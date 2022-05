Αν η εγκυμοσύνη άλλαξε το νούμερο παπουτσιού σου, η Allyson Felix σχεδίασε μια πρωτότυπη πολιτική επιστροφής στο Saysh ειδικά για σένα

Η Allyson Felix έγινε η αλλαγή που θέλει να δει στον κόσμο για όλες τις μητέρες

Όταν η Allyson Felix έμεινε έγκυος, η Nike μείωσε κατά 70% τη χρηματοδότηση της χρυσής Ολυμπιονίκη του στίβου, λέγοντάς της: «Γνώριζε τη θέση σου και απλά τρέξε». Αυτό ήταν αρκετό για να σταματήσει τη συνεργασία της με τη γνωστή εταιρεία και να ξεκινήσει το δικό της brand αθλητικών παπουτσιών Saysh με σύνθημα: «Ξέρω τη θέση μου».

Από τότε, η Allyson κάνει τη διαφορά σε ό,τι αφορά τη μητρότητα. Στήριξε οικονομικά τις μητέρες που αγωνίστηκαν το καλοκαίρι στο Τόκιο ενώ παρατηρεί και αφουγκράζεται διαρκώς κάθε τους ανάγκη. Από την αρχή του εγχειρήματός της, η Felix τόνισε πως στοχεύει στην προώθηση «της ελπίδας, της αποδοχής και της δύναμης της αλλαγής» τόσο για τις καθημερινές γυναίκες όσο και για τις αθλήτριες.

Σήμερα, η Ολυμπιονίκης έκανε κάτι ακόμη μοναδικό για τις γυναίκες που έχουν έναν ακόμη ρόλο. Μόλις ανακοίνωσε μια ιδιαίτερη πολιτική επιστροφής που είναι σχεδιασμένη πάνω στη μητρότητα και είναι η πρώτη στο είδος της.

Το μέγεθος των παπουτσιών που φοράει μια γυναίκα, αλλάζει σημαντικά στην εγκυμοσύνη σύμφωνα με τους ειδικούς και αυτή είναι μια παράμετρος που έλαβε σοβαρά υπόψιν της η Felix, προσπαθώντας να βοηθήσει κάθε γυναίκα που παρατηρεί αλλαγές στην καθημερινότητά της μετά την κύηση.

Η ισότητα λοιπόν κυριαρχεί στο brand της και νικά οτιδήποτε απαρχαιωμένο. Όπως περιγράφει η Felix στο brand της μετά τη νέα προσθήκη: «Αν έχετε ένα ζευγάρι του Saysh Ones και τα πόδια σας αλλάζουν λόγω της εγκυμοσύνης, θα σας στείλουμε ένα καινούριο».

Με αυτόν τρόπο, πιστεύει ότι «κάθε γυναίκα θα νιώσει ότι γίνεται ορατή μέσα από αυτή την πολιτική». Η κίνησή αυτή είναι η πρώτη που γίνεται στη βιομηχανία των παπουτσιών και η Felix μέσα από αυτή, στοχεύει να βρεθεί πολύ κοντά σε κάθε μητέρα κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο.

Μέσα από ένα ακόμη πρόσφατο post της στο Instagram, η Allyson αποδεικνύει ότι γίνεται η αλλαγή που θέλει να δει στον κόσμο για τις μητέρες. Φτιάχνει ένα καλύτερο πλαίσιο για εκείνες και όλα αυτά λίγο αφότου η ίδια δήλωσε πως σκοπεύει να αποσυρθεί από τον αθλητισμό στα τέλη του 2022.

Η Allyson Felix το περασμένο καλοκαίρι πήγε στο Τόκιο κι έγραψε ιστορία. Ξεπερνώντας κάθε άλλον αθλητή στίβου, έγινε ο άνθρωπος με τα περισσότερα μετάλλια στην ιστορία. Σε μία δύσκολη χρονιά, έσπασε κάθε ρεκόρ.

«Όταν με βλέπετε να τρέχω, ξέρετε ότι δεν τρέχω για τα μετάλλια. Αγωνίζομαι για την αλλαγή. Τρέχω για να υπάρξει μεγαλύτερη ισότητα για καθέναν από εμάς. Τρέχω για τις γυναίκες»

Όταν γέννησε την κόρη της, ήταν 35 ετών. Ως αθλήτρια, είχε ημερομηνία λήξης και ως μαμά, δε γνώριζε πώς θα μεγάλωνε το παιδί της. «Ελπίζω να το δείτε, σημαίνει πολλά περισσότερα από το τι θα γράψει το ρολόι». Η Allyson Felix νίκησε, τελικά.

Τρία χρόνια μετά το θαύμα της γέννησης της κόρης της, ένωσε τις δυνάμεις της με την εταιρεία Athleta και το ίδρυμα Women’s Sports Foundation (WSF). Από κοινού, δημιούργησαν το ταμείο The Power of She Fund: Child Care Grants, το οποίο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει με 10 χιλιάδες δολάρια τις μητέρες που αγωνίστηκαν στο Τόκιο.

«Η φροντίδα των παιδιών είναι ένα από τα τεράστια εμπόδια που καλούμαστε να ξεπεράσουμε. Ως μαμά και αθλήτρια, ξέρω από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό. Ήταν σημαντικό για εμένα και την Athleta να έχουμε μία συνεργασία που θα αντικατοπτρίζει το ότι δεν είμαι μόνο μία αθλήτρια. Στην πραγματικότητα, το συμβόλαιό μου μού εξασφαλίζει να έχω μαζί την Camryn, όπου κι αν αγωνίζομαι. Αλλά δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτήν τη στήριξη από έναν συνεργάτη ή σπόνσορα. Αυτά τα δάνεια δείχνουν στη βιομηχανία πως αυτό που χρειάζονται όλες οι μαμάδες- αθλήτριες είναι η κατανόηση και η υποστήριξη, ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν τις αθλητικές τους υποχρεώσεις».

Το maternity returns policy στο Saysh της Alison έρχεται ένα βήμα πιο κοντά σε κάθε μητέρα κι ελπίζουμε να εμπνεύσει σύντομα και άλλα brands να κάνουν το ίδιο!