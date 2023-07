Η Mέγκαν Ραπίνο στο εξώφυλλο του TIME: «Υπάρχει ακόμη πολλή τρανσφοβία. Τα άτομα αυτά είναι αληθινές γυναίκες»

Η Ραπίνο έγινε ευρέως γνωστή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2019. Όχι μόνο για όσα κατάφερε εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και για τον τρόπο που επέλεξε να προβάλλει τον εαυτό της, εκτός αυτού. Ανοιχτά ομοφυλόφιλη, πρωτοστάτησε στον αγώνα της Εθνικής των ΗΠΑ για equal pay, γονάτισε όπως ο Κόλιν Κάπερνικ, τα έβαλε με τον Ντόναλντ Τραμπ, τους ομοφοβικούς, τους ρατσιστές, τους σεξιστές. Και μέχρι σήμερα δείχνει τον δρόμο (ακόμη κι αν αυτή τη φορά, είναι εκτός γηπέδων)

Η Μέγκαν Ραπίνο πρωταγωνιστεί στο νέο εξώφυλλο του περιοδικού Time, ξεδιπλώνει λίγο ακόμη από το ασυναγώνιστο ταλέντο της στον φωτογραφικό φακό του Danielle Levitt και δίνει μια γεύση στο φανατικό της κοινό για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν μετά την πρόσφατη απόφασή της να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Η 38χρονη αθλήτρια από τις ΗΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει με την αρραβωνιαστικιά της, Μπερντ, μια εταιρεία παραγωγής με τίτλο: A Touch More, η οποία «εστιάζει σε ιστορίες, άκρως επαναστατικές που πηγαίνουν μόνο προς τα μπροστά τον πολιτισμό». Παρά τις πολιτικές της δεσμεύσεις και πεποιθήσεις, η Ραπίνο δεν θα θέσει ποτέ υποψηφιότητα, θέλει μόνο ο ρόλος της να είναι σημαντικός για «τα αθλήματα των γυναικών» και για τα δικαιώματά τους.

Με ό,τι κι αν αποφασίσει να ασχοληθεί από εδώ και πέρα, η φήμη της Ραπίνο δεν θα ξεθωριάσει ποτέ. Θα ζει πάντα μες στον «θόρυβο» που κάνει η επιτυχία και στις μεγάλες στιγμές που ανέτρεψαν για πάντα την έννοια του γυναικείου ποδοσφαίρου.

H διάσημη αθλήτρια και παγκόσμιο σύμβολο του ποδοσφαίρου γυναικών αλλά και της απελευθέρωσης από κάθε προκατάληψη, πρόκειται λοιπόν να αγωνιστεί στο τέταρτο και τελευταίο της Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία πριν επιστρέψει στην ομάδα της NWSL OL Reign. Με την τελευταία της εμφάνιση, πρόκειται να γράψει για μία ακόμη φορά ιστορία, αν και είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο, η εμφάνισή της να θυμίσει εκείνη του 2019, όταν είχε επιλεγεί η Καλύτερη Παίκτρια της FIFA.

Ανεξάρτητα από την τελική της επίδοση, η Ραπίνο είναι μία από τις αθλήτριες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Ο εκρηκτικός της χαρακτήρας στα παιχνίδια κατάφερε να μεταμορφώσει το ποδόσφαιρο των γυναικών μια για πάντα.

Η Ραπίνο έχει σκοράρει 63 γκολ και έχει καταγράψει 73 ασίστ για την USWNT και το 2019 κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα και το βραβείο της FIFA "The Best" μετά από ένα συγκλονιστικό Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών, στο οποίο κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα και το Χρυσό Παπούτσι

Εκτός από τα πολλά επιτεύγματά της στο γήπεδο, η Ραπίνο είναι γνωστή για το έργο της σε κοινωνικά ζητήματα, από τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας, τη φυλετική ανισότητα μέχρι την ισότητα των φύλων και την ισότητα των αμοιβών. Το 2013, έλαβε τιμητικό βραβείο από το διοικητικό συμβούλιο των ομοφυλόφιλων του Λος Άντζελες.

Μεταξύ άλλων συμπεριλήφθηκε στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του περιοδικού Time το 2020 ενώ δύο χρόνια αργότερο παρέλαβε το μετάλλιο της Ελευθερίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Αθλήτριες από όλο τον κόσμο έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά της, κάνοντας την προσωπική τους επανάσταση. «Στο παρελθόν, πολλές γυναίκες αθλήτριες -της γενιάς μας- άκουγαν από όλους ότι έπρεπε να κάθονται κάτω, να κάνουν ησυχία και να νιώθουν ευγνωμοσύνη», δηλώνει η πρώην ποδοσφαιρίστρια των ΗΠΑ και μία από τις σταρς του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 1999, Julie Foudy, προσθέτοντας: «H ιστορία έχει δείξει ότι γυναίκες σαν τη Ραπίνο ωθούν τους ανθρώπους να υπερβαίνουν τη γραμμή και αυτά τα όρια. Αυτό την ξεχωρίζει για όσα κάνει».

Από τις πρώτες της μέρες στον αθλητισμό, η Ραπίνο ήταν μια «θυελλώδης δύναμη». Μεγαλωμένη στην πόλη Ρέντινγκ της Καλιφόρνια, ήξερε από μικρή να διεκδικεί αυτό που θέλει. Όπως εξομολογείται η δίδυμη αδερφή της, Ρέιτσελ, «κάθε φορά που ήθελε κάτι με όλη της την ψυχή και οι γονείς μας δεν της το έδιναν, εκείνη κρατούσε την αναπνοή της μέχρι να λιποθυμήσει».

Ανάμεσα στις αμέτρητες νίκες που πετύχαινε ακριβώς επειδή ήξερε πάντα πώς να διεκδικεί και να κατακτά αυτό που θέλει, ξεχωρίζει η εμφάνισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2015 στον Καναδά. Αλλά η καριέρα της έφτασε στο απόγειό της, έναν χρόνο αργότερα, όταν έγινε η πρώτη λευκή επαγγελματίας αθλήτρια που γονάτισε κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου.

Κάπου κοντά σε εκείνη την περίοδο, άρχισε να βγαίνει με τη σταρ του WNBA και αρραβωιαστικιά της, Σου Μπερντ. Τη χαρά των δύο αθλητριών θέλησε να μοιραστεί και ο Τζο Μπάιντεν, γράφοντας στο twitter: «Η αγάπη θα βρίσκει πάντα τον δρόμο».

