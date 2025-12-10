Η Chanel ανακοίνωσε πως η πρώτη Cruise Collection 2027 του Matthieu Blazy θα παρουσιαστεί στις 28 Απριλίου στη Μπιαρίτζ της Γαλλίας, μια συμβολική τοποθεσία για την κληρονομιά του οίκου.

Η πόλη της νοτιοδυτικής Γαλλίας, το δημοφιλές θέρετρο από τότε που άρχισαν να το επισκέπτονται μέλη της ευρωπαϊκής βασιλικής οικογένειας το 1800, αποτελεί σημείο - τομή στη διαδρομή της Gabrielle Chanel, η οποία το 1915 δημιούργησε εκεί ένα από τα πρώτα της ατελιέ, στη Villa de Larralde.

Η Μπιαρίτζ, με τη χαλαρή αλλά αριστοκρατική της ενέργεια υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση της πρωτοποριακής sportswear αισθητικής της Chanel, μια αισθητική που απελευθέρωσε τις γυναίκες από τους περιορισμούς της εποχής και έθεσε τις βάσεις για το resort wear όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

O Matthieu Blazy θα παρουσιάσει την πρώτη του Cruise Collection 2027 για τη Chanel στη Γαλλία και η τοποθεσία καθόλου τυχαία δεν είναι

Μετά το πρόσφατο Métiers d’Art show του στη Νέα Υόρκη το οποίο συζητήθηκε για όλους τους σωστούς λόγους, ο Blazy συνεχίζει να «γράφει» ιστορία χωρίς να ξεχνά το DNA του οίκου.

Αφού παρουσίασε λοιπόν το Métiers d'Art στην καρδιά της Νέας Υόρκης, σε μια εγκαταλελειμμένη πλατφόρμα τρένου, στη στάση Bowery με την Bhavitha Mandava, να ξεχωρίζει ως το πρώτο Ινδό μοντέλο που ανοίγει το show έως τώρα, ο Matthieu Blazy συνεχίζοντας το «σερί» των νοητών αναδρομών.

Γυρνά εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, σε όσα καθόρισαν τον οίκο Chanel, με το επερχόμενο cruise show στη Μπιαρίτζ να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή πασαρέλα, ένας φόρος τιμής στην ιστορία, την ελευθερία και τη διαχρονική κομψότητα του οίκου.