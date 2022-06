Ο Μικρός Νικόλας της παιδικής μας ηλικίας έγινε animated ταινία και συνομιλεί με τους δημιουργούς του

Η animated ταινία που βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Annecy και βάζει μπροστά για τα Όσκαρ

Ο Petit Nicolas και η σειρά βιβλίων του γεμάτη από εικόνες του πώς ήταν να είσαι παιδί τη δεκαετία του '50, ήταν μία από τις αγαπημένες μου στιγμές όταν ήμουν μικρή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που με τραβούσε σαν μαγνήτης στο δημιούργημα των Γάλλων Rene Goscinny και Jean-Jacques Sempe. Μπορεί να ήταν η ίδια η γλώσσα, οι ιστορίες ενός παιδιού που μεγάλωνε σε διαφορετική εποχή από τη δική μου ή το ότι έτρωγε γλυκό κάθε μέρα, μετά το βραδινό του.

Η ταινία Little Nicholas- Happy As Can Be είναι ένα πολύ έξυπνο δημιούργημα των σκηνοθετών Amandine Fredon και Benjamin Massoubre, οι οποίοι φέρνουν στη μεγάλη οθόνη τον άτακτο Νικόλα, αλλά τον βάζουν να συνομιλεί με τους δημιουργούς του, Goscinny και Sempé, μέσα από τις σελίδες των comics. Η ταινία μόλις απέσπασε το βραβείο Cristal στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Annecy. Να θυμίσουμε ότι η αντίστοιχη περσινή νίκη πήγε στην ταινία Flee, η οποία είχε 3 υποψηφιότητες στα Όσκαρ που ακολούθησαν. Επίσης έχουμε δει την ομώνυμη σειρά κινουμένων σχεδίων αλλά και την ταινία που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες και βασίζεται στα comics των δύο δημιουργών.

Η ιστορία του μικρού Νικόλα διαδραματίζεται στο Παρίσι στα τέλη της δεκαετίας του '50, τότε που οι δύο καλοί φίλοι συνεργάστηκαν για να φτιάξουν αυτή τη διαχρονική ιστορία. Ο ένας σκίτσαρε και ο άλλος έγραφε. Ο μικρός πρωταγωνιστής του είναι ένα ατίθασο αγόρι που πηγαίνει σχολείο, παίζει με τους φίλους του, κάνει πλάκες και μαθαίνει. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, οι δύο δημιουργοί τον καλούν στο εργαστήρι τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Τώρα είναι η ώρα τους να θυμηθούν γεγονότα από την παιδική τους ηλικία.

Στο σενάριο, συμμετείχε η κόρη του Goscinny, ο οποίος είναι και ο πιο γνωστός, μάλλον επειδή ήταν συν-δημιουργός του Αστερίξ. Πρόκειται λοιπόν για μία πιο αυτοβιογραφική ιστορία αλλά και ένα ταξίδι στη νοσταλγία, τόσο για εκείνους που έζησαν εκείνη την εποχή, όσο και για εμάς που διαβάζαμε τον μικρό Νικόλα.