Από τη Μόνα Λίζα μέχρι την Έναστρη Νύχτα: Οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τα διασημότερα έργα τέχνης

Κλοπές που έγιναν πρωτοσέλιδα, σκάνδαλα που συγκλόνισαν την κοινωνία και αινίγματα που εξακολουθούν να απασχολούν τους ειδικούς

Λίγοι γνωρίζουν ότι πίσω από τα πιο διάσημα έργα τέχνης του κόσμου κρύβονται ιστορίες που ξεπερνούν τα όρια της ζωγραφικής. Από θεαματικές κλοπές που έγιναν πρωτοσέλιδα μέχρι σκάνδαλα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και μυστήρια που παραμένουν άλυτα, τα σπουδαιότερα έργα τέχνης ξεχωρίζουν όχι μόνο για την καλλιτεχνική τους αξία, αλλά και για το συναρπαστικό παρασκήνιο που τα συνοδεύει. Ακολουθούν μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα όλων των εποχών και οι απίστευτες ιστορίες που σημάδεψαν τη δημιουργία τους και την πορεία τους στον χρόνο.

Οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τα διασημότερα έργα τέχνης:

Μόνα Λίζα, Λεονάρντο ντα Βίντσι

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H «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι θεωρείται σήμερα το πιο αναγνωρίσιμο έργο τέχνης στον κόσμο. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι στις αρχές του 20ου αιώνα δεν είχε ακόμη αποκτήσει την θρυλική φήμη που το συνοδεύει σήμερα. Αν και οι ειδικοί αναγνώριζαν ήδη την καλλιτεχνική του αξία, ο πίνακας απέκτησε τη μυθική του διάσταση εξαιτίας μιας εντυπωσιακής κλοπής. Στις 21 Αυγούστου 1911, η «Μόνα Λίζα» εξαφανίστηκε από το Μουσείο του Λούβρου. Το μουσείο έκλεισε αμέσως τις πύλες του και ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες στην ιστορία της τέχνης. Η υπόθεση έγινε πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες ολοκλήρου του κόσμου, ενώ ακόμη και προσωπικότητες όπως ο Πάμπλο Πικάσο και ο Γκυγιώμ Απολλιναίρ ανακρίθηκαν προσωρινά ως ύποπτοι.

Τελικά, δράστης ήταν ο Ιταλός Βιντσέντσο Περούτζια, πρώην εργαζόμενος του μουσείου, ο οποίος έκρυψε τον πίνακα κάτω από τα ρούχα του και κατάφερε να απομακρυνθεί χωρίς να γίνει αντιληπτός. Για περισσότερα από δύο χρόνια η «Μόνα Λίζα» παρέμεινε άφαντη, μέχρι που ο Περούτζια επιχείρησε να την πουλήσει σε γκαλερί της Φλωρεντίας, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να επιστρέψει το έργο στην Ιταλία. Από εκείνη τη στιγμή, ο πίνακας απέκτησε την παγκόσμια αναγνώριση που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, το αινιγματικό χαμόγελο της μορφής εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, ενώ μικροσκοπικές λεπτομέρειες που έχουν εντοπιστεί μέσα στα μάτια της συνεχίζουν να τροφοδοτούν νέες θεωρίες γύρω από το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Μαντάμ Χ, Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ

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Το 1884, ο Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ παρουσίασε στο Παρισινό Σαλόνι το πορτρέτο της διάσημης κοσμικής προσωπικότητας της εποχής, Βιρζινί Γκοτρό. Αντί όμως να αποθεωθεί, το έργο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η αιτία ήταν μια λεπτομέρεια που σήμερα φαντάζει ασήμαντη: η μία τιράντα του μαύρου φορέματος που φορούσε η Γκοτρό είχε ζωγραφιστεί ώστε να γλιστρά αισθησιακά από τον ώμο της. Για τα αυστηρά κοινωνικά ήθη της εποχής, η εικόνα θεωρήθηκε προκλητική και προσβλητική. Η κατακραυγή ήταν τόσο έντονη ώστε ο ζωγράφος αναγκάστηκε να ξαναζωγραφίσει την τιράντα στη σωστή της θέση. Παρότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε, το σκάνδαλο είχε ήδη πλήξει σημαντικά τη φήμη του. Σήμερα, ωστόσο, το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πορτρέτα του 19ου αιώνα.

