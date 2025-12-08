Η Άνια Τέιλορ-Τζόι φόρεσε ένα «γυμνό» φόρεμα, και απέδειξε πως δεν θεωρείται άδικα μια από τις πιο κομψές και εμβληματικές παρουσίες της γενιάς της στο Xόλιγουντ.

Η Άνια Τέιλορ Τζόι, μέλος της κριτικής επιτροπής στο 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, έκανε μια κομψή εμφάνιση στην τελετή λήξης του φεστιβάλ στις 6 Δεκεμβρίου φορώντας ένα μαύρο Tom Ford δαντελένιο φόρεμα.

Τα γυμνά φορέματα έχουν κυριαρχήσει στη μόδα και ολοένα και περισσότερες celebrities τα φορούν στις δημόσιες εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί χαρίζοντας iconic looks. Από τη Μάργκοτ Ρόμπι έως τη Ντακότα Τζόνσον, οι πιο κομψές γυναίκες της μόδας τα έχουν εντάξει στη συλλογή τους και σε κάθε εμφάνιση εντυπωσιάζουν ολοένα και περισσότερο τους θαυμαστές τους.

Όσον αφορά την Άνια Τέιλορ Τζόι για ένα κομμάτι από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Tom Ford, σχεδιασμένο από τον Haider Ackermann. Με βαθύ ντεκολτέ, διαφανή πάνελ εμπνευσμένα από την art deco αισθητική και με δαντελένιο τελείωμα, το ντελικάτο φόρεμα αγκαλιάζει την τάση των naked dresses.

Η Άνια Τέιλορ -Τζόι με naked dress όλο δαντέλα και διαφάνειες

Ακόμη, πρόσθεσε ένα μαύρο δερμάτινο τριγωνικό bralette κάτω από το φόρεμα, με λεπτές τιράντες και ένα διαφανές τμήμα, το οποίο ξεπρόβαλε κάτω από το φόρεμά της, μια έμμεση αναφορά στην peek-a-bra τάση.



Δες την εμφάνιση της