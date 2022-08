Ο φιλόσοφος David Chalmers στην «Κ»: «Ζούμε σε προσομοίωση, ακόμη και εν αγνοία μας»

«Σύντομα θα μπορούμε να βυθιζόμαστε στους εικονικούς κόσμους, που θα τους βιώνουμε σε τρεις διαστάσεις», οι δηλώσεις του καθηγητή νευροεπιστήμης για τους εικονικούς κόσμους

Πρόκειται για τον David Chalmers, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός για τις δηλώσεις του περί metaverse και εικονικού κόσμου. Αυτήν την φορά, έδωσε συνέντευξη στην Καθημερινή και ομολογουμένως κρατήσαμε πολλές από τις δηλώσεις του.

Ο Chalmers διδάσκει φιλοσοφία και νευροεπιστήμη στο New York University, ενώ στο καινούργιο του βιβλίο με τίτλο «Reality+, Virtual worlds and the problems of philosophy» («Πραγματικότητα+, Εικονικοί κόσμοι και τα προβλήματα της φιλοσοφίας»), θίγει ένα προκλητικό ερώτημα: «Αλήθεια, πώς ξέρετε ότι δεν ζείτε ήδη σε κάποιου είδους εικονικό κόσμο, όπως το metaverse»;

Στην συνέντευξη του, ο Αυστραλός φιλόσοφος ξεκινά να μιλά για τον χρόνο που περνάμε μπροστά στις οθόνες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όσες ώρες περνάω τριγυρνώντας στον φυσικό κόσμο, άλλες τόσες περνάω και μπροστά απ’ τον υπολογιστή μου. Το πιο κοντινό που έχουμε σήμερα σε εικονικό διαδικτυακό κόσμο είναι το Second Life».

Ο David Chalmers για το metaverse

«Οταν μιλάμε όμως για το metaverse, νομίζω ότι η μεγάλη αλλαγή είναι η εμβύθιση, το γεγονός ότι σύντομα θα μπορούμε να βυθιζόμαστε στους εικονικούς κόσμους, που θα τους βιώνουμε σε τρεις διαστάσεις. Προς τα εκεί θέλει να πάει το Facebook, γι’ αυτό και μετονομάστηκε σε Meta. Θέλουν ξεκάθαρα να πάρουν αυτό το ψηφιακό περιβάλλον και να το κάνουν εμβυθιστικό, έτσι ώστε να αντιδρούμε σ’ αυτό με τον τρόπο που αντιδρούμε και στον φυσικό κόσμο».

@tedx

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως σε ερώτηση της δημοσιογράφου ο Chalmers αναφέρθηκε και στον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο τον Πλάτωνα: «Η σύγχρονη αναλογία του Πλατωνικού Σπηλαίου», λέει «είναι το “ζήτημα της προσομοίωσης». Θα μπορούσαμε άραγε να ζούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή σε μια τεράστια προσομοίωση, που έχει δημιουργηθεί από έναν υπολογιστή;

«Και πολλοί λένε ότι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε τίποτα δεν θα ήταν αληθινό. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι μπορεί πράγματι να ζούμε μέσα σε μια τέτοια γιγάντια προσομοίωση. Αλλά ακόμη κι αν είναι έτσι, ο κόσμος γύρω μας είναι πραγματικός, γιατί η εικονική πραγματικότητα είναι μια αυθεντική πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι αυτό μπορεί δυνητικά να φωτίσει λίγο τα αρχαία ερωτήματα που τέθηκαν από τους φιλοσόφους, από τον Πλάτωνα έως τον Ντεκάρτ. Αυτή είναι η διαδραστική σχέση της φιλοσοφίας με την τεχνολογία», λέει χαρακτηριστικά.