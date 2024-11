Νίλα Ιμπραχίμι: Στα 14, ξεκίνησε να τραγουδάει για τα δικαιώματα των Αφγανών κοριτσιών. Σήμερα, τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης για Παιδιά

Η Νίλα Ιμπραχίμι ήταν μόλις 15 ετών όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν

Μια γυναίκα και ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν δεν έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση (εκτός της φοίτησης στο δημοτικό), δεν έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν δημόσια σε ένα πάρκο, δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα δικαιοσύνης, δεν μπορούν να μιλούν, να τραγουδούν ή να διαβάζουν δυνατά και – πλέον, δεν μπορούν να ακούσουν τη φωνή άλλων γυναικών ή κοριτσιών. Κι όμως, η Νίλα Ιμπραχίμι κατάφερε να τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης για Παιδιά.

Ήθελε απλώς να τραγουδάει. Όταν η πατρίδα της απαγόρευσε σε κορίτσια άνω των 12 ετών να τραγουδούν δημόσια, τον Μάρτιο του 2021, πριν από την κατάληψη των Ταλιμπάν, η Νίλα Ιμπραχίμι αρνήθηκε να σιωπάσει. Xρησιμοποίησε τη φωνή της για να πιέσει τις εκπαιδευτικές αρχές της Καμπούλ να ανατρέψουν την απαγόρευση των μαθητριών να τραγουδούν δημόσια. Ηχογράφησε ένα τραγούδι διαμαρτυρίας, το οποίο ανέβασε ο αδερφός της στο διαδίκτυο, και έγινε ευρέως γνωστή ως μέρος του κινήματος #IAmMySong. Η προσπάθειά της ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική, αφού η απόφαση ανατράπηκε.

Η Νίλα Ιμπραχίμι ήταν μόλις 15 ετών όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Με τη βοήθεια του Ιδρύματος 30 Birds, η ίδια έφυγε από το Αφγανιστάν με την οικογένειά της. Πρώτα, πήγαν Πακιστάν και μετά στον Καναδά. Και εκεί, συνεχίζει να προασπίζεται τα δικαιώματα των κοριτσιών στην πατρίδα της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Independent, στον Καναδά συνίδρυσε το «Her Story», το οποίο ενθαρρύνει τα Αφγανά κορίτσια να μοιραστούν τις ιστορίες τους.

Η μουσική, ήταν το βασικό στοιχείο του ακτιβισμού της Νίλα Ιμπραχίμι από τότε που κυκλοφόρησε το τραγούδι διαμαρτυρίας της το 2021. Ενώ βρισκόταν στο Πακιστάν, η Νίλα χρησιμοποίησε για άλλη μία φορά τη φωνή της για να συμβάλει στη συγκέντρωση 4 εκατομμυρίων δολαρίων για το Ίδρυμα 30 Birds για να σώσει άλλα 200 κορίτσια από το Αφγανιστάν.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, έχοντας αφιερώσει τα εφηβικά της χρόνια στην καταπολέμηση των οπισθοδρομικών περιορισμών κατά των γυναικών και κοριτσιών από το Αφγανιστάν, η Νίλα κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης για τα Παιδιά. «Κάθε μέρα σκέφτομαι εκείνα τα κορίτσια που μένουν πίσω στο Αφγανιστάν, χωρίς ελπίδα. Στον Καναδά, παίρνω αποφάσεις για τη ζωή μου και αγκαλιάζω το άτομο που φιλοδοξώ να γίνω, αλλά τι γίνεται με εκείνες;» είπε η Ιμπραχίμι σε ομιλία της στη Σύνοδο Κορυφής της Γενεύης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πέρυσι.

«Τα κορίτσια του Αφγανιστάν και η ανθεκτικότητά τους είναι η πηγή του κινήτρου μου», είπε η Νίλα. «Όταν σκέφτομαι τα κορίτσια από τα οποία παίρνω συνέντευξη και δουλεύω, ή τα οποία ακούω, είναι ακόμα στο Αφγανιστάν, και με τόσους περιορισμούς εξακολουθούν να παλεύουν, εξακολουθούν να κρατούν αυτή την αίσθηση ελπίδας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαι το τελευταίο άτομο που σκέφτεται να τα παρατήσει».

