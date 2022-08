Ζαν- Ζακ Σανπέ: Η γλυκόπικρη ιστορία πίσω απ' τον διάσημο σκιτσογράφο και δημιουργό του Μικρού Νικολά που έφυγε από τη ζωή στα 89 του

Ο διάσημος σκιτσογράφος δημιούργησε τον ξέγνοιαστο ήρωα των παιδικών μας χρόνων για να ξεχνάει την τραυματική παιδική του ηλικία

Ο διάσημος Γάλλος σκιτσογράφος Ζαν-Ζακ Σανπέ, γνωστός για την εικονογράφηση της σειράς παιδικών βιβλίων «Ο μικρός Νικόλας» (Le petit Nicolas) και τις γελοιογραφίες του στον Τύπο, πέθανε σε ηλικία 89 χρονών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του Μαρτίν Γκοσιό Σανπέ στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Έφυγε από τη ζωή «στο εξοχικό του, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγο και στενούς φίλους του», δήλωσε παράλληλα στο AFP ο Μαρκ Λεκαρπεντιέ, βιογράφος του και φίλος του σκιτσογράφου.

Ο Ζαν-Ζακ Σανπέ γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1932 στο Μπορντό, στο χωριό Πεσάκ και θα τον θυμόμαστε για πάντα κάθε φορά που θα κρατάμε στα χέρια μας τα αγαπημένα αυτά βιβλία των παιδικών μας χρόνων.

Η αρχή μιας πετυχημένης καριέρας

Ο Σανπέ, ο οποίος αρχικά ήθελε να γίνει πιανίστας της τζαζ και πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 14 ετών, δηλώνοντας ψευδή ηλικία για να καταταγεί στο στρατό. Η ζωή του στρατού δεν του ταίριαζε ωστόσο και έτσι ξεκίνησε να πουλάει σκίτσα του σε εφημερίδες του Παρισιού.



Ενώ εργαζόταν σε πρακτορείο Τύπου απέκτησε φιλική σχέση με τον θρυλικό καρτουνίστα Ρενέ Γκοσινί, τον δημιουργό του “Αστερίξ” με τον οποίο το 1959 επινόησαν τον “Μικρό Νικολά”.

Το 1951 πουλάει το πρώτο του σκίτσο στην εφημερίδα Sud Ouest και ακολουθούν άλλα έντυπα όπως τα Le Rire, Noir et Blanc, Ici Paris. Η επιτυχία ωστόσο ήρθε μέσα από τα βιβλία που συνδέθηκαν με τα παιδικά μας χρόνια. Από το 1957 αρχίζει να εργάζεται για το Paris-Match και πολλά άλλα έντυπα σαν επιτυχημένος πλέον σκιτσογράφος. Σκίτσα του έχουν δημοσιευτεί στους New York Times και στο περιοδικό The New Yorker.

«Οι ιστορίες του Νικολά ήταν ένας τρόπος για να επιστρέψω στη δυστυχία που βίωσα μεγαλώνοντας και ταυτόχρονα να διασφαλίζω ότι όλα βαίνουν καλώς»

To 1961 εκδίδει το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο "Τίποτα δεν είναι απλό" και ακολουθούν 30 περίπου ακόμα. Εκτός από το μικρό Νικόλα είναι ο δημιουργός του Μαρσελέν Καγιού, του Ραούλ Ταμπουρέν και του Κύριου Λαμπέρ.

Ο Σανπέ ωστόσο δεν μπορούσε να πιστέψει στο ταλέντο του, αποδίδοντας την επιτυχία του στη σκληρή δουλειά και τις θυσίες. Μάλιστα έλεγε πως αφιέρωνε ακόμη και τρεις εβδομάδες προσπαθώντας να πετύχει ένα και μόνο σκίτσο και υποστήριζε ότι, προκειμένου να το τελειώσει, μπορούσε ακόμη και «να μην πλένεται ή να μην κοιμάται”.