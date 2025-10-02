Tom Ford: Ο Χάιντερ Άκερμαν σκηνοθετεί την αποπλάνηση σε ένα show γεμάτο σαγήνη και αισθησιασμό

Από τον διορισμό του κιόλας ως creative director του Tom Ford ξέραμε πως ο Χάιντερ Άκερμαν είχε να δώσει πολλά στον οίκο. Τώρα, για ακόμη μια φορά απέδειξε πως έχει βρει τη θέση που του ταιριάζει με το show του για τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026, να είναι καθηλωτικό

Ο Χάιντερ Άκερμαν δημιουργεί αισθησιακά κομψές συλλογές, με τον ίδιο τον Tom Ford πριν έναν χρόνο να μιλά για εκείνον με θαυμασμό.

«Είμαι εδώ και καιρό μεγάλος fan της δουλειάς του Χάιντερ. Βρίσκω τα γυναικεία του και τα αντρικά του ισάξια. Είναι ένας εξαιρετικός κολορίστας, η ραφή του είναι αιχμηρή και πάνω από όλα είναι σύγχρονος. Μοιραζόμαστε αρκετές κοινές ιστορικές αναφορές και δε θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος στο να δω τι θα κάνει με τον οίκο. Υποπτεύομαι πως θα είμαι ο πρώτος που θα σηκωθεί όρθιος να τον χειροκροτήσει τον Μάρτιο» είχε πει, και πράγματι στο ντεμπούτο του στην επίδειξή για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 του είχε δώσει μια θερμή αγκαλιά στη λήξη του show.

Τώρα, στο δεύτερό του show ο Χάιντερ Άκερμαν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2025 έρχεται με ένα επιβλητικό show να επιβεβαιώσει όλους εμάς που λατρεύουμε τον δημιουργικό του οίστρο.

Η νέα συλλογή του οίκου παρουσιάστηκε μπροστά σε μόλις 150 αποκλειστικούς καλεσμένους, στο Pavillon Vendôme, που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο πιο δημοφιλή πανδοχεία μόδας της πόλης, τα Hotels Costes και το Ritz.

Τα μοντέλα είχαν ένα ύφος μπλαζέ, απόμακρα και οριακά με ένα υποτιμητικό βλέμμα προς το κοινό, όλα ήταν όμως σκηνοθετημένα πολύ προσεκτικά. Το concept ήταν η αποπλάνηση και τα μοντέλα στο catwalk συμπεριφέρονταν σαν εραστές.

«Τους είπα ότι θέλω να αποπλανήσουν. Γνωρίζουν ότι αποπλανούν, αλλά συμπεριφέρονται σαν να μην το συνειδητοποιούν - είναι όλο αυτό το είδος παιχνιδιού», είπε στα παρασκήνια ο σχεδιαστής πριν ξεκινήσει το show.

«Η αποπλάνηση είναι ένας διάλογος, που πυροδοτείται από ένα βλέμμα. Το να αποπλανείς σημαίνει να βλέπεις και να σε βλέπει το αντικείμενο της επιθυμίας σου, να πλησιάζεις, να αγγίζεις δελεαστικά», λέει

Το show του Tom Ford

Είδαμε χειρουργικά κομμένα παλτό, τα οποία είναι και το highlight της συλλογής, ανδρόγυνα παντελόνια και κοστούμια, σουέτ biker jackets, μεταξωτά σακάκια και αποκαλυπτικά φορέματα από σιφόν, μια συλλογή γεμάτη με σιλουέτες που αγκαλιάζουν και αναδεικνύουν το σώμα με τον πιο κομψό και sexy τρόπο.

Όσο για τις αποχρώσεις, επικράτησαν το κλασικό λευκό και μαύρο, το μπορντό αλλά και το πράσινο, το πράσινο lime, το baby pink και η μέντα ενώ τα ντραπέ φορέματα και οι φούστες σε πορτοκαλί και μπλε ξεχώριζαν ακόμα περισσότερο στο βαθύ μπλε φόντο που αντανακλούσε τα μοντέλα.

Στα ηχεία έπαιζε το εμβληματικό τραγούδι του David Bowie «Heroes» σε μια ακαπέλα όμως version με τον σχεδιαστή να τονίζει: «Αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, οπότε ναι, πρόκειται για το να έχεις το θάρρος απλώς να σταθείς όρθιος», όπως διαβάζουμε στο Fashion Νetwork.

Όσον αφορά το εντυπωσιακό φινάλε που έγινε viral, τα μοντέλα περπάτησαν μέσα από σύννεφα καπνού, με τις μορφές τους να χάνονται στον χώρο ενώ εξακολουθούν να «φλερτάρουν» και, τα μοντέλα Έριν Ο'Κόνορ και Σκοτ Μπάρνχιλ, με ασορτί μπλε μεταξωτά κοστούμια να κοιτάζονται και να αγγίζονται διακριτικά σαν παλιοί φίλοι... ή και εραστές.

