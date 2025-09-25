Όταν η τέχνη και η μόδα γίνονται ένα: Η Weekend Max Mara και 5 καλλιτέχνες επαναπροσδιορίζουν το κλασικό trench coat με τον πιο artistic τρόπο

Στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, η Weekend Max Mara παρουσίασε την capsule συλλογή της για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 «A Weekend with an Artist»

Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η capsule collection της Weekend Max Mara, εξερευνά τη δημιουργική φύση αυτού του μοναδικού project από μια νέα προοπτική – μέσα από τα μάτια πέντε παγκοσμίου φήμης καλλιτεχνών που ερμηνεύουν εκ νέου ένα εμβληματικό κομμάτι του οίκου: το trench coat.

Σε αυτό το πνεύμα, το χαρακτηριστικό trench Canasta χρησίμευσε ως λευκός καμβάς για τους καλλιτέχνες Victoria Kosheleva, Paola Pivi, Tschabalala Self, Tai Shani και Shafei Xia, οι οποίοι δημιούργησαν τα δικά τους αληθινά έργα τέχνης που ενσωματώνουν τη διακριτική τους πινελιά, τεχνική και δημιουργική ματιά.

Οι καλλιτέχνες επιλέχθηκαν από τον Francesco Bonami, έναν διάσημο κριτικό τέχνης, επιμελητή και συγγραφέα, ο οποίος έχει διατελέσει διευθυντής της Μπιενάλε της Βενετίας, επιμελητής της Whitney Biennial of American και είναι τώρα καλλιτεχνικός διευθυντής του BYArtmatters στο Hangzhou και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Gagosian Gallery.

«Ο στόχος ήταν να προσφέρουμε, μέσω ενός εμβληματικού ενδύματος, την ευκαιρία για ατομική και προσωπική έκφραση, η οποία είναι θεμελιώδης για κάθε πτυχή της μόδας που επιδιώκει να προσφέρει μια μοναδική προοπτική στο κοινό της», λέει ο Francesco Bonami.

Η Weekend Max Mara και 5 καλλιτέχνες επαναπροσδιορίζουν το κλασικό trench coat με τον πιο artistic τρόπο

Η Victoria Kosheleva, η οποία συνδυάζει σύγχρονες και κλασικές εικόνες σε αυτό που περιγράφει ως «κυβερνοεξπρεσιονισμό», εργάστηκε απευθείας πάνω σε ένα πρωτότυπο, ζωγραφίζοντας διάφορα μοτίβα που η Weekend Max Mara αναπαρήγαγε αργότερα ως εκτύπωση. Η ιδέα προέκυψε από τις συνεχείς σκέψεις της για τη θεατρικότητα, τη μάσκα και τη φιγούρα του απατεώνα — έναν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα στο έργο της.

«Είναι μια διάθεση, μια κατάσταση, μια χειρονομία. Είναι σαν να κουβαλάς μαζί σου ένα κομμάτι θεάτρου, ενός ονείρου, αναπάντητων ερωτήσεων. Το παλτό δεν είναι απλώς διακοσμητικό», λέει η Kosheleva.

Η Ιταλίδα καλλιτέχνιδα Paola Pivi συχνά ενσωματώνει αντικείμενα της καθημερινότητας στην τέχνη της, αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά τους για να προτρέψει το κοινό να επανεκτιμήσει την οπτική του για την πραγματικότητα. Ζώντας σήμερα στην καταπράσινη Χαβάη, αντλεί έμπνευση από το όμορφο, έντονο φως του νησιού, τη δύναμη και την ένταση των χρωμάτων που χρωματίζουν τη χλωρίδα και την πανίδα και, πάνω απ' όλα, από τα διπλά ουράνια τόξα που σχηματίζονται σχεδόν καθημερινά στον ουρανό, ενσωματώνοντάς τα στο σχέδιο του παλτού της. Αυτά τα θαύματα της φύσης ενέπνευσαν τις κάθετες πολύχρωμες ρίγες που κατεβαίνουν κατά μήκος του μπροστινού και πίσω μέρους του παλτό, δημιουργώντας ένα σχήμα κλεψύδρας που στενεύει στη μέση.

Η Tschabalala Self, γεννημένη στο Χάρλεμ, είναι γνωστή για τα έργα της που συνδυάζουν ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική και εγκαταστάσεις, τα οποία εξερευνούν την προσωπικότητα και την πολιτιστική σημασία των σημείων και των συμβόλων. Το παλτό της, βαμμένο σε λακαριστό παστέλ κίτρινο χρώμα, είναι διακοσμημένο με τα ροζ Infinity Flowers, που συμβολίζουν την προσωρινή ομορφιά και την ευθραυστότητα της φύσης, η οποία είναι ανάλογη με την ανθρώπινη κατάσταση. Το Infinity Flower, όπως ένα φυσικό πολυετές φυτό που ανθίζει κάθε χρόνο, μας υπενθυμίζει ότι η μεταμόρφωση βρίσκεται στις ρίζες μας. Η διαδικασία σφράγισης που χρησιμοποιείται για αυτό το φορετό έργο τέχνης είναι εμπνευσμένη από την αρχαία τεχνική βαφής μπατίκ.

Το μαύρο βινύλιο χαρακτηρίζει το γυαλιστερό παλτό που δημιούργησε η πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα Tai Shani, της οποίας το έργο περιλαμβάνει περφόρμανς, ταινίες, φωτογραφία και εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας κυρίως πειραματική γραφή. Αντλώντας από ιστορίες αναπαραγωγικής εργασίας, ασθένειας και αλληλεγγύης, επιδιώκει να ανακτήσει θηλυκοποιημένες αισθητικές μορφές — όπως τα λουλούδια, το ψυχεδελικό και το γοτθικό —μέσα από το πρίσμα μιας ουτοπικής μαχητικότητας.

Με τα δικά της λόγια, το μαύρο βινύλιο «παίζει με το παλτό ως ενδυματολογικό σύμβολο της μυστικότητας, σε συνδυασμό με χειρόγραφες εικόνες από αξιολάτρευτα γατάκια, ένα χαριτωμένο κλείσιμο του ματιού στις pin-up της δεκαετίας του 1950».



Η ανερχόμενη Κινέζα καλλιτέχνιδα Shafei Xia, με έδρα τη Μπολόνια, γνωστή για τον προκλητικό και διασκεδαστικό χαρακτήρα της, που αντλεί έμπνευση από την ιαπωνική shunga του 19ου αιώνα και τις κινεζικές ερωτικές ζωγραφιές, μαζί με τον καλλιεργημένο ναρκισσισμό του Luigi Ontani, χρησιμοποίησε την χαρακτηριστική τεχνική της ζωγραφικής ακουαρέλας σε χαρτί σανταλόξυλου για να δημιουργήσει το έργο της: μια γυναίκα που συγχωνεύεται με μια λευκή τίγρη, στολισμένη με λουλουδάτα μοτίβα που απλώνονται στην πλάτη του παλτού από το γιακά μέχρι το τελείωμα.