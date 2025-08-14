«STOP»: Η viral μέθοδος των 5 λεπτών που βάζει τέλος στο άγχος της δουλειάς

Πώς εφαρμόζεις τη μέθοδο STOP;

Ακόμα κι αν έχεις μια δουλειά που αγαπάς πραγματικά, παραμένει δουλειά. Και το να τη σκέφτεσαι συνεχώς, είναι εξαντλητικό. Η δουλειά, μπορεί να σου στερεί την ικανότητα να απολαύσεις πραγματικά τις όμορφες στιγμές της ζωής σου: Ένα δείπνο με φίλους, ένα ταξίδι ή ακόμα και ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό, και όμως, παραμένουμε βυθισμένοι στη δουλειά μας.

Κανείς δεν είναι εξαίρεση. Υπάρχει, όμως, μια μέθοδος 5 λεπτών, η οποία ονομάζεται «μέθοδος STOP» και μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει να αφήνεις πίσω το άγχος της δουλειάς, μόλις σχολάσεις.

Τι είναι η μέθοδος STOP;

Η μέθοδος STOP, όπως την περιγράφει ο ειδικός σε θέματα καριέρας, Νταν Μπρους, είναι μια καθημερινή μέθοδος 4 βημάτων που σε βοηθά να αποσυνδεθείς πνευματικά στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. Αντί να κλείνεις βιαστικά τον υπολογιστή και να περνάς στο επόμενο καθήκον σου ή να κουβαλάς το βάρος της δουλειάς μέχρι το βράδυ, τα 4 αυτά βήματα σε βοηθούν να μεταβείς ήρεμα από τη δουλειά, στη ζωή σου.

Τα βήματα της μεθόδου STOP είναι πολύ απλά:

S: Shut down ritual (Τελετουργία τερματισμού)

T: Track your wins (Κατέγραψε τις επιτυχίες σου)

O: Offload mentally (Χαλάρωσε πνευματικά)

P: Plug into the present (Συνδέσου στο παρόν)

Πώς εφαρμόζεις τη μέθοδο STOP;

Βήμα 1ο

S: Τελετουργία Τερματισμού

Όπως μια βραδινή ρουτίνα προετοιμάζει το σώμα για ύπνο, έτσι κι αυτή η ρουτίνα «τερματισμού» στέλνει σήμα στον εγκέφαλο ότι η μέρα στη δουλειά τελείωσε. Όπως λέει ο Μπρους: «Ο εγκέφαλός σου χρειάζεται ένα είδος απενεργοποίησης για να μπορέσει να αποσυνδεθεί πραγματικά».

Μερικές ιδέες:

Κλείσε όλα τα ανοιχτά παράθυρα στον υπολογιστή σου

Γύρνα σε κενή σελίδα στο πλάνο σου για την επόμενη μέρα

Καθάρισε το γραφείο σου

Βάλε το status σου στο Slack/Teams ως Offline

Πες δυνατά «τελείωσα για σήμερα» ή κάτι παρόμοιο

Βήμα 2ο

T: Κατέγραψε τις επιτυχίες σου

Πολλοί από εμάς τελειώνουμε τη μέρα νιώθοντας ότι δεν κάναμε αρκετά από όσα θέλαμε ή δεν τα κάναμε σωστά. Αλλά αυτή η νοοτροπία εξαντλεί την αυτοπεποίθηση και τη διάθεσή μας. Ο ειδικός προτείνει αντί για αυτοκριτική, να επιλέγουμε την αυτο-εκτίμηση καταγράφοντας τις επιτυχίες μας.

Μπορείς να:

Κρατήσεις ένα ημερολόγιο επιτυχιών

Φτιάξεις φάκελο με θετικά σχόλια που λαμβάνεις

Αναγνωρίσεις ακόμα και μικρές νίκες, όπως η ολοκλήρωση μιας δύσκολης εργασίας

Βήμα 3ο

O: Χαλάρωσε πνευματικά

Η πιο δύσκολη αποσύνδεση δεν είναι το να κλείσεις τον υπολογιστή, αλλά να σταματήσεις να σκέφτεσαι για τη δουλειά. Αντί να κουβαλάς στο κεφάλι σου υποχρεώσεις και άγχη, εξωτερικεύσέ τα:

Κάνε ένα brain dump σε ένα τετράδιο

Στείλε φωνητικό μήνυμα στον εαυτό σου

Κράτα σημειώσεις με αυτά που χρειάζεται να θυμηθείς, για να τα χαλαρώσεις προσωρινά

Βήμα 4ο

P: Συνδέσου στο παρόν

Σημαντική και είναι η μετάβαση στην ενεργή ζωή σου. Χρειάζεσαι 5-10 λεπτά μετά το τέλος της ημέρας για να επανέλθεις στο παρόν:

Περπάτα χωρίς ακουστικά

Μίλα με έναν φίλο ή συγγενή

Πάρε βαθιές αναπνοές ή κάνε διαλογισμό

Κάνε σε κάποια δραστηριότητα χωρίς οθόνη: Διάβασμα, μαγείρεμα, γυμναστική, κηπουρική, ζωγραφική

Γιατί λειτουργεί η μέθοδος STOP;

Όσο κι αν προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα, το να είμαστε συνεχώς «σε λειτουργία εργασίας» δεν είναι βιώσιμο. Οδηγεί σε εξουθένωση, μας κάνει να μισούμε τη δουλειά μας και μας στερεί τη χαρά της καθημερινής ζωής. Η μέθοδος STOP δημιουργεί νοητά και φυσικά όρια, δίνοντάς σου χώρο να αναπνεύσεις και να ανακάμψεις.

