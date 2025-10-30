Σεξουαλική παρενόχληση, μόντελινγκ, πολυτέλεια: Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι επισήμως η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Αναλαμβάνει καθήκοντα από 31 Οκτωβρίου

Το βιογραφικό της είναι πλούσιο. Όχι απαραίτητα για τους σωστούς λόγους. Η ίδια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Τραμπισμό, άσχετα που ξεκίνησε έχοντας επαφές με την αντίπαλη πλευρά. Σκληρά εργαζόμενη δικηγόρος στην Καλιφόρνια, παρουσιάστρια, υπέρμαχος των ιδεών του Ντόναλντ Τραμπ που μεταξύ όλων αυτών, έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση από πρώην συνεργάτες της. Πλέον όμως, σε αυτό το βιογραφικό, έρχεται να προστεθεί η θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας.

«Το παρατσούκλι μου ήταν Τυφώνας»

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο. Η μητέρα της είχε έρθει από το Πουέρτο Ρίκο και εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγώγης. Ο πατέρας της είχε μεταναστεύσει από την Ιρλανδία και στη συνέχεια ασχολήθηκε με την αγορά ακινήτων. Όπως η ίδια περιγράφει, το πιο συγκλονιστικό γεγονός της ζωής της, ήταν η απώλεια της μητέρας της. Πέθανε χτυπημένη από λευχαιμία όταν εκείνη ήταν 11 χρονών. Ουσιαστικά, την μεγάλωσε ο πατέρας της όμως συχνά βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού αλλά και στην ανατροφή του μικρότερου αδερφού της.

