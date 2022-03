Brent Renaud: Ποιος ήταν ο Αμερικανός δημοσιογράφος που σκοτώθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Brent Renaud, ο Αμερικανός φωτορεπόρτερ και σκηνοθέτης, που είχε ταξιδέψει σε μερικά από τα πιο σκοτεινά και επικίνδυνα σημεία στον πλανήτη για ντοκιμαντέρ, σκοτώθηκε την Κυριακή έπειτα από ρωσικά πυρά στην Ουκρανία.

Ήταν ένας από τους πιο ριψοκίνδυνους και πολυβραβευμένους δημοσιογράφους στον κόσμο που αψηφούσε κάθε κίνδυνο για να ολοκληρώσει με επιτυχία κάθε του αποστολή. Ο 50χρονος Brent Renaud συγκέντρωνε υλικό για τους πρόσφυγες στην Ουκρανία τη στιγμή που έπεσε νεκρός στην πόλη Irpin, λίγο πιο έξω από το Κίεβο, μπαίνοντας στη λίστα με τα θύματα του πολέμου.

«O Renaud ήταν ένας από τους πιο αξιοσέβαστους, ανεξάρτητους παραγωγούς του τομέα του», δηλώνει ο Christof Putzel, κινηματογραφιστής και στενός φίλος του, που είχε λάβει το τελευταίο μήνυμα από εκείνον μόλις τρεις ημέρες πριν τον τραγικό του θάνατο.

Brent Renaud, an award-winning American filmmaker and journalist, was killed on Sunday while reporting in Irpin, a Kyiv suburb, Ukrainian authorities said. https://t.co/4ckuHiZoxK March 13, 2022

Τα βραβεία και η σκηνή του θανάτου

Στο σύνολο της επαγγελματικής του πορείας, είχε κάνει πολλά ντοκιμαντέρ, εκτεταμένα φωτορεπορτάζ αλλά και τηλεοπτικές παραγωγές ενώ ήταν βραβευμένος με Peabody και DuPont. Συγκεκριμένα, έργα του είχαν κερδίσει πολλά από τα κορυφαία βραβεία στην αμερικανική τηλεόραση και τη δημοσιογραφία, όπως δύο βραβεία «Columbia DuPont», δύο βραβεία «Overseas Press Club», ένα βραβείο «Edward R. Murrow», ένα βραβείο IDA, ένα βραβείο «Peabody», μια υποψηφιότητα DGA για τους «Καλύτερους Σκηνοθέτες» και υποψηφιότητες για Emmy.

Όπως πρόσθεσε για τον ίδιο ο Putzel μέσω τηλεφώνου στο The Associated Press: «Αυτός ο τύπος ήταν ο καλύτερος. Ήταν ο καλύτερος ανταποκριτής πολέμου και πήγαινε σε κάθε πεδίο μάχης». Οι λεπτομέρειες για τον θάνατό του δεν έγιναν από την αρχή γνωστές από τις ουκρανικές αρχές αλλά ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Juan Arredondo, είπε ότι ήταν μαζί με τον Brent Renaud όταν δέχθηκαν πυρά:

“My friend is Brent Renaud and he's been shot and left behind.”



From a hospital bed, Juan Arredondo described his eye-witness account of the attack that killed U.S. journalist Brent Renaud on Sunday while covering the war in Ukraine https://t.co/oVrhBqLQdt pic.twitter.com/8XQAKr4oaG March 13, 2022

«Ήμασταν σε μία από τις πρώτες γέφυρες στο Irpin, πηγαίναμε να απαθανατίσουμε πρόσφυγες που έφευγαν και μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο», είπε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter. «Κάποιος προσφέρθηκε να μας πάει στην άλλη γέφυρα, περάσαμε ένα σημείο ελέγχου και άρχισαν να μας πυροβολούν. Έτσι, ο οδηγός οπισθοχώρησε και εκείνοι συνέχισαν να πυροβολούν. Είμαστε δύο. Ο φίλος μου είναι ο Brent Renaud, τον πυροβόλησαν και τον άφησαν πίσω… Είδα να τον πυροβολούν στον λαιμό».

