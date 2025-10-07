Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Πότε η μόδα είναι όντως sexy και πότε αγγίζει τα όρια του κιτς;

Πού ξεκινά η υψηλή ραπτική και πότε ξεπερνά τα όρια της καλαισθησίας; Πότε θολώνουν και πότε ξεπερνιούνται τα όρια;

Εν μέσω εβδομάδων που υμνείται η υψηλή ραπτική, με σχεδιαστές να παρουσιάζουν couture συλλογές σε πόλεις όπου η «καρδιά» της μόδας χτυπά δυνατά, υπάρχουν και εκείνα τα ανορθόδοξα items που σίγουρα απευθύνονται σε ελάχιστους.

Ένα από αυτά είναι και το πρόσφατο γυμνό legging που φόρεσε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο για να δώσει το «παρών» στη φετινή Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. To μοντέλο παρακολούθησε το show του οίκου Balenciaga, του οποίου ηγείται πια ο PierPaolo Piccioli, ωστόσο φόρεσε μια δημιουργία του πρώην creative director, Demna Gvasalia.

Γνωστός για τα «προκλητικά» του σχέδια και τις ανορθόδοξες δημιουργίες του, στη λίστα του Demna με τα τολμηρά κομμάτια για τον οίκο Balenciaga είχε μπει και ένα σύνολο της Spring 2025 συλλογής του. Αναφέρομαι στο navy πουλόβερ με V λαιμόκοψη και το legging με τύπωμα ζαρτιέρες και δαντελένιου εσωρούχου, τόσο ρεαλιστικό που ξεγελά το μάτι και σε κάνει να πιστεύει πως όποια το φορά είναι απλώς γυμνή.

Πότε η μόδα είναι όντως sexy και πότε αγγίζει τα όρια του κιτς;

Όπως η Αμπρόσιο έτσι και άλλες διάσημες γυναίκες έχουν φορέσει τη δημιουργία αυτή, με τη Σελένα Γκόμεζ για παράδειγμα να είναι μονάχα μία από αυτές η οποία το φόρεσε για χάρη της συνέντευξής της με τον Μπένι Μπλάνκο στο Interview Μagazine τον Φεβρουάριου του 2025.

Αντιφατική η εμφάνισή της Αμπρόσιο με το «πνεύμα» της Παριζιάνικης εκλεπτυσμένης φινέτσας;

Το ερώτημα που γεννάται όμως, τόσο σε όλους μας όσο και στους θαυμαστές της Αμπρόσιο με αφορμή την πρόσφατη εμφάνισή της στους δρόμους του Παρισιού είναι το εξής: τι ορίζει τι είναι καλαίσθητο στη μόδα τελικά και τι όχι; Αρκεί απλώς μια ετικέτα οίκου για να αποθεώσουμε ένα item ή να το κατατάξουμε στη λίστα με τα πιο avant - garde -ή ας πούμε sexy κομμάτια; Είναι όντως sexy ή αγγίζει τα όρια του κιτς;

Αντιφατική η εμφάνισή της Αμπρόσιο με το «πνεύμα» της Παριζιάνικης εκλεπτυσμένης φινέτσας; Η απάντηση είναι χωρίς καμιά αμφιβολία «ναι». Στην πόλη που γεννήθηκε η ανεπιτήδευτη κομψότητα, εκεί όπου αποθεώνεται η ντελικάτη αισθητική και λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για το μεγαλύτερο μέρος των γυναικών του πλανήτη, εμφανίσεις σαν της Αλεσάντρα Αμπρόσιο σίγουρα αποτελούν -αν όχι παράδειγμα προς αποφυγή- μια πολύ κακή ενδεχομένως στιλιστική πρόταση.

Instagram/@heathersmithstyles

Στη μόδα μπορεί όλα να επιτρέπονται αλλά! Έχουμε δει διάσημες γυναίκες και οίκους υψηλής ραπτικής να προωθούν και να απογειώνουν τάσεις όπως το naked dress και το no pant trend, οι οποίες λειτουργούν σαν δήλωση αυτοπεποίθησης ανοίγοντας δρόμο στην ατομική ελευθερία και την απελευθέρωση από στερεότυπα και ταμπού γύρω από το γυναικείο σώμα, πότε όμως αυτά ξεπερνούν τα όρια της απελευθέρωσης και οδηγούνται σε άλλα μονοπάτια, μονοπάτια που σχεδόν προβοκατόρικα φλερτάρουν με το χυδαίο;

Το να σπάμε ταμπού και να ορθώνουμε ανάστημα σαν γυναίκες με ό,τι μέσο έχουμε, κυρίως μέσω της μόδας, είναι ένα κομμάτι, ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη γνώμη μου, το να ισοπεδώνουμε όμως -με οριακά χυδαίο τρόπο- έννοιες όπως ο φεμινισμός, η γυναικεία ενδυνάμωση και η ελευθερία είναι, κοινώς, σαν να κάνουμε μια τρύπα στο νερό.

Στο τέλος της ημέρας, η μόδα υπήρξε πάντα ένας καθρέφτης της κοινωνίας, άλλοτε επαναστατική, άλλοτε προκλητική και συχνά απελευθερωτική. Με τις στιλιστικές επιλογές διεκδικούνται χώρος, φωνή και αυτονομία ωστόσο η γραμμή είναι λεπτή.

Ο φεμινισμός σήμερα δεν αφορά μόνο την ελευθερία να φοράμε ό,τι θέλουμε, αλλά και τη συνειδητότητα πίσω από τις επιλογές μας. Η γυναικεία ενδυνάμωση δεν είναι φωνή εντυπωσιασμού, αλλά έκφραση αυθεντικότητας και αυτοσεβασμού. Όταν λοιπόν η αισθητική υποχωρεί για χάρη της «πρόκλησης», χάνεται και το βαθύτερο νόημα αυτής της ελευθερίας.