Οι Δεσποινίδες των Τιμών, Ντιέγκο Βελάσκεθ

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Ο πίνακας «Δεσποινίδες των Τιμών», γνωστός και ως Las Meninas, θεωρείται ένα από τα πιο μυστηριώδη έργα της δυτικής τέχνης. Με μια πρώτη μάτια παρουσιάζεται μια σκηνή από τη βασιλική αυλή της Ισπανίας. Ωστόσο, κάθε λεπτομέρεια γεννά νέα ερωτήματα. Στο κέντρο δεσπόζει η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, ενώ αριστερά ο ίδιος ο Βελάσκεθ ζωγραφίζει έναν τεράστιο καμβά, τοποθετώντας τον εαυτό του μέσα στη σύνθεση. Η επιλογή αυτή ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακή για την εποχή και υποδήλωνε τον αναβαθμισμένο ρόλο του καλλιτέχνη στην αυλή του βασιλιά Φιλίππου Δ΄.

Το μεγαλύτερο μυστήριο, ωστόσο, βρίσκεται στον μικρό καθρέφτη που διακρίνεται στο βάθος του δωματίου, όπου αντανακλώνται ο βασιλιάς Φίλιππος Δ΄ και η βασίλισσα Μαριάννα. Η αντανάκλαση αυτή έχει οδηγήσει τους ειδικούς να αναρωτιούνται ποιος είναι τελικά το πραγματικό μοντέλο του πίνακα: το βασιλικό ζεύγος, η πριγκίπισσα ή μήπως ο ίδιος ο θεατής; Ακριβώς αυτή η πρωτοποριακή χρήση της προοπτικής κάνει τον θεατή να αισθάνεται ότι συμμετέχει ενεργά στη σκηνή, γεγονός που εξηγεί γιατί το έργο εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο μελέτης και συζήτησης μέχρι σήμερα.

Έναστρη Νύχτα, Βίνσεντ βαν Γκογκ

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Η «Έναστρη Νύχτα» του Βίνσεντ βαν Γκογκ δημιουργήθηκε το 1889, όταν ο Ολλανδός ζωγράφος νοσηλευόταν οικειοθελώς σε ψυχιατρική κλινική στο Σεν-Ρεμί της Γαλλίας. Το τοπίο του πίνακα βασίζεται στη θέα που αντίκριζε καθημερινά από το παράθυρο του δωματίου του, χωρίς, φυσικά, να αποτελεί πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας. Ο Βαν Γκογκ πρόσθεσε φανταστικά στοιχεία, όπως το επιβλητικό κυπαρίσσι και τους χαρακτηριστικούς στροβιλισμούς του ουρανού, μετατρέποντας το έργο σε μια εικαστική αποτύπωση της ψυχικής του κατάστασης. Μάλιστα, αστρονόμοι έχουν επιβεβαιώσει ότι το φωτεινότερο ουράνιο σώμα του πίνακα είναι ο πλανήτης της Αφροδίτης, ο οποίος ήταν ορατός εκείνη την περίοδο στον πρωινό ουρανό. Εντυπωσιακό είναι ότι ο ίδιος δεν θεωρούσε τον πίνακα ένα από τα καλύτερα έργα του. Σήμερα, βέβαια, συγκαταλέγεται στα κορυφαία αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής.

Η Κραυγή, Έντβαρντ Μουνκ

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Η «Κραυγή» του Έντβαρντ Μουνκ αποτελεί ίσως τη διασημότερη απεικόνιση της ανθρώπινης αγωνίας. Στο προσωπικό του ημερολόγιο, ο Νορβηγός ζωγράφος περιγράφει πως, ενώ περπατούσε με φίλους, ο ουρανός βάφτηκε κατακόκκινος και ένιωσε μια ατέλειωτη κραυγή να διαπερνά τη φύση. Για πολλούς ιστορικούς της τέχνης, η μορφή του πίνακα δεν ουρλιάζει, αλλά καλύπτει τα αυτιά της για να προστατευθεί από αυτή τη μεταφορική, κοσμική κραυγή.

Το έργο απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα όταν έγινε στόχος ληστών. Κλάπηκε δυο φορές, το 1994 και το 2004, πριν επιστρέψει τελικά στη θέση του. Μάλιστα, η κλοπή του 2004 προκάλεσε στο έργο φθορές που χρειάστηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης για να αποκατασταθούν. Σήμερα, η «Κραυγή» θεωρείται όχι μόνο κορυφαίο έργο του εξπρεσιονισμού, αλλά και ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της ανθρώπινης αγωνίας στη σύγχρονη τέχνη.