη, υπέροχη συνεργασία, η οποία εξελίχτηκε σε τρυφερότητα και αγάπη. Είναι υπέροχες και οι τρεις, και σαν άνθρωποι, και σαν επαγγελματίες. Δεθήκαμε και γελάσαμε πολύ, κάτι που μας έκανε να ξεπεράσουμε πιο εύκολα την κούραση και τις δυσκολίες των γυρισμάτων.

Για τη σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και το σενάριο της Κατερίνας Μπέη

Λίλα Μπακλέση

«Εγώ τον Δημήτρη τον ξέρω πολλά χρόνια. Χαθήκαμε για μια δεκαετία και έτυχε να βρεθούμε στη διαδικασία των ακροάσεων. Χάρηκα πολύ που ξαναβρεθήκαμε και δουλέψαμε σε αυτό το πρότζεκτ. Έχει μια ήρεμη δύναμη, ξέρει πάρα πολύ καλά το σενάριο, ξέρει πολύ καλά τί θέλει από κάθε σκηνή και τί από κάθε χαρακτήρα και προσπαθεί να βγάλει το καλύτερο από κάθε ηθοποιό. Κι αυτό είναι σπάνιο, γιατί το πόσο ευάλωτος είναι ο ηθοποιός δεν το συνειδητοποιούν πάντα οι σκηνοθέτες και ο Δημήτρης, όχι απλώς το συνειδητοποιεί, σε προστατεύει με όλο του το είναι. Και επίσης σου δίνει την ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις στο γύρισμα. Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο πλαίσιο που σου επιτρέπει να είσαι δημιουργικός».

«Με την Κατερίνα είναι η τρίτη φορά που δουλεύω, μετά την Ευτυχία και Τα Καλύτερα μας Χρόνια. Νομίζω μου ταιριάζει πολύ ο τρόπος γραφής της, καταλαβαίνω ακριβώς προς τα πού θέλει να το πάει με το που διαβάζω κάτι, μπαίνω, νομίζω, με έναν τρόπο μέσα στο μυαλό της και φαντάζομαι τους χαρακτήρες. Βάζω, φυσικά, και το δικό μου στοιχείο όπως γίνεται πάντα. Από τη στιγμή που έχεις έναν καμβά που μπορείς να ζωγραφίσεις, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ωραίο να ξαναδουλεύεις με ανθρώπους που τους βλέπεις σε κάτι διαφορετικό και μπορούν να σε πάνε ένα βήμα παραπέρα.

Βάσω Καβαλλιεράτου

«Η Κατερίνα Μπέη έχει γράψει πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ξέραμε δηλαδή ότι έχουμε ένα σενάριο που έχει μια υπόσταση. Ο Δημήτρης Παπαθανάσης ήταν για μένα η αποκάλυψη. Η τελευταία του μικρού μήκους ταινία είναι ένα αριστούργημα, αλλά είναι η πρώτη του μεγάλη μήκους ταινία, οπότε ήταν ένα στοίχημα και για εκείνον. Για μένα, είναι φανταστική περίπτωση σκηνοθέτη, με τεράστιο ταλέντο και γενναιοδωρία. Έχει μια ικανότητα να καθοδηγεί ηθοποιούς και να μπαίνει ακριβώς στην ατμόσφαιρα και στο τί θέλει κάθε σκηνή, να το ζητά και να σε πηγαίνει προς τα εκεί. Οπότε έγινε ένα πάντρεμα ωραίο και όταν ο σκηνοθέτης είναι έτσι, γίνεται ένα μαγικό πράγμα και όλοι οι ηθοποιοί κουρδίζονται και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Και αυτό έχει γίνει εδώ, είμαστε πολύ τυχεροί».

Αναστασία Παντούση

«Με τον Δημήτρη Παπαθανάση χαίρεσαι να δουλεύεις μαζί του. Ξέρει τι θέλει κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν σκηνοθέτη, να έρχεται προετοιμασμένος και να σου ζητάει ακριβώς αυτό που έχει σκεφτεί και να το μοιράζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να το καταλαβαίνεις και να έχεις την επιθυμία να το κάνεις. Έχει ένα μαγικό τρόπο με τον οποίο σου δίνει τις πληροφορίες και την καθοδήγηση. Είμαι πολύ ευγνώμων που τον γνώρισα. Θεωρώ θα ήταν μια άλλη ταινία αν δεν ήταν ο Δημήτρης».

«Φυσικά, το σενάριο της Κατερίνας Μπέη, που από εκεί ξεκινάνε όλα, το αγαπήσαμε αμέσως. Και η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που αν της προτείνεις κάποια πράγματα που έχεις σκεφτεί για τον ρόλο σου, το δέχεται. Κι αυτό το κάνει ακόμα καλύτερο. Θεωρώ ότι είναι μια δουλειά που όλοι είναι ένας κι ένας. Από το σενάριο, τη σκηνοθεσία και τους ηθοποιούς, πιστεύω ότι θα αρέσει στον κόσμο. Η Κατερίνα έχει γράψει και τους ρόλους πολύ προσεγμένα και δομημένα έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους ερμηνεύσουμε κι εμείς. Κάθε χαρακτήρας είναι πολύ διαφορετικός και έχει ενδιαφέρον το πώς συνδέονται μεταξύ τους».

Ναταλία Τσαλίκη

«Για το σενάριο σας είπα κάποια πράγματα, τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψετε στην ταινία, η οποία έχει αρκετό σασπένς. Δουλέψαμε πάνω σ’ αυτό τον όμορφο καμβά με τον σκηνοθέτη μας και τα κορίτσια, με πραγματικό κέφι. Ο Δημήτρης (Παπαθανάσης), είναι εξαιρετικός, και παρότι είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, δημιούργησε για όλους ένα κλίμα ασφάλειας, σιγουριάς και αγάπης. Μία ευφορία, απόλυτα χρήσιμη για οποιοδήποτε γύρισμα , πόσο μ´αλλον όταν πρόκειται για κωμωδία. Έχει γνώση, ηρεμία, σιγουριά, εφευρετικότητα, και ήταν ανοιχτός σε οποιαδήποτε ιδέα, ακόμα και την πιο τρελή, που του προτείναμε. Εύχομαι αυτή η ευφορία την οποία βιώσαμε εμείς στα γυρίσματα, να αγγίξει και τους θεατές».

