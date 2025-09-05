Η μόδα έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο και ο Τζόρτζιο Αρμάνι, δεν έραβε απλά υφάσματα, σχέδια και κοστούμια, κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα της μόδας, να φέρει μια επανάσταση και να αλλάξει το τρόπο με τον οποίο ντυνόμαστε μια για πάντα

Από την πρώτη του επίδειξη, μέχρι και την τελευταία, ο Τζόρτζιο Αρμάνι σχεδίαζε με γνώμονα τον άνθρωπο και, σε κάθε project του αυτό ακτινοβολούσε.

Πέραν του επιχειρηματικού του δαιμόνιου, είχε καταφέρει και να γίνει ο αγαπημένος σχεδιαστής του Χόλιγουντ. Το χαλαρό και ρευστό στιλ του, έφερε μια επανάσταση στην ανδρική μόδα (και) στην οθόνη, καταργώντας πια τα παραδοσιακά κοστούμια.

Πώς ο Τζόρτζιο Αρμάνι άλλαξε μια για πάντα την ανδρική μόδα

Ο εμβληματικός σχεδιαστής που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91ος ετών, ξεκίνησε τη συλλογή του το 1975 και κατά τη διάρκεια της καριέρας τους συνεργάστηκε με σκηνοθέτες και ενδυματολόγους σε σχεδόν 200 ταινίες, όπως οι The Untouchables , Goodfellas, The Dark Knight Rises, The Wolf of Wall Street και πολλές ακόμη, αν κάποια όμως τον καθόρισε στον κόσμο του κινηματογράφου αυτή ήταν του 1980, το American Gigolo.





Η ταινία American Gigolo του Paul Schrader που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το '80 έμελλε να καθιερώσει το όνομα του σχεδιαστή στον χώρο του θεάματος και όχι μόνο. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι σχεδίασε εξολοκλήρου τη γκαρνταρόμπα του Ρίτσαρντ Γκιρ αλλάζοντας μια για πάντα το ανδρικό στιλ, όχι μονάχα στον κινηματογράφο αλλά και στον «απλό» κόσμο. Από τα άκαμπτα κοστούμια του ΄70, τα casual «αποδομημένα» πια κοστούμια είχαν την τιμητική τους. Οι χαλαρές γραμμές, τα ρευστά υφάσματα και τα χρώματα και γενικότερα η μοντέρνα αισθητική, έγιναν ένα πραγματικό πολιτιστικό ορόσημο.

Getty Images

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που το όνομα ενός σχεδιαστή συνδέθηκε τόσο έντονα με το στιλ μιας ταινίας. Μετά από αυτή τη συνεργασία, ο Τζόρτζιο Αρμάνι έγινε ο αγαπημένος σχεδιαστής των σταρ του Χόλιγουντ, όχι μόνο για τις ταινίες της μεγάλης οθόνης αλλά και για τις λαμπερές εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί.

Επιπλέον, αν κάτι έκανε τον Μάρτιν Σκορσέζε να ξεχωρίσει στο Goodfellas στο '90, αυτό ήταν σίγουρα (και) το στιλ του. Οι κλασικές γραμμές του και τα κοστούμια του ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο αυτό που ήθελε ο σκηνοθέτης: να εστιάσει στην εξελισσόμενη εμφάνιση των γκάνγκστερ.

Δύο χρόνια αργότερα ήρθε η ταινία του Mike Jackson, ο Σωματοφύλακας. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι σχεδίασε τα κοστούμια για τον χαρακτήρα του Κέβιν Κόστνερ. Απαλά, άκρως επαγγελματικά χρώματα, σε μια παλέτα μεταξύ γκρι, μπλε και ανθρακί τα κοστούμια του έφεραν μια εξαιρετική αντίθεση με τα φανταχτερά και πολύχρωμα κομμάτια της Γουίτνει Χιούστον, μια αντίθεση που έδειχνε ξεκάθαρα πώς η μόδα μπορεί να φέρει αμέσως αντιφάσεις αλλά και να αναδείξει την προσωπικότητα κάθε χαρακτήρα με μοναδικό τρόπο.

IMDb

Τέλος, πιο πρόσφατα, το 2013, ο Τζόρτζιο Αρμάνι «έντυσε» τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον Τζόρνταν Μπέλφορτ, στην ταινία «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ» και κατάφερε να απεικονίσει με μοναδικό τρόπο την «ενδυμασία εξουσίας» της Γουόλ Στριτ του '90.



