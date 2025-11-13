Η ιστορία πίσω από το εμβληματικό «Omini» logo της Kappa – Πώς ένα φωτογραφικό «λάθος» όρισε όλες τις αξίες του brand

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά, το «Omini» δεν είναι πια απλώς το σήμα της Kappa. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της, μια καλλιτεχνική δημιουργία βαθιά εννοιολογική.

Για κάθε brand το λογότυπο καθορίζει τη φιλοσοφία του, σαν μια σφραγίδα της ταυτότητάς του. Από τα διαπλεκόμενα C της Chanel, τα οποία εκφράζουν την κομψότητα και τη διαχρονικότητά της, μέχρι το διπλό G της Gucci, το οποίο αντικατοπτρίζει την πολυτέλεια και το ιταλικό στιλ, τα logo αφηγούνται ιστορίες, έτσι και το λογότυπο της Kappa, έχει ορίσει όχι μόνο τη φιλοσοφία του ίδιου του brand, αλλά κι ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία της φωτογραφίας, του αθλητισμού και της μόδας.

Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία του logo της Kappa

Το εμβληματικό «Omini», το οποίο αποτυπώνει δύο γυμνές φιγούρες οι οποίες κάθονται πλάτη η μία στην άλλη, δημιουργήθηκε εντελώς τυχαία το 1969, κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης για μαγιό της Beatrix, εταιρείας του ίδιου ομίλου με την Kappa.

Ο φωτογράφος Sergio Druetto κατέγραψε τη χαρακτηριστική εικόνα από λάθος, όταν το φλας της μηχανής του κόλλησε, δημιουργώντας τη σιλουέτα ενός άνδρα και μιας γυναίκας που διαγράφονταν μέσα στο φως. Η σκιά των σωμάτων τους, τοποθετημένων συμμετρικά, ενέπνευσε το εμβληματικό λογότυπο και, αν και πρόκειται για μια τόσο απλή μορφή, είναι γεμάτη νοήματα.

Το «Omini», όπως ονομάστηκε, αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή σύμβολο ισότητας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι δύο μορφές εξέφραζαν την ιδέα της αλληλοστήριξης, της συνεργασίας και της ισορροπίας, αξίες που η Kappa επιδίωκε να μεταφέρει μέσα και έξω από τον αθλητισμό.

Kappa® ‘Omini’ logo, Original picture by photographer Sergio Druetto. Limited edition print of the work. Serial no: 091/100.

Η εξέλιξη του «Omini» μέσα στα χρόνια



Από τότε μέχρι σήμερα, 56 χρόνια μετά, το λογότυπο παραμένει αναλλοίωτο, κάτι που αποδεικνύει τη δυναμική του αλλά και τη διαχρονικότητά του. Μικρές μόνο επεμβάσεις έγιναν για να συμβαδίζει με την εποχή, όπως το 1978 που προστέθηκε η επιγραφή «Kappa Sport», ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το «Sport» αφαιρέθηκε, δίνοντας έμφαση στην απλότητα. Τη δεκαετία του ’80 άλλαξε η γραμματοσειρά, ώστε να αποκτήσει πιο σύγχρονη ταυτότητα και το 1994 οι φιγούρες έγιναν λευκές με κόκκινο περίγραμμα, πριν επιστρέψουν ξανά στο κλασικό, κόκκινο συμπαγές τους χρώμα.

Ακόμα κι όταν ο κόσμος άλλαζε ριζικά την περίοδο της πανδημίας, η Kappa βρήκε έναν τρόπο να συνδέσει το σύμβολό της με το παρόν. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, οι δύο φιγούρες στο λογότυπο απομακρύνθηκαν ελαφρώς, συμβολίζοντας την κοινωνική αποστασιοποίηση και τη νέα πραγματικότητα της εποχής. Μια διακριτική αλλά ουσιαστική χειρονομία, που έδειξε πως το λογότυπο δεν είναι απλώς ένα σχήμα, αλλά ένα ζωντανό σύμβολο που προσαρμόζεται και επικοινωνεί.

Από το logo στην performance

Το 2019, με αφορμή την επέτειο για τα 50 χρόνια από τη γέννηση του λογότυπου, η Kappa τίμησε τη στιγμή με μια ζωντανή performance στο Art Basel του Μαϊάμι. Την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε ο Neville Wakefield, ενώ τη σύλληψη υπέγραψε η Ιταλίδα εικαστικός Vanessa Beecroft, γνωστή για τα έργα της γύρω από το ανθρώπινο σώμα και την ταυτότητα.

Πενήντα ζευγάρια ανθρώπων, καθισμένα πλάτη με πλάτη, αναπαριστούσαν το λογότυπο σε μια σειρά από συντονισμένες κινήσεις. Ήταν ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στην τέχνη, τον αθλητισμό και τη συλλογική εμπειρία, ένα φόρο τιμής στο ανθρώπινο σώμα και τη σύνδεση των δύο φύλων, όπως την οραματίστηκε το πρωτότυπο σύμβολο του 1969.