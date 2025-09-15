Βραβεία Emmy 2025: Οι πιο κομψές εμφανίσεις, από τον Πέδρο Πασκάλ στην Κέιτ Μπλάνσετ
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
15 Σεπτεμβρίου 2025
H 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο Peacock στο Λος Άντζελες, με τις βραβεύσεις και τις εμφανίσεις να ενθουσιάζουν το κοινό.
Μεταξύ των βραβεύσεων που ξεχώρισαν ήταν φυσικά εκείνη του 15χρονου Όουεν Κούπερ, ο οποίος έγραψε ιστορία κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στη σειρά «Adolescence» του Netflix.
Οι σταρ του Χόλιγουντ, εκτός από τις διακρίσεις τους όμως και τα βραβεία που κράτησαν στα χέρια τους τράβηξαν επάνω τους όλη την προσοχή και για τα κομψά σύνολά τους.
Ο Πέδρο Πασκάλ για παράδειγμα επέλεξε ένα off white κοστούμι και παπούτσια του οίκου Celine. Τo outfit του αποτελούνταν από ένα σταυρωτό σακάκι πάνω από ένα κομψό λευκό πουκάμισο και παντελόνι ενώ τα παπούτσια του εμπνευσμένα από τα jazz shoes, τα οποία έχουν επανέλθει στη μόδα και οι fashion lovers έχουν λατρέψει, έδωσαν έξτρα φινέτσα στο σύνολό του.
Όσο για τις λαμπερές γυναίκες του Χόλιγουντ, μεταξύ άλλων η Κέιτ Μπλάνσετ επέλεξε ένα κομψό σύνολο, μια ολόσωμη φόρμα με cut out λεπτομέρεια από τη συλλογή FW25 Couture του Armani Privé ενώ η Σάρα Πόλσον τράβηξε τα φλας των φωτογράφων επάνω της με το εκκεντρικό της φόρεμα, γεμάτο πούπουλα, από Marc Jacobs.
Δες παρακάτω τις εμφανίσεις από τα Emmy Awards που ξεχωρίσαμε
Cate Blanchett με Armani Privé FW25 Couture
Selena Gomez με Louis Vuitton
Britt Lower με Calvin Klein
Sarah Paulson με Marc Jacobs
Erin Doherty με Louis Vuitton
Sydney Sweeney με Oscar de la Renta
Michelle Williams με vintage Chanel
Jenna Ortega με Givenchy by Sarah Burton FW25 RTW
Colman Domingo με Valentino
Charlie Hunnam με Saint Laurent
Rashida Jones με Christian Dior
Jesse Williams με Giorgio Armani
Pedro Pascal με Celine
Gwendoline Christie με Tom Ford by Haider Ackerman
Meghann Fahy με Valentino FW25 RTW
Hunter Schafer με McQueen FW25 RTW
Owen Cooper με Gap Studio by Zac Posen
