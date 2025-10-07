PFW: H ταξική πάλη της Miu Miu και η ποδιά σαν σύμβολο και το διαστημικό πνεύμα του Thom Browne

Μια συλλογή αφιερωμένη στις γυναίκες και άλλη μία αφιερωμένη στους... εξωγήινους

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φτάνει στο τέλος της και, όπως όλα δείχνουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα μας επιφύλασσαν εκπλήξεις με Miu Miu και Thom Browne να λαμβάνουν θερμά χειροκροτήματα.

Η πόλη του φωτός φέτος έχει συγκεντρώσει πλήθος φανατικών της μόδας, το καλύτερο όμως είναι πως, ακόμη και όσοι δεν είναι φαν, γοητεύτηκαν από τις λαμπερές επιδείξεις, τα ντεμπούτα των σχεδιαστών και τα ευφάνταστα shows.

Στη λίστα με τα highlights της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού δεν θα μπορούσαμε να μην βάλουμε φυσικά τις παρουσιάσεις των συλλογών Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 των Miu Miu και Thom Browne – για διαφορετικούς αλλά τόσο ξεχωριστούς λόγους.

H ταξική πάλη της Miu Miu και η ποδιά σαν σύμβολο

Η Miuccia Prada στο Palais d'Iéna στο Παρίσι αποκάλυψε μια συλλογή αφιερωμένη στις γυναίκες.

«Αυτή η συλλογή είναι μια εξέταση του έργου των γυναικών - των προκλήσεων, των αντιξοοτήτων, της εμπειρίας τους» είπε.

Το βασικό στοιχείο της συλλογής ήταν η ποδιά, η οποία πήρε πολλές μορφές και παρουσιάζεται σαν σύμβολο, με την collection να εμπνέεται από το έργο των γυναικών και την πειθαρχεία τους.

Η φετινή επίδειξη δεν ήταν απλώς ένα ακόμη show, αλλά μια υπενθύμιση ότι η Prada δεν σχεδιάζει λαμπερά κομμάτια μόνο και μόνο για τα θετικά σχόλια και τη «χάρη» της υψηλής ραπτικής. Αντιθέτως, σχεδιάζει για να προβληματίσει, να θέσει ερωτήματα. Στην πασαρέλα είδαμε τον Richard E. Grant σαν κομψό εργοδηγό σε εργοστάσιο αυτοκινήτων, άντρες με ποδιές με βολάν και με φθαρμένο δέρμα αλλά και μια συλλογή γεμάτη δέρμα, βαμβακερή ποπλίνα, μεταξωτό κλοκέ, δαντέλα, κεντημένο ακατέργαστο καμβά, barn jackets και φυσικά τις χαρακτηριστικές γραμμές του οίκου.

Το διαστημικό πνεύμα του Thom Browne

H παλιά έπαυλη του Κarl Lagerfeld «γέμισε» με εξωγήινους, με το show του Thom Browne «We Come in Peace» στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να παρουσιάζει γεμάτες στρας μάσκες, ιδιότροπες ραφές, υπερβολικούς ώμους και πανύψηλες μπότες.

Με το χιούμορ που τον διακατέχει και την ιδιορρυθμία του έφτιαξε έναν «πλανήτη» επιστημονικής φαντασίας και παρουσίασε μια... εικαστική ραπτική, τρανό παράδειγμα τα ρούχα του με επιπλέον άκρα, αλλόκοτες σιλουέτες και μια γενικότερα απόκοσμη αισθητική.

«Σκέφτηκα απλώς ότι θα ήταν ενδιαφέρον να δω πολλά άκρα στο παντελόνι και τα σακάκια. Έμοιαζαν με εξωγήινους - και σκέφτηκα, ορίστε. Ήθελα απλώς να παίξω και να διασκεδάσω, γιατί η κατασκευή όλων είναι πολύ σοβαρή. Αλλά ήθελα να είναι και ανάλαφρη» λέει ο Thom Browne.

Εκτός από τα σουρεαλιστικά και διαστημικά του σχέδια βέβαια, ο σχεδιαστής επανερμήνευσε βασικές γραμμές του. Είδαμε σακάκια κρίκετ και πλεκτά πουλόβερ, μίνι μπουφάν από κάθε είδους υφάσματα, το κλασικό του φαρδύ λογότυπο με τις τέσσερις ρίγες αλλά και τις νέες εκκεντρικές σουέτ μπότες.

Το καλύτερο; οι καλεσμένοι βρήκαν δύο μοντέλα με κοστούμια από το «Twilight Zone» να κάθονται σε ένα βάθρο στην αυλή του 17ου αιώνα που φυλάσσεται από τρεις εξωγήινους.

