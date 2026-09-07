Βιρτζίνια Χολ: Η γυναίκα με το ξύλινο πόδι που έγινε ο φόβος των Ναζί

Οι Ναζί την αποκαλούσαν "την πιο επικίνδυνη γυναίκα της Ευρώπης". Το παράδοξο; Κυκλοφορούσε με ξύλινο πόδι και κατάφερε να τους ξεφεύγει ξανά και ξανά

Το όνομά της ήταν Βιρτζίνια Χολ και, αν και σήμερα ελάχιστοι τη γνωρίζουν, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες κατασκόπους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Γεννημένη στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών το 1906, ονειρευόταν να γίνει διπλωμάτισσα. Όμως, το 1933, ένα κυνηγετικό ατύχημα στην Τουρκία άλλαξε τα πάντα. Εκπυρσοκρότησε το όπλο της και τραυμάτισε σοβαρά το αριστερό πόδι της. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να το ακρωτηριάσουν κάτω από το γόνατο, με την ίδια να αποκτά ένα ξύλινο προσθετικό μέλος.

Εκείνη την εποχή, οι περισσότεροι πίστευαν πως η ζωή της είχε τελειώσει. Εκείνη είχε διαφορετική άποψη. Με το ξέσπασμα του πολέμου κατατάχθηκε αρχικά ως οδηγός ασθενοφόρου στη Γαλλία. Λίγο αργότερα στρατολογήθηκε από τη βρετανική Special Operations Executive, τη μυστική υπηρεσία που είχε δημιουργηθεί για επιχειρήσεις δολιοφθοράς πίσω από τις γραμμές των Ναζί.

Όταν όλοι πίστεψαν πως η ζωή της τελείωσε, η Βιρτζίνια Χολ ξεκινούσε την πιο επικίνδυνη αποστολή της

Υποδυόταν τη δημοσιογράφο, οργάνωνε δίκτυα αντίστασης, έβρισκε κρησφύγετα για συμμάχους πιλότους, μετέφερε πληροφορίες και συντόνιζε επιχειρήσεις που κατέληγαν σε σαμποτάζ και αποδράσεις αιχμαλώτων. Μέσα σε λίγους μήνες είχε εξελιχθεί σε έναν από τους πιο πολύτιμους πράκτορες της Ευρώπης.

Η Γκεστάπο εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό. Σε αναφορές της τη χαρακτήριζε «την πιο επικίνδυνη από όλους τους συμμαχικούς κατασκόπους» και διέταζε να συλληφθεί με κάθε κόστος. Όταν οι Ναζί πλησίασαν επικίνδυνα, η Βιρτζίνια Χολ πραγματοποίησε κάτι σχεδόν αδιανόητο. Διέσχισε πεζή τα χιονισμένα Πυρηναία, εκατοντάδες χιλιόμετρα, με το ξύλινο πόδι της, για να περάσει από τη Γαλλία στην Ισπανία και να διαφύγει.

Κι όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Επέστρεψε ξανά στη Γαλλία, αυτή τη φορά ως πράκτορας της νεοσύστατης OSS, της αμερικανικής υπηρεσίας που αργότερα εξελίχθηκε στη CIA. Μεταμφιεσμένη σε ηλικιωμένη χωρική, με βαμμένα γκρίζα μαλλιά και μπαστούνι, εκπαίδευε ομάδες της Αντίστασης, συντόνιζε ρίψεις όπλων από αέρος και οργάνωνε επιθέσεις λίγο πριν από την Απόβαση στη Νορμανδία.

Μετά τον πόλεμο τιμήθηκε με τον Διακεκριμένο Σταυρό Υπηρεσίας, μία από τις υψηλότερες στρατιωτικές διακρίσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ έγινε και μία από τις πρώτες γυναίκες που εργάστηκαν στη CIA. Η Βιρτζίνια Χολ δεν άφησε πίσω της διάσημες ομιλίες ούτε φωτογραφίες εξωφύλλων. Άφησε κάτι πολύ πιο σπάνιο: μια ιστορία που απέδειξε ότι η γενναιότητα δεν μετριέται από όσα σου λείπουν, αλλά από όσα αποφασίζεις να κάνεις, παρά τους φόβους και τα εμπόδια.



