Η αλωπεκία άλλαξε τη ζωή της, όχι όμως το όνειρό της - Η Μαίρη Σίκλερ αποκαλύπτει την ιστορία της

Το μοντέλο μιλά για την αλωπεκία, την απώλεια αυτοπεποίθησης και τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή των καλλιστείων.

Στους διαγωνισμούς ομορφιάς είχε μάθει να λάμπει κάτω από τα φώτα, με την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση να αποτελούν το «όπλο» της. Όταν, όμως, η Μαίρη Σίκλερ, η 22χρονη βασίλισσα της ομορφιάς και μοντέλο, άρχισε να χάνει τα μαλλιά της, ο τρόπος που έβλεπε η ίδια τον εαυτό της, έγινε η μεγαλύτερη πρόκληση. Το κορίτσι που για χρόνια διεκδικούσε στέμματα και φωτογραφικές καμπάνιες έπρεπε να ξαναβρεί την αξία του πέρα από την εικόνα. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο People, η ίδια μιλά ανοιχτά για τη διάγνωση με ολική αλωπεκία και τον τρόπο που βρήκε ξανά τη δύναμή της για να διεκδικήσει το στέμμα της Miss USA.

Η Σίκλερ, που μέχρι πρόσφατα πόζαρε σε καμπάνιες μόδας για κορυφαίους οίκους, είδε ξαφνικά την καριέρα και την εικόνα της να καταρρέουν.

«Με κάθε τρίχα που είχε απομείνει, σκεφτόμουν: “Λοιπόν, είμαι ακόμα αυτό το παλιό κορίτσι. Στην πραγματικότητα, όμως, απλά δεν ήμουν».

Όταν οι γιατροί επιβεβαίωσαν πως πάσχει από ολική αλωπεκία, η ζωή της άλλαξε δραματικά. «Θυμάμαι ότι γύρισα σπίτι, κοίταξα στον καθρέφτη και δεν είχα νιώσει ποτέ πιο άσχημη», εξομολογείται. Η απώλεια μαλλιών, βλεφαρίδων και φρυδιών την οδήγησε σε βαθιά κατάθλιψη και σε απομόνωση από φίλους και συνεργάτες.

Η στιγμή που άρχισε να αλλάζει η νοοτροπία της ήταν σε μια κυριακάτικη λειτουργία. «Ο ιερέας είπε ότι η απώλεια μαλλιών δεν είναι σφάλμα του ατόμου. Εκεί ένιωσα για πρώτη φορά ότι δεν φταίω εγώ. Μπορούσα να είμαι όμορφη και χωρίς μαλλιά». Από εκείνο το σημείο, η Σίκλερ αποφάσισε να επιστρέψει στη σκηνή. Αρχικά κατέκτησε τη θέση της πρώτης επιλαχούσας στα καλλιστεία Miss Texas USA τον Μάιο του 2025, και λίγο αργότερα, τον Ιούλιο, στέφθηκε Miss Nevada USA. Σήμερα ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την πολιτεία της στον εθνικό διαγωνισμό.

«Ήξερα ότι αν μιλούσα για την αλωπεκία μου στην αίθουσα συνεντεύξεων, θα έκλαιγα. Δεν ήθελα να δείξω αδύναμη. Ήθελα να δείξω ότι είμαι δυνατή», εξηγεί. Τελικά, αποκάλυψε την ιστορία της δημόσια μόλις στις 8 Σεπτεμβρίου, με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Σήμερα, η Σίκλερ νιώθει πιο σίγουρη από ποτέ. «Θυμάμαι να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και να λέω: “Νιώθω ξανά ο εαυτός μου”. Ένιωσα ότι γίνομαι η γυναίκα που ήμουν, αλλά μια ακόμα καλύτερη γυναίκα τώρα».

Η επιστροφή της στο μόντελινγκ είναι γεγονός, με τη συμμετοχή της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και μια πρόσφατη συνεργασία με το NFL. Και όλα αυτά, αυτή τη φορά, χωρίς μυστικά.

«Έχασα όλα μου τα μαλλιά και σίγουρα δεν πίστευα ότι θα περπατούσα στη σκηνή της Miss USA χωρίς αυτά, αλλά το κάνω», λέει στο People. «Μου πήρε πολύ καιρό να δω τον εαυτό μου ως όμορφο. Όταν όμως το αποδεχτείς εσύ, τότε το αποδέχονται και οι άλλοι».

Με την προσωπική της ιστορία, η Μαίρη Σίκλερ δεν επιδιώκει απλώς να κερδίσει ένα στέμμα· θέλει να εμπνεύσει εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά και η δύναμη ξεπερνούν κάθε εξωτερικό εμπόδιο.