Ζοχράν Μαμντάνι: Ποιος είναι ο 34χρονος δημοκρατικός σοσιαλιστής που έγραψε ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Όσα δεν ξέρεις για τον Ζοχράν Μαμντάνι

Ο Ζοχράν Μαμντάνι του δημοκρατικού κόμματος είναι το πρόσωπο των τελευταίων ωρών. Δικαίως. Έγινε ο νεότερος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, της Νέας Υόρκης, και ο πρώτος μουσουλμάνος που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα. Η νίκη του είναι ιστορική, κερδίζοντας κατά κράτος τον πρώην Κυβερνήτη, Άντριου Κουόμο, και τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο Κέρτις Σίλουα.

Η εκλογή του βέβαια δεν αποτέλεσε έκπληξη, αφού ο 34χρονος δεν έπαψε να προηγείται στις δημοσκοπήσεις καθόλη τη διάρκεια της εκστρατείας του. Ο Ζοχράν Μαμντάνι κατάφερε να μιλήσει στην ψυχή της εργατικής τάξης, προτείνοντας ριζοσπαστικές αλλαγές που θα κάνουν τη διαβίωση ευκολότερη. Ανάμεσα στις προτάσεις του, υπόσχεται να κάνει τα δημόσια λεωφορεία δωρεάν για όλους, να παγώσει το ενοίκιο σε όσους μένουν σε διαμερίσματα με ελεγχόμενο ενοίκιο και να φορολογήσει τα υψηλά εισοδήματα για να χρηματοδοτηθούν κοινωνικά προγράμματα.

Ποιος είναι ο Ζοχράν Μαμντάνι

Όπως γράφει το CNN, ο Ζοχράν Μαμντάνι γεννήθηκε στην Ουγκάντα και μεγάλωσε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, προτού μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, σε ηλικία 7 ετών. Είναι γιος του ακαδημαϊκού Μαχμούντ Μαμντάνι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και της βραβευμένης σκηνοθέτιδας Μίρα Νάιρ.

Πριν καταπιαστεί με την πολιτική, ο Ζοχράν Μαμντάνι εργάστηκε ως σύμβουλος στέγασης, ενώ ασχολήθηκε και λίγο με τη ραπ μουσική, έχοντας το ψευδώνυμο Mr. Cardamom. Για την ακρίβεια είχε κυκλοφορήσει και δίσκο με έξι κομμάτια. Αυτό φυσικά στάθηκε αφορμή για χλευασμό από τους πολιτικούς του αντιπάλους, που σχολίαζαν αποσπάσματα από τομουσικό του βίντεο "Nani".

Από outsider, Δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Όταν ο Ζοχράν Μαμντάνι είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ελάχιστοι τον θεωρούσαν ως σοβαρή απειλή για τη διεκδίκηση. Όμως ο 34χρονος άλλαξε γρήγορα το κλίμα, μιλώντας τη γλώσσα των πολιτών, κυρίως εκείνων που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Η εκστρατεία του βασίστηκε στα social media, που όλοι ξέρουμε τη δύναμη που έχουν, μιλώντας με αφοπλιστική αμεσότητα.

Η προεκλογική του πορεία φυσικά είχε προκλήσεις. Βρέθηκε αντιμέτωπος με κριτική για παλαιότερα tweets κατά της αστυνομίας, μερικά από τα οποία χαρακτήριζαν το σώμα «ρατσιστικό» και «διεφθαρμένο». «Δεν είμαι υποψήφιος για να διαλύσω την αστυνομία», είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους και δεσμεύτηκε να διατηρήσει τη σημερινή αρχηγό της αστυνομίας, Τζέσικα Τις. Ταυτόχρονα, επιδίωξε να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την εβραϊκή κοινότητα, η οποία είχε ενοχληθεί από την έντονη υποστήριξή του στο παλαιστινιακό κίνημα και τη στήριξή του στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ.

Ο γάμος που ήρθε από dating app

Ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει στο πλευρό του τη Ράμα Ντουβάτζι, μια καλλιτέχνιδα από τη Συρία, η οποία είναι γνωστή για τα έργα της ως εικονογράφος και animator. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge το 2021 και αρραβωνιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024. Να σημειωθεί πως η Ράμα Ντουουάτζι θα γίνει η πρώτη Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης από τη Gen Z.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι θα ορκιστεί την 1η Ιανουαρίου 2026, αναλαμβάνοντας μια πόλη με 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, προϋπολογισμό 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δημοτικό προσωπικό 300.000 εργαζομένων. Με φόντο μια πόλη που παραμένει διχασμένη αλλά γεμάτη ενέργεια, ο Ζόραν Μάμντανι αναλαμβάνει με την υπόσχεση να κάνει την πιο ακριβή πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών προσιτή για τους ανθρώπους της.