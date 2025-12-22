Emily in Paris: H στιλιστική εξέλιξη της Λίλι Κόλινς στη 5η σεζόν – Τα έντονα prints, τα statement σακάκια και οι παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες

Αν υπάρχει ένα στοιχείο στη σειρά Emily in Paris που πάντα «κλέβει» την παράσταση, αυτό είναι το στιλ και τα iconic κομμάτια στην γκαρνταρόμπα των πρωταγωνιστριών και δη, της Έμιλι.

Στην 5η σεζόν του Emily in Paris η Έμιλι Κούπερ αφήνει προσωρινά πίσω της το Παρίσι για την Ιταλία, με στάσεις σε Ρώμη και Βενετία, με το στιλ της να αποκτά νέα ένταση, περισσότερη θεατρικότητα και μια αισθητή δόση ιταλικής υπερβολής.



Η Έμιλι παραμένει η ίδια μαξιμαλιστική φιγούρα που γνωρίσαμε, αλλά αυτή τη φορά οι επιλογές της δείχνουν πιο συνειδητές και σαφώς πιο ώριμες, καθώς υιοθετεί μια πιο ρομαντική και κινηματογραφική προσέγγιση στη μόδα.

Από το Παρίσι στην Ιταλία, η στιλιστική εξέλιξη της Λίλι Κόλινς στη 5η σεζόν του Emily in Paris

Σκέψου, εκεί που το Παρίσι επιβάλλει μια πιο δομημένη, συχνά μονοχρωματική προσέγγιση, η Ιταλία «επιτρέπει» την ένταση, το χρώμα και τους δραματικούς συνδυασμούς.

Κάθε σύνολο, επιμελημένο και επιλεγμένο από τη Μαριλίν Φιτούσι, αναδεικνύει αυτή την εξέλιξη και αυτή την ωρίμανση της πρωταγωνίστριας ενώ ταυτόχρονα υμνείται φυσικά και η ιταλική δεξιοτεχνία. Βλέπουμε κομμάτια οίκων όπως Dolce & Gabbana , Fendi και Giambattista Valli, ενώ τα χρώματα στα κομμάτια που επιλέγει τώρα η Έμιλι γίνονται πιο φωτεινά (όπως το ριγέ κοστούμι από sebline) τα prints χωρίς καμιά αμφιβολία πιο τολμηρά και τα σύνολα πιο εκκεντρικά.

«Οι Ιταλίδες δεν διστάζουν ποτέ να ντύνονται υπερβολικά με γκλίτερ και φτερά», είχε δηλώσει η σχεδιάστρια κοστουμιών της, Μαριλίν Φιτούσι σε συνέντευξη της στο Marie Claire UK.



Τα prints και οι αναφορές στον κλασικό ιταλικό κινηματογράφο των ‘50s



Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοτίβα της 5ης σεζόν είναι χωρίς αμφιβολία το πουά. Η Έμιλι το φορά σε διάφορες εκδοχές, από matching sets και φορέματα σε πουκάμισα και tailored σύνολα, αποτίνοντας έναν ξεκάθαρο φόρο τιμής στον κλασικό ιταλικό κινηματογράφο των ‘50s. Οι αναφορές σε εμβληματικές φιγούρες όπως η Sophia Loren και η Claudia Cardinale είναι εμφανείς, τόσο στις γραμμές όσο και στη συνολική θηλυκότητα των looks.



Σκέψου το polka dot σύνολο από for Love & Lemon, αλλά και ένα πουκάμισο από Moschino.



Τα χρώματα και το overdressed



Στη Ρώμη, η Έμιλι βλέπουμε να αγκαλιάζει πλήρως το concept του overdressed. Κάνει μια στιλιστική «στροφή» σε σύνολα με έντονα prints, statement σακάκια, tailored κοστούμια με παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες και φορέματα που συνδυάζουν business και φλερτ αισθητική με απόλυτη φυσικότητα.



Δες για παράδειγμα το carretto-print bustier top από Dolce & Gabbana ή την ολόσωμη φόρμα από Dine Von Furstenberg.



Ακόμα και τα πιο casual looks της δεν είναι ποτέ πραγματικά απλά, υπάρχει πάντα ένα twist, ένα χρώμα που ξεχωρίζει, ένα έξυπνο layering ή μια απροσδόκητη λεπτομέρεια.



Ρομαντισμός και bespoke αισθητική



Η Βενετία λειτουργεί ως το πιο ρομαντικό και κινηματογραφικό σκηνικό της 5ης σεζόν και αυτό αντικατοπτρίζεται πλήρως στο στιλ της πρωταγωνίστριας. Εδώ, τα σύνολα γίνονται πιο απαλά, με πιο ήπιες αποχρώσεις, fluid γραμμές και μια αίσθηση παλιάς κομψότητας.

Δες για παράδειγμα το κοστούμι από Alice + Olivia, με τα μπλε prints και τα λουλούδια ή το Dress Bowery από το Bernadette.





Τα custom κομμάτια και τα vintage-inspired σχέδια δίνουν την αίσθηση ότι κάθε εμφάνιση είναι προσεκτικά μελετημένη, σχεδόν σαν κοστούμι εποχής, αλλά πάντα με μοντέρνα ματιά.

















