Ξένια Κούρτογλου: «Το πιο δύσκολο τούνελ της ζωής μπορεί να γίνει η αρχή μιας νέας διαδρομής»

Από τους αριθμούς των ερευνών στις ιστορίες αντοχής: Η Ξένια Κούρτογλου μοιράζεται το μυστικό για να ξεπερνάμε κάθε ανατροπή.

Όλοι θα βρεθούμε κάποια στιγμή αντιμέτωποι με μια απώλεια, έναν χωρισμό ή μια ανατροπή που θα δοκιμάσει τις αντοχές μας. Η Ξένια Κούρτογλου, επιχειρηματίας, μέντορας ηγεσίας και ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, έχει αφιερώσει περισσότερα από 35 χρόνια στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Με αφορμή το νέο της βιβλίο «Το Τούνελ» (Key Books), μιλά στο JennyGr για τη δύναμη της ψυχικής ανθεκτικότητας, την αυτογνωσία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε αφορμή για προσωπική εξέλιξη.

Από τις έρευνες της Focus Bari μάθατε να διαβάζετε τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι άνθρωποι μέσα από αριθμούς και δεδομένα. Πόσο διαφορετικό είναι να προσπαθείτε δείτε τον άνθρωπο μέσα από ιστορίες και βιβλία;

Στην ουσία, δεν υπάρχει διαφορά: είτε οι απόψεις και οι επιλογές των ανθρώπων «καθρεφτίζονται» μέσα από τα στοιχεία μιας έρευνας, είτε από τα προσωπικά τους αφηγήματα, καταλήγουμε στο ίδιο: στην βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας και συμπεριφοράς. Μην ξεχνάμε πως —ειδικά μέσα από τις ποιοτικές έρευνες — πάμε σε βάθος να ανιχνεύσουμε και να κατανοήσουμε πώς οι καταναλωτές οδηγούνται στις επιλογές που κάνουν. Μαθαίνουμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα προβλήματά τους και στη συνέχεια, τα συνδυάζουμε με την εμπειρία και την επιχειρηματική οπτική, ώστε να καθοδηγήσουμε μια επιχείρηση στις σωστές αποφάσεις για υγιή ανάπτυξη.

Στο Τούνελ διαβάζουμε κυρίως ιστορίες αντοχής . Πιστεύετε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα είναι κάτι που χτίζεται κυρίως μέσα από τις δύσκολες εμπειρίες ή μπορεί να καλλιεργηθεί και πριν έρθει η δυσκολία;

Κακά τα ψέματα, αντοχή αποκτάς μόνο μέσα από την δυσκολία και την προσπάθεια: όπως η σωματική δύναμη χτίζεται μέσα από την άσκηση, έτσι γίνεται και με την ψυχική μας υπόσταση. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το δύσκολο, το άγνωστο, το καινούργιο, το ανατρεπτικό, δεν θα αναπτύξουμε εκείνες τις καινούργιες δεξιότητες που διευρύνουν εμάς σαν άτομα! Από εκεί και πέρα, η ψυχική ανθεκτικότητα καλλιεργείται «εκ των προτέρων» όταν ο άνθρωπος ξεκινήσει να αποδέχεται πως η ίδια η ζωή έχει τα «πάνω και τα κάτω» της και πως τα πράγματα δεν είναι πάντα στρωτά. Μια τέτοια στάση σε κάνει πιο έτοιμο να διαχειριστείς τις όποιες δυσκολίες έρθουν, χωρίς να αναλωθείς τόσο πολύ στην απελπισία, και να πας πιο γρήγορα στην ψύχραιμη αντιμετώπιση των νέων δεδομένων.

Αν ο αναγνώστης έκλεινε το βιβλίο έχοντας κρατήσει μία νέα στάση ζωής απέναντι στις δυσκολίες, ποια θα θέλατε να είναι αυτή και γιατί;

Πώς όσες κι αν έρθουν, θα βρει την δύναμη να τις ξεπεράσει.

Σχετικά με το βιβλίο

Ένας ξαφνικός χωρισμός. Μια οδυνηρή απώλεια. Η απόλυση από τη δουλειά που αγαπάς. Η προδοσία ενός ανθρώπου που εμπιστεύτηκες, ή το βάρος των «πρέπει» που σε πνίγουν. Κάποια στιγμή, όλοι περνάμε μέσα από το δικό μας τούνελ. Εκεί όπου ο φόβος, η αβεβαιότητα και η απελπισία μοιάζουν πιο δυνατά από εμάς. Μέσα από 49+2 καθηλωτικές, βαθιά ανθρώπινες ιστορίες, η Ξένια Κούρτογλου δείχνει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι προνόμιο των λίγων. Είναι μια δεξιότητα που χτίζεται μέσα από τη ζωή — ειδικά στις πιο δύσκολες στιγμές της. Είναι η «υπερδύναμη» που σου επιτρέπει να λυγίζεις κάτω από το βάρος της δυσκολίας, αλλά να επανέρχεσαι πιο σοφός και πιο δυνατός. Αυτό το βιβλίο δεν σου υπόσχεται μια ζωή χωρίς χωρίς πόνο ή δυσκολίες. Σου υπόσχεται όμως κάτι βαθύτερο: ότι μπορείς να σταθείς μέσα στο σκοτάδι χωρίς να χαθείς σε αυτό. Το τούνελ δεν είναι αδιέξοδο. Είναι η στιγμή που αρχίζεις να βλέπεις τη ζωή σου αλλιώς.