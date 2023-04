Είναι πολλά παραπάνω από μια παιχνιδιάρικη συνήθεια

Παρόλο που πρόκειται για μια αρκετά συχνή συμπεριφορά, καμία έρευνα μέχρι σήμερα δεν είχε εξετάσει με λεπτομέρεια γιατί τα σκυλιά γέρνουν το κεφάλι τους στο πλάι. Ο λόγος είναι κάτι παραπάνω από χαριτωμένος αφού αντιδρούν έτσι επειδή νοιάζονται για εμάς και προσπαθούν να μας το δείξουν.

Η συνήθειά τους λοιπόν είναι σημάδι ευφυΐας γιατί την υιοθετούν πιο έντονα όταν είμαστε στενοχωρημένοι. Αντιδρούν έτσι γιατί είναι σαν να θέλουν να μας πούνε ότι μας ακούνε με προσοχή και ενδιαφέρονται για εμάς.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Animal Cognition, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand στη Βουδαπέστη, είπαν ότι η παιχνιδιάρικη συνήθεια δείχνει ότι το κατοικίδιό σας, σας ακούει με προσήλωση. Παρόλο που αυτή η κίνηση μπορεί να εκπέμπει έναν αέρα σύγχυσης, είναι στην πραγματικότητα ένα σημάδι αυξημένης προσοχής και ευφυΐας.

The real reason why dogs tilt their head to the side. And it'll make you love them even more https://t.co/NjGJf2fjwQ pic.twitter.com/kaWLHJ9anp

Η ομάδα πραγματοποίησε ένα σύνολο πειραμάτων με 40 σκύλους, στους οποίους οι ιδιοκτήτες τους δίδαξαν στα κατοικίδια τους, τα ονόματα νέων παιχνιδιών. Συγκεκριμένα, ανέλυσαν την περίπτωση κλίσεων του κεφαλιού όταν οι εκπαιδευτές ζήτησαν προφορικά να τους φέρουν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι οι ράτσες σκύλων που είναι καλύτερες στο να μαθαίνουν τα ονόματα των αντικειμένων, θα έγερναν περισσότερο το κεφάλι τους.

Αποδείχτηκε ότι είχαν δίκιο, με τους λεγόμενους «χαρισματικούς μαθητές» να γέρνουν το κεφάλι τους το 43% του χρόνου κατά τη διάρκεια της εργασίας. Άλλα σκυλιά έκαναν την κίνηση στο 2% του χρόνου.

Η κλίση του κεφαλιού είναι απλώς μια ιδιορρυθμία συμπεριφοράς που δείχνει ότι είναι προσεκτικοί και σε εγρήγορση ως προς τη φωνή σας ή αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «εξέχοντα ακουστικά ερεθίσματα».

Είναι επίσης πιθανό η κίνηση να υποδεικνύει ότι το κατοικίδιο ζώο σας, συνδυάζει ένα όνομα με μια οπτική εικόνα στο κεφάλι του.

Does your dog tilt their head when you talk to them? We reached out to pet experts to explain the "why" behind this adorable behavior.



Get the scoop 👉 https://t.co/Qoc2kjZuLN pic.twitter.com/VPfC3k4Uvp