Beethoven: Τούφες από τα μαλλιά του αποκάλυψαν τα πιθανά αίτια του θανάτου του

H αποκρυπτογράφηση του DNA του δεν ήταν εύκολη διαδικασία

Το 1802, ο Ludwig van Beethoven έγραψε ένα σπαρακτικό γράμμα στα αδέρφιά του, περιγράφοντας την κώφωσή του που τον ανάγκαζε να «ζει σαν εξόριστος» με αποτέλεσμα να θέλει να πεθάνει. Παρόλο που συνέχισε το έργο του για 25 ακόμη χρόνια, τους παρακάλεσε να προχωρήσουν σε έρευνα για την απώλεια ακοής του.

Δύο αιώνες αργότερα και για πρώτη φορά, διεθνής ομάδα επιστημόνων αποκρυπτογράφησε το DNA του, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος από τούφες των μαλλιών του, αναζητώντας τα αίτια θανάτου του και τα προβλήματα υγείας του είχε. Από τα στοιχεία που προέκυψαν, αποκαλύφθηκε ότι ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης είχε προδιάθεση για ηπατική νόσο και είχε μολυνθεί από ηπατίτιδα Β. Αυτό σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να οδήγησε στον θάνατό του.

Πολλοί βιογράφοι μέχρι σήμερα έχουν κάνει debate σχετικά με το τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του στα 56 του αλλά χωρίς να έχει υπάρξει γενετική έρευνα. Μελετώντας το γονιδίωμα του, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συγκεκριμένα αίτια αλλά όσα έρχονται στο φως, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Current Biology, στηρίχθηκε σε πέντε τούφες των μαλλιών του, όλες από τα τελευταία επτά χρόνια της ζωής του, οι οποίες σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι «σχεδόν σίγουρα αυθεντικές».

Scientists decoded DNA from Beethoven’s hair, saved by his fans. It offered clues on his final years. https://t.co/c1twfxpd7P

Στην ομάδα των ερευνητών συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο του Cambridge, η Αμερικανική Εταιρεία Beethoven, το Κέντρο Beethoven του Πανεπιστημίου του Σαν Χοσέ, το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Leuven, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βόννης, το Πανεπιστήμιο της Βόννης, η εταιρεία γενετικών δοκιμών "FamilyTreeDNA", το Μουσείο Beethoven στη Βόννη και το Ινστιτούτο Max Planck για την Εξελικτική Ανθρωπολογία.

H ομάδα έκανε δοκιμαστικούς ελέγχους αυθεντικότητας σε οκτώ δείγματα μαλλιών που αποκτήθηκαν από από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον δύο από τις τούφες δεν προέρχονταν από τον Beethoven, συμπεριλαμβανομένης μιας διάσημης τούφας που κάποτε θεωρούνται ότι είχε κοπεί από το κεφάλι του συνθέτη από τον 15χρονο μουσικό Ferdinand Hiller.

Hundreds of years after #Beethoven's death, researchers have pulled DNA from strands of his hair — and found clues about what killed him

https://t.co/I8JJXKh9NC