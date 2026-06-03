Δημήτρης Ορδουλίδης: «Δεν σχεδιάζω ρούχα για να “ταιριάζουν”. Σχεδιάζω για εκείνους που δεν χρειάζονται την έγκριση κανενός»

Ο σχεδιαστής, Δημήτρης Ορδουλίδης, μιλάει στο JennyGr μεταξύ άλλων και για τη νέα του Pre Fall 2027 συλλογή

Το μεγαλύτερο fashion red flag του, οι πλατφόρμες. Δεν ακολουθεί τους στενούς περιορισμούς τις μόδας (πόσο μάλλον τους στιλιστικούς) και υποστηρίζει με αυτοπεποίθηση πως το στιλ καμία σχέση δεν έχει με τις εκάστοτε «μόδες» της εποχής - αλλά ούτε και με την οικονομική επιφάνεια. Ο Δημήτρης Ορδουλίδης δημιουργεί με συναίσθημα, προσοχή στη λεπτομέρεια, τα ποιοτικά υλικά και αγαπά να βλέπει γυναίκες και άνδρες να φορούν, πάνω από όλα το πιο λαμπερό τους χαμόγελο, γιατί, at the end of the day, αυτό είναι και το μεγαλύτερο μυστικό αν θέλεις να λάμψεις.

Συχνά τις βροχερές ημέρες, δη τις ανοιξιάτικες, λατρεύω να μένω σπίτι, να κοιτάζω τις στάλες αναπαυτικά από τον καναπέ με χαλαρή μουσική και καφέ στο χέρι, εκείνη τη βροχερή Παρασκευή όμως προτίμησα κάτι ακόμη καλύτερο - μία βόλτα στα στενά του Ζωγράφου για μια επίσκεψη στο άκρως καλαίσθητο και φιλόξενο ατελιέ του fashion designer, Δημήτρη Ορδουλίδη.

Η νέα συλλογή του Δημήτρη Ορδουλίδη, Black Sea

Ο Δημήτρης είναι από εκείνους τους σχεδιαστές που, έχεις ακούσει ξανά το όνομά τους. Αμέσως σου έρχεται στο μυαλό η «γραφή» του στο ύφασμα – να σου θυμίσω πως το 2015 είχε κερδίσει το βραβείο της 17ης Athens Exclusive Week. Σπούδασε στην Ακαδημία Σχεδιασμού Μόδας και Επικοινωνίας στο Ντίσελντορφ και καταφέρνει να «παντρεύει» με αριστοτεχνία την πειθαρχημένη, σκοτεινή αισθητική της Γερμανίας με μια εκλεπτυσμένη – και πάντα εκφραστική ευαισθησία. Τώρα, τον βρίσκουμε στη φάση όπου έχει ετοιμάσει τη νέα του συλλογή, Black Sea, και δεν γινόταν να μην ρίξω κλεφτές ματιές στα κομμάτια πριν κυκλοφορήσουν.





Με αφορμή την επερχόμενη Pre Fall 2027 συλλογή του όπως καταλαβαίνεις, τον βρήκα στο αγαπημένο του καταφύγιο, ολόγυρα από δημιουργίες που ορίζονται από αντιθέσεις, αισθησιασμό, δομή και κίνηση. Σιλουέτες που ξεπερνούν το φύλο και την περίσταση και συνδυάζουν την έντονη ένταση με τον εκλεπτυσμένο μινιμαλισμό. «For those who move beyond the rules» λοιπόν ο Δημήτρης Ορδουλίδης μού μίλησε για τη νέα του συλλογή, τα δημιουργικά του σχέδια και για όλα όσα έχουν τελικά ουσία - όχι μόνο στη μόδα αλλά και στη ζωή.



Διάβασε τη συνέντευξη του Δημήτρη Ορδουλίδη στο JennyGr

Ξεκινώντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι ετοιμάζεις στην Κωνσταντινούπολη;

«Στην Κωνσταντινούπολη χτίζω ένα νέο δημιουργικό πεδίο για το brand μου. Δεν το βλέπω απλά ως γεωγραφική μετακίνηση, αλλά ως αλλαγή ρυθμού. Εκεί αναπτύσσω τη νέα συλλογή και παράλληλα δημιουργώ τις βάσεις για πιο διεθνείς συνεργασίες και ένα πιο καθαρό positioning του brand σε ευρωπαϊκό και μεσοανατολικό επίπεδο».

Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη

Βασική επιρροή σου έχει πει στο παρελθόν είναι η ιαπωνική σχολή, σπούδασες σχέδιο στη Γερμανία, έχεις μια σύνδεση αγάπης με την Κωνσταντινούπολη και έχεις μια δυνατή παρουσία στην υψηλή ραπτική της Ελλάδας. Πώς όλα αυτά τα διαφορετικά ερεθίσματα θα έλεγες ότι επηρεάζουν τη δημιουργική σου γραφή και ταυτότητα;

«Η Ιαπωνία μού ενέπνευσε την πειθαρχία της φόρμας και την αξία του κενού. Η Γερμανία μου έδωσε δομή και τεχνική σκέψη. Η Κωνσταντινούπολη έχει ένταση και πολυπλοκότητα. Η Ελλάδα είναι το συναισθηματικό υπόβαθρο. Όλα αυτά δεν λειτουργούν ως επιρροές, αλλά ως ένα ενιαίο σύστημα ισορροπίας ανάμεσα στο συναίσθημα και την αρχιτεκτονική του ρούχου».

Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη

«Η νέα συλλογή αντλεί έμπνευση από τις ρίζες μου στη Μαύρη Θάλασσα»

Πες μας λίγα λόγια για τη νέα συλλογή. Από που την εμπνεύστηκες;

«Η νέα συλλογή αντλεί έμπνευση από τις ρίζες μου στη Μαύρη Θάλασσα, μέσα από μια σύγχρονη και καθαρή ανάγνωση της μνήμης και της ταυτότητας. Είναι μια μελέτη πάνω στην αντοχή, τη σιωπή και τη δομή ,όχι ως αφήγηση, αλλά ως στάση».

«Δεν ξεχωρίζω κάποιο κομμάτι αποκλειστικά, δεν έχω κάποιο αγαπημένο ρούχο από τη συλλογή, γιατί το κάθε ένα είναι και ένα κομμάτι δικό μου. Κάθε look κουβαλά μια διαφορετική πλευρά της ίδιας ιστορίας και δεν μπορεί να απομονωθεί από το σύνολο»

«Η ομορφιά δεν είναι στόχος, είναι αποτέλεσμα ειλικρίνειας απέναντι στον εαυτό σου. Το ρούχο απλώς το επιτρέπει αυτό να συμβεί»

«Δεν έχει να κάνει με το να είσαι όμορφος , έχει να κάνει με το να είσαι δυνατός». Αυτό είναι το «μότο» της νέας συλλογής σου. Πώς αυτή η δήλωση μπορεί να πάρει σάρκα και οστά μέσα από την επιλογή ενός ρούχου;



«Η ουσία βρίσκεται στην εσωτερική δύναμη. Στην ελευθερία να νιώθεις όμορφος χωρίς όρια, χωρίς ταμπέλες και χωρίς την ανάγκη να εντυπωσιάσεις. Η ομορφιά δεν είναι στόχος, είναι αποτέλεσμα ειλικρίνειας απέναντι στον εαυτό σου. Το ρούχο απλώς το επιτρέπει αυτό να συμβεί».

Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη

«Προσπαθώ να μην σχεδιάζω απλώς ρούχα, αλλά να καθορίζω ένα πλαίσιο. Δεν επιδιώκω να γίνω αρεστός, αλλά ξεκάθαρος.Η γερμανική πειθαρχία, η ελληνική ευαισθησία και το χάος της Κωνσταντινούπολης λειτουργούν ταυτόχρονα ως ενέργεια και σύγκρουση. Από αυτή την τριβή προκύπτει η δημιουργικότητά μου. Δεν σχεδιάζω ρούχα για να “ταιριάζουν”, αλλά για να στέκονται. Για ανθρώπους που δεν χρειάζονται την έγκριση κανενός για να υπάρξουν».



«Για εμένα η μόδα είναι και τέχνη, και προσωπική έκφραση και τρόπος επικοινωνίας. Και τα τρία, αλλά με ιεραρχία. Πρώτα είναι η προσωπική έκφραση, μετά η δομή ως τέχνη και στο τέλος η επικοινωνία. Αν ξεκινήσεις από την επικοινωνία, χάνεται η αλήθεια του ρούχου»



Υπάρχει κάποιο συναίσθημα ή μήνυμα που θέλεις πάντα να αφήνεις μέσα από τα ρούχα σου;



«Το συναίσθημα της ολοκλήρωσης. Μια αίσθηση ότι το άτομο δεν προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο, αλλά στέκεται πλήρες μέσα σε αυτό που ήδη είναι. Μια ήσυχη, εσωτερική ισορροπία που δεν ζητά επιβεβαίωση».

Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη

«Η σιωπή, πολλές φορές, είναι πιο ισχυρή από τη δήλωση»

Πιστεύεις ότι η σύγχρονη μόδα στην Ελλάδα δίνει πλέον περισσότερο χώρο σε πιο avant-garde δημιουργούς;



«Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με το παρελθόν, αλλά ακόμη λείπει η δομή που στηρίζει ουσιαστικά το avant-garde. Το ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά το οικοσύστημα παραμένει σε φάση εξέλιξης».

Τι θα έλεγες σήμερα στον νεότερο Δημήτρη, τον Δημήτρη στα ξεκινήματά του.



«Να μην βιάζεται να αποδείξει. Η ταυτότητα δεν χτίζεται με ένταση, αλλά με συνέπεια. Και ότι η σιωπή, πολλές φορές, είναι πιο ισχυρή από τη δήλωση».

