Ο σύζυγος της δασκάλας που δολοφονήθηκε στο Τέξας, πέθανε από ανακοπή «από θλίψη»

Πριν δύο μέρες, 19 μικροί μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί έχασαν τη ζωή τους από την ένοπλη επίθεση του 18χρονου Salvador Ramos στο δημοτικό σχολείο Robb στην πόλη Uvalde του Texas.Ο σύζυγός της μίας από τις δύο δασκάλες, που σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τα παιδιά, πέθανε μόλις χθες. Πέμπτη, «από θλίψη», όπως ανακοίνωσαν μέλη της οικογένειάς του.

Ο Joe Garcia ήταν ο σύζυγός της Irma Garcia, η οποία δίδασκε στο δημοτικό Robb για 23 χρόνια. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο 24 χρόνια ενώ ο Joe φαίνεται πως κατέρρευσε εξαιτίας καρδιακής προσβολής μία ημέρα αφότου έχασε την αγαπημένη του Irma.

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed. pic.twitter.com/2XpdJA0q8x