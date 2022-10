Σοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο: Νοσοκόμα κατηγορείται για τον θάνατο 7 βρεφών - «Τα δηλητηρίαζε με ινσουλίνη»

Η 32χρονη Lucy Letby προσπάθησε να σκοτώσει άλλα δέκα μωρά

Μια νοσοκόμα από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Lucy Letby δικάζεται για τον θάνατο επτά μωρών, ενώ κατηγορείται πως προσπάθησε να σκοτώσει άλλα δέκα. Τη Δευτέρα εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Manchester στη βορειοδυτική Αγγλία, δηλώνοντας αθώα για τη δολοφονία δύο κοριτσιών και πέντε αγοριών από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016 στο νοσοκομείο Countess of Chester.

Η Letby «φρόντιζε» βρέφη στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου ενώ η ίδια δηλώνει αθώα σε άλλες 10 κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας. Οι θάνατοι παιδιών στη νεογνική μονάδα του νοσοκομείου ήταν στατιστικά ίδιοι με άλλες μονάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τον Ιανουάριο του 2015, δήλωσε ο δικηγόρος Nick Johnson εκ μέρους της εισαγγελίας.

«Είναι ένα νοσοκομείο όπως τόσα άλλα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε αντίθεση με άλλα νοσοκομεία και άλλες μονάδες νεογνών, μέσα στη μονάδα νεογνών στο νοσοκομείο Countess of Chester Hospital δούλευε μια δηλητηριάστρια», πρόσθεσε ο ίδιος, περιγράφοντας τα όσα τραγικά συνέβησαν.

