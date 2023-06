Η Λετονία εξέλεξε τον πρώτο ανοιχτά gay πρόεδρο στην Ευρώπη

Ψηφίστηκε από 52 βουλευτές

Ο πρώτος ανοιχτά gay πρόεδρος στην Ευρώπη είναι γεγονός και είναι ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Λετονίας, Edgars Rinkevics. Στις 8 Ιουλίου αναμένεται να αναλάβει τα ηνία, στρέφοντας τη χώρα του περισσότερο προς τον δρόμο της συμπερίληψης.

O 49χρονος έκανε coming out ως ομοφυλόφιλος το 2014, έχει αφιερώσει πολύ χρόνο στην πολιτική της χώρας του, καθώς από το 2011 θήτευσε ως υπουργός Εξωτερικών, ενώ πριν από αυτό εργάστηκε στη δημόσια διοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από εκείνον, υπήρξαν και άλλοι ανοιχτά gay ηγέτες στην Ευρώπη, αλλά ήταν κυρίως πρωθυπουργοί κι όχι Πρόεδροι κρατών. Όπως για παράδειγμα ο Xavier Bettel του Λουξεμβούργου, η Ana Brnabić της Σερβίας, ο Leo Varadkar της Ιρλανδίας.

Ο Πρόεδρος της Λετονίας επιλέγεται από το κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια ανοιχτής ψηφοφορίας. Διεξάγονται επαναλαμβανόμενοι γύροι μέχρι ένας από τους υποψηφίους λάβει τουλάχιστον 51 ψήφους. Τον Rinkevics ψήφισαν 52 βουλευτές. Ο γάμος μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται στη χώρα, αλλά τα σύμφωνα συμβίωσης επιτρέπονται από πέρσι.

Η εκλογή του είναι «τιμή» για εκείνον, όπως δήλωσε στο Twitter. «Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να υπηρετήσω καλά τον λαό της Λετονίας. Ευχαριστώ τα μέλη του κοινοβουλίου για την εμπιστοσύνη τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλω να πω πολλά, αλλά τώρα είναι μια τέτοια στιγμή που, αφενός, η Λετονία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Αφετέρου, οι προεδρικές εκλογές έγιναν αφού οι παίκτες της ομάδας χόκεϊ, μας έφεραν το χάλκινο μετάλλιο. Και θέλω να πω σε όλα τα μικρά αγόρια και κορίτσια, που ονειρεύονται να γίνουν είτε Πρόεδροι είτε παίκτες χόκεϊ, και ίσως το θεωρείτε αδύνατο, ότι αν περάσετε από τα όνειρα στις πράξεις και προσπαθήσετε να διαπεράσετε την οροφή σας, τότε θα πετύχετε», σχολίασε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

