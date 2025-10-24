Ετοιμάζεις ταξίδι; Αυτά πρέπει να πάρεις μαζί σου

Το τετραήμερο της 28ης Οκρωβρίου είναι το πρώτο μετά τις διακοπές του καλοκαιριού και, αν ετοιμάζεσαι με χαρά να ταξιδέψεις έχουμε ετοιμάσει μια λίστα με τα απαραίτητα.

Οι μικρές αποδράσεις του φθινοπώρου είναι πάντα μια καλή αφορμή για ανανέωση. Και επειδή κάθε ταξίδι ξεκινά από την προετοιμασία, είναι σημαντικό να βάλεις στη βαλίτσα σου όσα σε κάνουν να νιώθεις ο εαυτός σου, άνετα, αλλά και φυσικά όμορφα.

Φεύγεις για το τετραήμερο της 28ης; Τι να βάλεις στη βαλίτσα σου

Ο καιρός αυτή την εποχή μπορεί να σε μπερδέψει. Είτε, λοιπόν, ταξιδέψεις σε νησί είτε σε κάποιον ορεινό προορισμό, θυμήσου πως τα πρωινά έχει ψύχρα, ενώ το μεσημέρι θα χρειαστείς σίγουρα πιο ελαφριά υφάσματα.

Από ένα πασπαρτού trench coat μέχρι τα sneakers, και από ένα καλό φόρεμα για την έξοδό σου μέχρι τις μπότες, η βαλίτσα σου πρέπει να περιλαμβάνει κομμάτια που μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους. Έτσι, δεν θα νιώσεις πως «ξεμένεις» από outfits, αλλά ούτε θα κουβαλάς περιττά πράγματα για μόλις τέσσερις ημέρες. Αν λοιπόν χρειάζεσαι έμπνευση, παρακάτω συγκεντρώσαμε όλα τα looks που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη στο τετραήμερο.

Πάρε ιδέες από τα παρακάτω looks

Το αγαπημένο σου τζιν

Το λευκό t- shirt

Μια κομψή καμπαρντίνα

Ένα άνετο σετ

Sneakers

Σουέτ jacket