O Leonardo DiCaprio προσφέρει 10 εκατ. δολάρια στο Κίεβο, κάνοντας μία από τις μεγαλύτερες δωρεές

O διάσημος ηθοποιός αποφάσισε να δωρίσει το ποσό των 10 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Ο Leonardo DiCaprio αποφάσισε να προχωρήσει σε μια γεναιόδωρη πράξη, προσφέροντας 10 εκατ. δολάρια στην Ουκρανία που τις τελευταίες δύο εβδομάδες αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή. Η γιαγιά του 47χρονου ηθοποιού, Helene Indenbirken γεννήθηκε στην Οδησσό οπότε ο ίδιος είναι αρκετά επηρεασμένος συναισθηματικά από όσα διαδραματίζονται στη χώρα.

