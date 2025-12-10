Luisa World x La DoubleJ - Δύο ημέρες βυθισμένες στο χρώμα, την ενέργεια και τη φιλοσοφία της JJ Martin

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Αθήνα υποδέχθηκε την JJ Martin, την οραματίστρια δημιουργό του παγκόσμιου φαινομένου της μόδας, La DoubleJ, για μια αξέχαστη διήμερη εμπειρία.

Καλεσμένη της Creative Director και co-owner του Luisa World, Αναστασίας Τσουρεκά, η JJ Martin ταξίδεψε στην Ελλάδα για να μας συστήσει από κοντά τον κόσμο της, έναν κόσμο γεμάτο χρώμα, χαρά, πνευματικότητα και θηλυκή ενέργεια.



Το διήμερο ξεκίνησε με ένα εκλεπτυσμένο cocktail celebration στο corner La DoubleJ που φιλοξενείται στον τρίτο όροφο του flagship καταστήματος Luisa World στο Κολωνάκι, όπου φίλοι του brand, πρόσωπα της μόδας και influencers συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν την JJ Martin μέσα σε περιβάλλον που συνδύαζε την ιταλική φινέτσα με την αθηναϊκή

ζωντάνια.

Οι καλεσμένοι, ντυμένοι με πολύχρωμες δημιουργίες του brand, απόλαυσαν πλούσια ζεστή σοκολάτα και δροσερά signature St Germain spritz, σε μια βραδιά που έφερε τη χαρά και την ανεμελιά της La DoubleJ στο κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το εντυπωσιακό photobooth, ντυμένο αποκλειστικά με prints και μοτίβα του brand, όπου οι καλεσμένοι απαθανάτιζαν στιγμές που έμοιαζαν να ξεπηδούν από σελίδες editorial.



Ακολούθησε ιδιωτικό δείπνο σε στενό κύκλο της οικογένειας Τσουρεκά, στην αγαπημένη παραδοσιακή Ταβέρνα των Φίλων, μεταμορφωμένη με τα φλοράλ τραπεζομάντηλα και τα ιδιαίτερα σερβίτσια του brand. Εκεί είχε την ευκαιρία να γευτεί αυθεντικές ελληνικές συνταγές, να γνωρίσει την τοπική φιλοξενία και να μυηθεί στη ζεστή, ανεπιτήδευτη ελληνική κουλτούρα, συνοδεία ζωντανής ελληνικής μουσικής. Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την εκρηκτική μεσογειακή ενέργεια που τόσο αρμονικά συνδέεται με τη φιλοσοφία του La DoubleJ.

Η επόμενη μέρα άνοιξε με ένα βαθιά προσωπικό και εσωτερικό Akashic Reading meditation session, συντονισμένο από τη Mikaella Akashic, προσωπική healer της JJ Martin. Είκοσι πέντε επιλεγμένοι influencers συμμετείχαν σε μια εμπειρία που ανέδειξε τη λιγότερο γνωστή, αλλά απολύτως καθοριστική πλευρά της La DoubleJ - εκείνη που συνδέει την αισθητική με την πνευματικότητα, και το στιλ με την εσωτερική ισορροπία.

Η ηρεμία, η σύνδεση και η ενέργεια της στιγμής δημιούργησαν μια εμπειρία που οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν ως «αποκαλυπτική» και «αναζωογονητική»! Στο τέλος, μαζί και με δέκα εκπροσώπους των ελληνικών fashion media, ενώθηκαν όλοι σε μια ζεστή ατμόσφαιρα σε ένα exclusive brunch, όπου η JJ Martin μίλησε για την εξέλιξη του brand, τη φιλοσοφία της γύρω από τη μόδα και την ευεξία, αλλά και για τη βαθύτερη επιθυμία της να δημιουργεί όχι απλώς ρούχα, αλλά εμπειρίες.

Η επίσκεψη της JJ Martin στην Ελλάδα ήταν μια πρωτότυπη πρωτοβουλία του Luisa World και της Αναστασίας Τσουρεκά, που απέδειξε πως η μόδα μπορεί να είναι ταυτόχρονα εορταστική και ουσιαστική, χαρούμενη αλλά και βαθιά πνευματική - ακριβώς όπως η ίδια η JJ.

Η συλλογή είναι διαθέσιμη στο luisaworld.com, στα καταστήματα της Luisa World καθώς και

στα Attica City Link και Golden Hall.