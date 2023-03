Leonardo da Vinci: Νέο μυθιστόρημα υποστηρίζει πως η μητέρα του ήταν σκλάβα από τον Καύκασο

Πειστήριο είναι η πράξη απελευθέρωσης από τη δουλεία, που υπογράφει ο πατέρας του Leonardo da Vinci, ο συμβολαιογράφος Piero da Vinci, και βρέθηκε στο κρατικό αρχείο της Φλωρεντίας

Oι μέχρι σήμερα θεωρίες για τη μητέρα του Leonardo da Vinci φαίνεται πως ανατρέπονται μετά το μυθιστόρημα «Το χαμόγελο της Κατερίνας», το οποίο παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλωρεντία. Ανάμεσα στις ιστορικές απόψεις που διατυπώθηκαν για την καταγωγή της μητέρας του, παράλληλα υποστηρίχθηκε πως ήταν σκλάβα και αυτό αλλάζει τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, ότι ήταν δηλαδή αγρότισσα από την περιοχή Vinci της Τοσκάνης.

Aνάμεσα σε όσα γνωρίζαμε, ήταν και ότι ο διάσημος ζωγράφος γεννήθηκε από τη σχέση της εκτός γάμου με τον συμβολαιογράφο Piero da Vinci. Ποια είναι η αλήθεια που έρχεται όμως στο φως με τις νέες αποκαλύψεις; Παρουσιάζοντας ένα νέο βιβλίο με τίτλο "Il Sorriso di Caterina" (μτφρ : Το χαμόγελο της Κατερίνας), ο καθηγητής λογοτεχνίας Carlo Vecce στο πανεπιστήμιο της Νάπολης L' Orientale έκανε τον εν λόγω ισχυρισμό για την μητέρα του da Vinci, θεωρώντας πως η αλήθεια ξεκινά από τον Καύκασο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Κωνσταντινούπολη για να φτάσει στην Ιταλία.

Πειστήριο όσων ισχυρίζεται είναι όπως υπογραμμίζει, η πράξη απελευθέρωσης από τη δουλεία, που υπογράφει ο πατέρας του Leonardo da Vinci, ο συμβολαιογράφος Piero da Vinci, και βρέθηκε στο κρατικό αρχείο της Φλωρεντίας.

Ο Vecce είπε ότι αρχικά σκόπευε να διαψεύσει τα σενάρια ότι η μητέρα του μπορεί να ήταν σκλάβα. «Όταν βγήκαν αυτά τα έγγραφα, άρχισα να τα μελετώ προκειμένου να δείξω ότι αυτή η Κατερίνα που ήταν σκλάβα δεν ήταν η μητέρα του Leonardo. Αλλά τελικά όλα τα στοιχεία πήγαιναν προς την αντίθετη κατεύθυνση, κυρίως το έγγραφο της απελευθέρωσης. Ο συμβολαιογράφος που απελευθέρωσε την Κατερίνα ήταν το ίδιο πρόσωπο, το οποίο την αγαπούσε όταν ήταν ακόμη σκλάβα και με το οποίο απέκτησε αυτό το παιδί».

Όπως πρόσθεσε: «Η μητέρα του Leonardo ήταν μια Καυκάσια σκλάβα, την πήραν από το σπίτι της στα βουνά του Καυκάσου, την πούλησαν και την μεταπούλησαν πολλές φορές στην Κωνσταντινούπολη, μετά στη Βενετία, πριν φτάσει στη Φλωρεντία». Εκεί, γνώρισε έναν νεαρό συμβολαιογράφο, τον Piero, «και ο γιος τους ονομάστηκε Leonardo».

