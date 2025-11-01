Αλέξις Μπλέντελ: Η πιο περιζήτητη ηθοποιός τη δεκαετία του 2000, δεν ήθελε ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας

Η τηλεοπτική Ρόρι Γκίλμορ προτιμά να μιλά με τη δουλειά της. Μετά από τρία χρόνια απουσίας, επιστρέφει με δύο ταινίες

Στις 5 Οκτωβρίου, η επιτυχημένη σειρά Gilmore Girls συμπλήρωσε τα 25 χρόνια από τότε που συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό. Μέχρι σήμερα, οι φανατικοί θαυμαστές εξακολουθούν να την βλέπουν με τον ίδιο ενθουσιασμό. Κάθε φθινόπωρο, γίνεται το safe place τους. Από τότε, δε, που προστέθηκε στο Netflix, όλο και περισσότερες γενιές μαθαίνουν τους πρωταγωνιστές του Σταρς Χάλοου και συγκινούνται με τις ζώες τους.

Για την Αλέξις Μπλέντελ, ο ρόλος της Ρόρι ήταν εκείνος που την καθιέρωσε, προτού καν κλείσει τα 20. Για την ακρίβεια, τη δεκαετία του 2000 ήταν από τις πιο περιζήτητες νεαρές ηθοποιούς. Κι όμως, δύο δεκαετίες αργότερα στη βιομηχανία του κινηματογράφου, συνεχίζει να κρατά την ίδια διακριτικότητα και τον ίδιο επαγγελματισμό, μιλώντας μόνο μέσα από τη δουλειά της.

H αρχή μιας σπουδαίας καριέρας

Η Αλέξις Μπλέντελ γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας με λατινοαμερικάνικες ρίζες - η μητέρα της είναι Αμερικανίδα που μεγάλωσε στο Μεξικό, ενώ ο πατέρας της κατάγεται από το Μπουένος Άιρες. Εξού και η μητρική της γλώσσα είναι τα ισπανικά. «Κάποιοι άνθρωποι πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θέλουν να μιλούν στα παιδιά τους στα ισπανικά, όμως οι δικοί μου μού μιλούσαν αποκλειστικά στα ισπανικά. Όταν πήγα σχολείο, έπρεπε να μάθω αγγλικά εκεί - δεν ήξερα λέξη» είχε πει το 2015 σε συνέντευξή της στο πρόγραμμα Back Home, που γυρίστηκε στους δρόμους του Μπουένος Άιρες.

Έχει δηλώσει επίσης πως ποτέ δεν ένιωσε πλήρως Αμερικανίδα, ούτε και απόλυτα Λατίνα όμως. «Αυτό είναι κάτι που σε κάνει να ψάχνεις συνεχώς ποιος είσαι και νομίζω πως αυτός είναι ο λόγος που με τράβηξε η υποκριτική: μπορούσα να φτιάχνω τη δική μου ταυτότητα, να δημιουργώ χαρακτήρες και να εξερευνώ διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς μου».

Οι γονείς της την ενθάρρυναν να παρακολουθήσει μαθήματα θεάτρου για να ξεπεράσει το αίσθημα της ντροπής. Έκτοτε όλα πήραν τον δρόμο τους.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο συνέβη στα 17 της, με έναν μικρό, σχεδόν ανώνυμο ρόλο στην ταινία Rushmore του Γουές Άντερσον. Δύο χρόνια αργότερα όμως, θα κέρδιζε τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής της, αυτόν της Ρόρι Γκίλμορ. Όταν πέρασε από οντισιόν για το Gilmore Girls, η Αλέξις Μπλέντελ μόλις είχε ξεκινήσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο τμήμα Κινηματογράφου. Χρόνια αργότερα, το 2017, περιέγραψε στο The Late Show with Seth Meyers πώς πήρε τον ρόλο που θα άλλαζε τη ζωή της: «Δεν ήξερα πώς λειτουργούσε η διαδικασία. Ήμουν λίγο ανυπόμονη, είχα λίγο ύφος κι αυτό άρεσε πολύ στη δημιουργό μας, την Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο. Είπε: “Αυτή είναι το κορίτσι μας”».

Για επτά χρόνια, η Άλεξις Μπλεντέλ κατάφερνε να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη σειρά που την καθιέρωσε και σε άλλες επιτυχίες, όπως το The Sisterhood of the Traveling Pants, στο πλευρό των Μπλέικ Λάιβλι, Αμέρικα Φερέρα και Άμπερ Τάμπλιν. Το Gilmore Girls ολοκληρώθηκε το 2007 μετά από 153 επεισόδια, όμως οι θαυμαστές ποτέ δεν σταμάτησαν να ονειρεύονται ένα διαφορετικό τέλος. Χρόνια αργότερα, το καστ επανενώθηκε για την τηλεοπτική αναβίωση.

«Ο χρόνος που μεσολάβησε μάς έδωσε προοπτική για το τι σήμαινε η σειρά για τον κόσμο και για εμάς δημιουργικά», εξήγησε η Αλέξις Μπλέντελ το 2016 στο Variety. «Όταν επέστρεψα στη Ρόρι, ήταν διαφορετική. Είχε μεγαλώσει, όπως κι εγώ. Ήταν ενδιαφέρον να την ξαναβρώ μετά από τόσα χρόνια, σαν να συναντούσα μια παλιά εκδοχή του εαυτού μου, μόνο που ζούσε σε άλλον κόσμο».

Το 2012 έκανε μια μικρή αλλά καθοριστική εμφάνιση στο Mad Men, σε τρία επεισόδια, μια συνεργασία που της σύστησε τον μελλοντικό της σύζυγο, τον Βίνσεντ Καρθάιζερ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014 σε μια ιδιωτική τελετή στην Καλιφόρνια και απέκτησε έναν γιο το 2015, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Μετά από δέκα χρόνια σχέσης, ο Καρθάιζερ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες.

Παρά την επιτυχία της ως Ρόρι Γκίλμορ όμως, ο σημαντικότερος ρόλος της καριέρας της ήρθε αργότερα. Ως Έμιλι Μαλέκ στο The Handmaid’s Tale, η Αλέξις Μπλέντελ απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy και κέρδισε το βραβείο το 2017. Παρ’ όλα αυτά, το 2022 αποφάσισε να αποχωρήσει από τη σειρά. «Ήταν σπαρακτικό να φανταστώ την Έμιλι να περνά κάτι τόσο φρικτό, να αιχμαλωτίζεται, ανίσχυρη, χωρίς έλεγχο πάνω στο σώμα της», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter.

Τώρα, μετά από τρία χρόνια αποχής, η Αλέξις Μπλέντελ επιστρέφει δυναμικά, με δύο νέες ταινίες, τις Ponderosa και Joy Will Prevail.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα του El Pais, ελάχιστα είναι γνωστά για την προσωπική της ζωή. Η Άλεξις Μπλεντέλ δεν έχει καμία παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι σπάνιες. Αλλά αυτό ήταν πάντοτε ο στόχος της - να παραμένει μακριά από τη δημοσιότητα, να ζει όσο πιο ανώνυμα γίνεται και να αφήνει το έργο της να μιλά.