Η αφήγηση ανθρώπινων ιστοριών μέσα από τραύματα και εμπειρίες

Ο κινηματογραφιστής έφερε πάνω του δημοσιογραφική ταυτότητα των New York Times με αποτέλεσμα την άμεση παρέμβαση του μέσου, εκφράζοντας σε ανακοίνωσή του «βαθύτατη λύπη» για την απώλεια του σκηνοθέτη και πρώην συνεργάτη τους, καθώς «ο Brent ήταν ένας ταλαντούχος σκηνοθέτης που με το έργο του είχε βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τους New York Times».

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

Όπως τόνιζε σε σχετική του ανακοίνωση του πανεπιστήμιο του Αρκάνσας: «Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του 2015 για τους New York Times, «Beyond Borders», βοήθησε να φέρει ένα νέο επίπεδο ευαισθητοποίησης για τη μεταναστευτική κρίση των νέων στην Κεντρική Αμερική και η βραβευμένη ταινία του 2018 «Shelter», που διανεμήθηκε από τη Vice Media, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια για να καταπολέμηση της κρίσης αστέγων νέων στη Νέα Ορλεάνη».

Έτσι, η εξαιρετική του ικανότητα να αφηγείται ιστορίες ανθρώπων μέσα από τραύματα και εμπειρίες είχε ως αποτέλεσμα ο Renaud να κληθεί να διδάξει το 2019 στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου του Αρκάνσας.

Oι Renaud Brothers και το Black Lives Matter

Ο πολυβραβευμένος Brent πέρασε επίσης, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, γυρίζοντας ταινίες με τον αδερφό του Craig. Γνωστότεροι και ως "Renaud Brothers" οι δύο άντρες ήταν ιδιαίτερα γνωστοί για την ανθρωποκεντρική τους ματιά αλλά και τις ιστορίες που είχαν αφηγηθεί από εμπόλεμες ζώνες στον κόσμο.

Τα δύο αδέρφια είχαν ιδρύσει το φεστιβάλ "Little Rock Film Festival" καθώς και το ινστιτούτο "Arkansas Motion Picture Institute". Είχαν μεταξύ άλλων, καλύψει τη βία των καρτέλ στο Μεξικό, τον σεισμό στην Αϊτή, τον πόλεμο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, τις πολιτικές αναταραχές στην Αίγυπτο και τη Λιβύη, τον εξτρεμισμό στην Αφρική και την προσφυγική κρίση των νέων στην κεντρική Αμερική.

It is with great sadness that we report the death of Brent Renaud, half of the #duPontColumbiaAwards winning team with his brother Craig Renaud. Multiple reports Brent was shot and killed in Irpin, Ukraine while reporting the story. A terrible loss. https://t.co/2AM7FOXkrD — Columbia Journalism (@columbiajourn) March 13, 2022

Το έργο και οι ταινίες τους έχουν λάβει σπουδαίες κριτικές από περιοδικά και εφημερίδες όπως τα Entertainment Weekly, Rolling Stone, Forbes, USA Today, the New York Times, Filmmaker Magazine, the Los Angeles Times και το American Cinematographer.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στις τελευταίες δημιουργίες του Brent Renaud ήταν ένα πολυμεσικό ρεπορτάζ του για το «Black Lives Matter». Παρακολουθώντας από κοντά στη γενέτειρά του τις αντιδράσεις των κατοίκων δέκα μέρες ακριβώς μετά τον θάνατο του George Floyd, τον Ιούνιο του 2020, ο Renaud κατέγραψε την εξέλιξη του κινήματος στο Αρκάνσας συγκριτικά με το ρατσισμό με τίτλο: «οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία σε ένα καταφύγιο για τους λευκούς υπερασπιστές».

Το έργο του θα παραμένει ζωντανό, όπως και η μνήμη του μέσα από κάθε αφήγηση και ιστορία, έτσι όπως ακριβώς εκφράστηε και αποτυπώθηκε από τον ίδιο.