Βραβεία Emmy 2025: Οι πιο κομψές εμφανίσεις, από τον Πέδρο Πασκάλ στην Κέιτ Μπλάνσετ

Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

H 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο Peacock στο Λος Άντζελες, με τις βραβεύσεις και τις εμφανίσεις να ενθουσιάζουν το κοινό.

Μεταξύ των βραβεύσεων που ξεχώρισαν ήταν φυσικά εκείνη του 15χρονου Όουεν Κούπερ, ο οποίος έγραψε ιστορία κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στη σειρά «Adolescence» του Netflix.

Οι σταρ του Χόλιγουντ, εκτός από τις διακρίσεις τους όμως και τα βραβεία που κράτησαν στα χέρια τους τράβηξαν επάνω τους όλη την προσοχή και για τα κομψά σύνολά τους.

Ο Πέδρο Πασκάλ για παράδειγμα επέλεξε ένα off white κοστούμι και παπούτσια του οίκου Celine. Τo outfit του αποτελούνταν από ένα σταυρωτό σακάκι πάνω από ένα κομψό λευκό πουκάμισο και παντελόνι ενώ τα παπούτσια του εμπνευσμένα από τα jazz shoes, τα οποία έχουν επανέλθει στη μόδα και οι fashion lovers έχουν λατρέψει, έδωσαν έξτρα φινέτσα στο σύνολό του.

Όσο για τις λαμπερές γυναίκες του Χόλιγουντ, μεταξύ άλλων η Κέιτ Μπλάνσετ επέλεξε ένα κομψό σύνολο, μια ολόσωμη φόρμα με cut out λεπτομέρεια από τη συλλογή FW25 Couture του Armani Privé ενώ η Σάρα Πόλσον τράβηξε τα φλας των φωτογράφων επάνω της με το εκκεντρικό της φόρεμα, γεμάτο πούπουλα, από Marc Jacobs.

Δες παρακάτω τις εμφανίσεις από τα Emmy Awards που ξεχωρίσαμε

Cate Blanchett με Armani Privé FW25 Couture

Selena Gomez με Louis Vuitton

Getty Images

Britt Lower με Calvin Klein

Sarah Paulson με Marc Jacobs

Erin Doherty με Louis Vuitton

Sydney Sweeney με Oscar de la Renta

Michelle Williams με vintage Chanel

Jenna Ortega με Givenchy by Sarah Burton FW25 RTW

Getty Images

Colman Domingo με Valentino

Charlie Hunnam με Saint Laurent

Rashida Jones με Christian Dior

Jesse Williams με Giorgio Armani

Pedro Pascal με Celine

Getty Images

Gwendoline Christie με Tom Ford by Haider Ackerman

Meghann Fahy με Valentino FW25 RTW

Hunter Schafer με McQueen FW25 RTW

Owen Cooper με Gap Studio by Zac Posen