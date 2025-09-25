Πρωταγωνίστριες είναι οι Kendall Jenner, Aimee Lou Wood και Anna της Meovv

H Chloé στη νέα της καμπάνια επανατοποθετεί στο σήμερα τη τσάντα Paddington, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον κόσμο πριν από ακριβώς 20 χρόνια και, αφού είδαμε για πρώτη φορά το στιλ νωρίτερα φέτος, όταν παρουσίασε την τσάντα στην επίδειξη της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, τώρα όμως η επανέκδοσή της έχει γίνει επίσημη.

Η καμπάνια για τη νέα, επαναπροσδιορισμένη τσάντα Paddington, είναι μια κινηματογραφική αφήγηση, γυρισμένη από τη βραβευμένη σκηνοθέτη Mati Diop, η οποία αποτυπώνει μέσα από τον φακό της την ατομικότητα και τη δύναμη της γυναίκας Chloé. Στην καμπάνια, με φωτογράφο τον David Sims, η Kendall Jenner, η Aimee Lou Wood και η Anna της Meovv καλούνται να ενσαρκώσουν το πνεύμα που κινεί την τσάντα αλλά και τον οίκο.

Chloé: Η νέα καμπάνια για την εμβληματική τσάντα Paddington είναι εμπνευσμένη από τη δεκαετία του '70

«Με αυτήν την καμπάνια, ήθελα να αποτυπώσω την Paddington όπως ζει σήμερα, αυθόρμητη, όχι πολύτιμη, μια τσάντα που έχει γίνει μέρος της ζωής των γυναικών, φέρνοντας τόσο οικειότητα όσο και χαρακτήρα.

«Τραβηγμένες στο Παρίσι, την πόλη καταγωγής της Chloé, οι εικόνες έχουν μια φυσική αισθησιακότητα και ευκολία, ενώ παράλληλα αποτίουν φόρο τιμής στο πνεύμα του γαλλικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1970», δήλωσε η Chemena Kamali, καλλιτεχνική διευθύντρια της Chloé.

Η τσάντα Paddington κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2005, κατά τη διάρκεια της θητείας της Phoebe Philo στον οίκο Chloé και αποτέλεσε εμβληματικό και καθοριστικό αξεσουάρ στα '00s. Τώρα η Chemena Kamali την επαναπροσδιορίζει διατηρώντας όμως την ταυτότητά της.

Το λουκέτο της τσάντας παραμένει ίδιο αλλά έχουν προστεθεί ελαφρύτερα εξαρτήματα με μια εκλεπτυσμένη κατασκευή και ένα προσαρμοσμένο άνοιγμα στον ώμο που αναδεικνύει το καλύτερο δυνατό σχήμα και λειτουργικότητα.