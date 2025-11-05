Ράμα Ντουβάτζι: Η Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης ανήκει στη GenZ και τολμάει να μιλήσει για τις γυναίκες της Μέσης Ανατολής και το μεταναστευτικό

Η Ράμα Ντουβάτζι στάθηκε διακριτικά στο πλευρό του Ζοχράν Μαμντάνι, χωρίς δημόσιες εμφανίσεις και βαρύγδουπες δηλώσεις

Η υφήλιος έχει στραμμένη, τις τελευταίες ώρες, την προσοχή της στον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Όπως και στη σύζυγό του, Ράμα Ντουβάτζι, η οποία εκπροσωπεί τη Gen Z, επιβεβαιώνοντας πως δεν θα είναι μία τυπική Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης. Κατά την ευχαριστήρια ομιλία του, ο 34χρονος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σύζυγό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στην απίστευτη σύζυγό μου, Ράμα, hayati. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που θα ήθελα να έχω στο πλευρό μου, τώρα και πάντα».

H Ράμα Ντουβάτζι είχε μια διακριτική παρουσία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν πραγματοποίησε εμφανίσεις μαζί του, ούτε έκανε βαρύγδουπες δηλώσεις υπέρ του υποψήφιου συζύγου της. Για την ακρίβεια, μαζί εμφανίστηκαν όταν χέρι-χέρι πήγαν στο εκλογικό κέντρο του Κουίνς για να ψηφίσουν. Υποστήριζε ουσιαστικά «ήσυχα» τον Ζοχράν Μαμντάνι, τον άνθρωπο που παντρεύτηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ανοίγουμε παρένθεση. Η φωτογράφος Κάρα Μακ Κέρντι, η οποία βρίσκεται στον κύκλο του Ζοχράν Μαμντάνι από την προεκλογική του εκστρατεία για τη Βουλή της Πολιτείας, τράβηξε τις υπέροχες φωτογραφίες του γάμου τους, που κυκλοφορούν από χθες στα δημοσιεύματα. Κλείνουμε παρένθεση.

Ράμα Ντουβάτζι: Από το Χιούστον στο Ντουμπάι και τη Νέα Υόρκη

Γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας του 1997 και μέχρι τα 9 της έτη μεγάλωσε στο Τέξας, όταν η οικογένειά της μετακόμισε στο Ντουμπάι. Η Σύρια Ράμα Ντουβάτζι παρακολούθησε για λίγο το τμήμα Καλών Τεχνών του Virginia Commonwealth University στο Κατάρ, προτού επιστρέψει στο Ρίτσμοντ για να ολοκληρώσει το πτυχίο της. Αργότερα, απέκτησε μεταπτυχιακό στις εικαστικές τέχνες, με εξειδίκευση στην εικονογράφηση από το School of Visual Arts στη Νέα Υόρκη.

Η Ράμα Ντουβάτζι, όπως γράφει ο Independent, χρησιμοποιεί την τέχνη της για να εκφράσει απόψεις γύρω από την πολιτική, τις γυναίκες της Μέσης Ανατολής και το μεταναστευτικό, ενώ πολύ συχνά αναφέρεται στην Παλαιστίνη. Ως εικονογράφος έχει συνεργαστεί με μεγάλα ενημερωτικά μέσα, όπως The New Yorker, The Washington Post και Vogue, ενώ σε αφιέρωμα των New York Times για την ίδια, παρουσιάζεται ως «η καλλιτέχνις που πολεμά τον Αμερικανικό ιμπεριλιαλισμό».

Με λίγα λόγια, η νέα Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης, έχει διαμορφώσει (και συνεχίζει) τη δική της καλλιτεχνική πορεία. Δεν είναι αμέτοχη με τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και ως Gen Z, αφού είναι μόλις 28 ετών, δείχνει πως είναι μία γυναίκα με ενσυναίσθηση.

Η γνωριμία της με τον Ζοχράν Μαμντάνι και ο γάμος

Όταν γνώρισε τον Ζοχράν Μαμντάνι, το 2021, ήταν ένας άγνωστος πολιτειακός βουλευτής. Η γνωριμία τους αντικατοπτρίζει το φαινόμενο της εποχής, αφού έμαθαν ο ένας για τον άλλο χάρη στην εφαρμογή γνωριμίων Hinge. «Υπάρχει ακόμη ελπίδα στις εφαρμογές γνωριμιών», είχε αστειευτεί o νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε συνέντευξή του στο The Bulwark τον Ιούνιο.

Το πρώτο τους ραντεβού ήταν στο Qahwah House, ένα καφέ στο Μπρούκλιν, με έντονες επιρροές από την Υεμένη. Στα δύο χρόνια είχαν αντιληφθεί πως οι ζωές τους θα είχαν κοινή πορεία, γι’αυτό και τον Οκτώβριο του 2024 αρραβωνιάστηκαν στο Ντουμπάι. Τον Φεβρουάριο του 2025 παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο του Μανχάταν. Ακολούθησε δεύτερη τελετή στην Ουγκάντα, τη χώρα όπου γεννήθηκε ο Ζοχράν Μαμντάνι τον Ιούλιο.

Η Ράμα Ντουβάτζι αποφεύγει τις δημόσιες ομιλίες και έχει καταστήσει σαφές ότι μοιράζεται τις πολιτικές πεποιθήσεις του συζύγου της. Τον περασμένο Απρίλιο ανήρτησε ένα κείμενο με τίτλο «Η τέχνη σε καιρούς κρίσης», στο οποίο τόνισε ότι «η τέχνη είναι εκ φύσεως πολιτική στον τρόπο που δημιουργείται, χρηματοδοτείται και μοιράζεται».

Ένα μήνα αργότερα, δημιούργησε ένα animation εμπνευσμένο από τον πόλεμο στη Γάζα: ένα κορίτσι κρατά μια άδεια κατσαρόλα με τη φράση «Not a hunger crisis» και στη συνέχεια η εικόνα μετατρέπεται σε πλήθος ανθρώπων με άδεια σκεύη, συνοδευόμενο από το μήνυμα «It is deliberate starvation».

Τον Μάρτιο, υποστήριξε δημόσια τον ακτιβιστή Μαχμούντ Χαλίλ, ο οποίος συνελήφθη από την ICE χωρίς προειδοποίηση. Δημοσίευσε εικονογράφηση του Χαλίλ γράφοντας: «Αυτό είναι επίθεση στην ελευθερία του λόγου και δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για όσους υψώνουν τη φωνή τους για το δίκαιο. Αντιστάσου».