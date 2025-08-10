Σοφία Λόρεν - Τζέιν Μάνσφιλντ: Η ιστορία πίσω από το διάσημο side-eye του Χόλιγουντ, πριν 68 χρόνια

Η διαβόητη φωτογραφία του 1957, με τη Σοφία Λόρεν και την Τζέιν Μάνσφιλντ, κρύβει πολλά περισσότερα

Το βράδυ του δείπνου «Welcome to Hollywood» για τη Σοφία Λόρεν, τον Απρίλιο του 1957, η Τζέιν Μάνσφιλντ εισήλθε στο εστιατόριο Romanoff’s στο Μπέβερλι Χιλς, με ένα σχέδιο. Το λαμπερό πάρτι που διοργάνωσε η Paramount Studios ήταν γεμάτο με μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ εκείνης της εποχής -από την Μπάρμπαρα Στάνγουικ και τον Μοντγκόμερι Κλιφτ μέχρι τον Γκάρι Κούπερ και τη Σέλλεϊ Γουίντερς. Από εκείνη τη βραδιά, όμως, μία αυθόρμητη φωτογραφία των δύο γυναικών, κέρδισε μία θέση στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Εκείνο το βράδυ, η Τζέιν Μάνσφιλντ ήθελε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της, όπως αναφέρει και η συγγραφέας της βιογραφίας, «Jayne Mansfield: The Girl Couldn't Help It», Ιβ Γκόλντεν. Έχοντας υπογράψει επταετές συμβόλαιο με την Warner Bros. τον Φεβρουάριο του 1955, η 24χρονη τότε ξανθιά πρώην Playmate του Playboy, είχε όλα τα φόντα για να ξεπεράσει την Μέριλιν Μονρόε - η οποία είχε ήδη προκαλέσει πολλά προβλήματα στην 20th Century Fox, όπως εξηγεί η Γκόλντεν στο BBC. Η τεράστια επιτυχία των ταινιών «The Girl Can’t Help It» (1956) και «Will Success Spoil Rock Hunter?» (1957) καθιέρωσε γρήγορα τη Μάνσφιλντ ως σταρ.

Η Σοφία Λόρεν, από την άλλη, ήταν μόλις 22 ετών όταν έφτασε στο Χόλιγουντ. Ως έφηβη, συμμετείχε σε διαγωνισμούς ομορφιάς - μέχρι που εκεί γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο, τον παραγωγό Κάρλο Πόντι, πριν γραφτεί στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου της Ιταλίας. Ο Πόντι ήταν παραγωγός σε πολλές από τις πρώτες ταινίες της κι αυτό γιατί μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ιταλία κατακλύστηκε από αμερικανικές παραγωγές, καθώς τα στούντιο εκμεταλλεύονταν το χαμηλό κόστος παραγωγής της χώρας.

Μετά τις επιτυχίες των ταινιών Aida (1953) και The Gold of Naples (1954), που προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών, η Paramount υπέγραψε συμβόλαιο με τη Σοφία Λόρεν, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει τα βήματα των Λέσλι Καρόν, Ίνγκριντ Μπέργκμαν και Μαρλέν Ντίτριχ.

Η εμβληματική φωτογραφία

Τον Απρίλιο του 1957, ήταν η στιγμή για τη Σοφία Λόρεν να κάνει το ντεμπούτο της στην ελίτ του Χόλιγουντ στο Romanoff’s. Η Τζέιν Μάνσφιλντ ήταν η τελευταία καλεσμένη που μπήκε. Φορούσε ένα μεταξωτό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και βαθύ ντεκολτέ, που ήξερε πως θα τραβούσε την προσοχή όλων, ειδικά των φωτογράφων. «Προχώρησε με χάρη και κάθισε δίπλα στη Σοφία Λόρεν», είπε η Γκόλντεν και συνέχισε: «Ήταν ξεκάθαρα προσχεδιασμένο. Η Τζέιν ήξερε τι έκανε». Οι φωτογράφοι Ντελμάρ Γουάτσον και Τζο Σιρ απαθανάτισαν τις δύο γυναίκες δίπλα-δίπλα. Και εκεί, σε ένα από αυτά τα κλικ καταγράφηκε το πιο διάσημο side-eye στην ιστορία του Χόλιγουντ - η Σοφία Λόρεν είχε καρφώσει το βλέμμα της στο μπούστο της Μάνσφιλντ.



Αν και 68 χρόνια αργότερα, παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες, υπάρχουν και προβληματισμοί γι’αυτή την απήχηση. Όπως γράφει το BBC, η τάση των μέσων ενημέρωσης να υπερβάλλουν στη γυναικεία αντιπαλότητα, προωθεί το προβληματικό στερεότυπο πως οι γυναίκες κρύβουν πάντα ανταγωνισμό μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, η Σοφία Λόρεν ανησυχούσε μήπως η Μάνσφιλντ είχε “ατύχημα” με το φόρεμά της, μπροστά τους φωτογράφους. Σε συνέντευξή της το 2014 στο Entertainment Weekly, είχε αναφέρει: «Κοιτάξτε τη φωτογραφία. Πού είναι τα μάτια μου; Κοιτάζω το στήθος της γιατί φοβάμαι ότι θα καταλήξει στο πιάτο μου. Στο πρόσωπό μου φαίνεται ο φόβος. Τρέμω ότι θα εκραγεί το φόρεμά της».

Οι συνέπειες της φωτογραφίας

Αυτή η στιγμή ήταν και η μοναδική όπου οι καριέρες των δύο γυναικών διασταυρώθηκαν, γιατί ενώ το άστρο της Σοφία Λόρεν έλαμπε όλο και περισσότερο, της Τζέιν Μάνσφιλντ έσβησε σιγά-σιγά. Το 1960, η Λόρεν κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Δύο Γυναίκες», και έγινε η πρώτη που βραβεύτηκε για ρόλο σε ξενόγλωσση ταινία. Αντίθετα, η… παράσταση της Μάνσφιλντ στο πάρτι της Λόρεν, αντιμετωπίστηκε αρνητικά από την 20th Century Fox. «Εκείνη τη στιγμή κατάλαβαν ότι είχαν υπογράψει με μια απρόβλεπτη γυναίκα. Νομίζω πως τότε η Fox σταμάτησε να επενδύει σοβαρά στην καριέρα της», εξήγησε η Γκόλντεν.

Το 1962, λίγο μετά τον θάνατο της Μέριλιν Μονρόε, η Τζέιν Μάνσφιλντ απολύθηκε από τη Fox, έπειτα από τρία χρόνια αποτυχημένων ταινιών. Η φήμη της όχι μόνο ξεθώριασε, αλλά η ζωή της έληξε τραγικά. Πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 29 Ιουνίου 1967, σε ηλικία 34 ετών, καθώς κατευθυνόταν από μια βραδινή εμφάνιση σε κλαμπ στο Μισισίπι σε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Νέα Ορλεάνη.