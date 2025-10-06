Alexander McQueen: Ο Sèan McGirr για τη δημιουργία της νέας του συλλογής ενδίδει στις πρωτόγονες σχεδιαστικές του παρορμήσεις

Ο Sèan McGirr παρουσίασε τη συλλογή του, Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού και ήταν σαν «ύμνος» στις υποσυνείδητες επιθυμίες

Ο σχεδιαστής για αυτή του την collection βασίστηκε στην προκλητική κληρονομιά του Alexander McQueen και την εκλεπτυσμένη τεχνική της Sarah Burton.

Σαν μια «ιστορία» με αρχή μέση και τέλος, στην επίδειξη παρουσιάστηκαν από κομμάτια με στρατιωτικές επιρροές, αν θα μπορούσαμε να πούμε, και items εμπνευσμένα από μια παρακμιακή αριστοκρατία, έως εκείνα που ανάβλυζαν μια υπερ-σέξι boudoir ευαισθησία.

Alexander McQueen: Ο Sèan McGirr ενέδωσε στις πρωτόγονες σχεδιαστικές του παρορμήσεις

«Πιέζουμε ενάντια στη φύση, μετριάζοντας το ένστικτο στο όνομα της τάξης. Τι συμβαίνει όταν υποχωρούμε, ικανοποιώντας τις βαθιές μας επιθυμίες και τις έμφυτες παρορμήσεις μας; Τι χρειάζεται για να ανακινηθεί και να υποταχθεί σε αυτή την πρωτόγονη ορμή;» είχε δηλώσει ο ίδιος ο McGirr οπως διαβάζουμε στο The Impression.

Εξερευνώντας την κληρονομιά του οίκου σε ό,τι αφορά το αιχμηρό tailoring, τα σακάκια της συλλογής ήταν ιδιαίτερα έντονα με τύπου military jackets και συνδυασμένα με cargo σορτς αποδεικνύοντας πως ενέδωσε στις πρωτόγονες σχεδιαστικές του παρορμήσεις και αυτό τον αποζημίωσε και με το παραπάνω.



Ο Sèan McGirr έδωσε τη δική του υπογραφή στα κλασικά σχήματα του οίκου, με κοψίματα τύπου box-cutter αλλά και υπερβολικά χαμηλοκάβαλες φούστες και τζιν, τα οποία άφηναν εκτεθειμένους τους γλουτούς και άνοιγαν με μεγάλα κάθετα φερμουάρ σε κάθε πόδι. Είδαμε επίσης πλεκτά, τα οποία άνοιγαν επίσης στο πίσω μέρος, όπως και τα παντελόνια, σχέδια τολμηρά και απελευθερωτικά, που «γιορτάζουν» το σώμα χαρίζοντας όμως ταυτόχρονα και σέξι αέρα.

Πέρα από το κλασικό σακάκι dolman, είδαμε επίσης κομμάτια σε στιλ hussar με επωμίδες και κρόσσια, ενώ οι χρυσές λεπτομέρειες επικρατούσαν σχεδόν σε όλα του τα σχέδια.

Ο κορσές είχε πρωταγωνιστική θέση στη συλλογή του και αγκαλιάζοντας τον κορμό και, συνδυασμένο με ογκώδη σορτς έφερνε την απόλυτη ισορροπία. Τέλος, δεν έλειψαν και τα φορέματα τύπου parachute, λαμπερά, με γιρλάντες και τα κομμάτια με κρόσσια, τα τρισδιάστατα τοπ με λουλούδια και τα επιχρυσωμένα φορέματα με φτερά.



