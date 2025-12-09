Ένα ανδρικό πουκάμισο μπορεί να γίνει το πιο ευέλικτο και έξυπνο κομμάτι της γκαρνταρόμπας

Η Τζούλια Φοξ, στην τελευταία της εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, υπενθύμισε κάτι που οι fashion insiders γνωρίζουν καλά, πως το ανδρόγυνο look όχι μόνο δεν έχει χάσει τη δύναμή του, αλλά και πως φέτος επιστρέφει πιο ανανεωμένο και πιο ανατρεπτικό από ποτέ.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στους δρόμους της πόλης με ένα σύνολο που έμοιαζε βγαλμένο από ανδρική γκαρνταρόμπα, αλλά μετουσιωμένο μέσα από την πάντα εντυπωσιακή και θεατρική αισθητική της.

Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα oversized μπλε πουκάμισο, το οποίο έπεφτε χαλαρά επάνω στο σώμα της, και το συνδύασε με μια γραβάτα δεμένη χαλαρά, εκείνη τη λεπτομέρεια που δίνει αμέσως τον effortless masculine χαρακτήρα.

Η Τζούλια Φοξ υιοθέτησε το ανδρόγυνο στιλ με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο

Για το layering, κινήθηκε σε πιο δραματικούς τόνους: ένα μακρύ δερμάτινο παλτό, δερμάτινα γάντια και μια pencil skirt με ψηλό σκίσιμο που πρόσθετε κίνηση και καθαρή γυναικεία δυναμική. Το outfit ολοκληρώθηκε με ημιδιάφαντο μαύρο καλσόν και ένα ζευγάρι python-print peep-toe ψηλοτάκουνα της Gucci και ελάχιστα αξεσουάρ που έδεσαν το look της.

Με αυτή την εμφάνιση, η Τζούλια Φοξ απέδειξε για ακόμη μια φορά πως ένα ανδρικό πουκάμισο μπορεί να γίνει το πιο ευέλικτο και έξυπνο κομμάτι της γκαρνταρόμπας. Είναι chic, άνετο, λειτουργικό και μπορεί να φορεθεί σε άπειρες εκδοχές, αρκεί να το αντιμετωπίσεις ως καμβά για να χτίσεις πάνω του ένα look με προσωπικότητα.

