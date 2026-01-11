Από τη street photography μέχρι τα εικαστικά πορτρέτα, μια νέα έκθεση έρχεται να φωτίσει την ιστορία της φωτογραφίας μέσα από το βλέμμα γυναικών δημιουργών που για δεκαετίες έμεναν στην αφάνεια.

Η έκθεση «Women Photographers 1900–1975: A Legacy of Light» ανοίγει τις πόρτες της στην National Gallery of Victoria στη Μελβούρνη και φιλοδοξεί να επανασυστήσει στο κοινό ένα κρίσιμο κεφάλαιο της παγκόσμιας φωτογραφικής ιστορίας.

Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 300 σπάνια και πρωτοποριακά έργα, δημιουργημένα από πάνω από 80 γυναίκες φωτογράφους που δραστηριοποιήθηκαν από τις αρχές του 20ού αιώνα έως τα μέσα της δεκαετίας του ’70.

Πρόκειται για μια έκθεση που δεν αφορά μόνο τους λάτρεις της φωτογραφίας, αλλά και όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία, την κοινωνία και τις αφηγήσεις που αξίζει να ειπωθούν.

Trude FLEISCHMANN The actress Sibylle Binder, Vienna (c. 1926)/ ngvmelbourne

«Women Photographers 1900–1975: A Legacy of Light»: Πώς οι γυναίκες επαναπροσδιόρισαν την ιστορία της φωτογραφίας

Η έκθεση δεν λειτουργεί απλώς ως ιστορική αναδρομή αλλά εξερευνά το πώς οι γυναίκες φωτογράφοι απεικόνισαν τον εαυτό τους, τους άλλους και την εποχή τους, από το κίνημα της γυναικείας ψήφου στις αρχές του 1900 μέχρι το γυναικείο απελευθερωτικό κίνημα και τις κοινωνικές αλλαγές που ακολούθησαν.

Olive COTTON Teacup ballet 1935; 1992/ ngvmelbourne

Παρουσιάζοντας έργα από πόλεις όπως η Μελβούρνη, το Τόκιο, το Παρίσι και το Μπουένος Άιρες, φιλοξενεί δημιουργίες εμβληματικών μορφών της φωτογραφίας όπως οι Berenice Abbott, Claude Cahun και Marcel Moore, Imogen Cunningham, Tina Modotti, Lucia Moholy, Germaine Krull, αλλά και πολλές ακόμη καλλιτέχνιδες που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα τη φωτογραφία. Μέσα από τις φωτογραφίες τους, μέσα από καρτ ποστάλ, photobooks και περιοδικά, αναδεικνύεται η πολυμορφία των πρακτικών τους αλλά και ο ρόλος της φωτογραφίας ως εργαλείο προσωπικής έκφρασης και κοινωνικού σχολιασμού.

Ilse BING Salut de Schiaparelli (1934)/ ngvmelbourne

Η έκθεση φιλοξενείται στην National Gallery of Victoria, στην οδό 180 St Kilda Road της Μελβούρνης με την είσοδο να μην απαιτεί κράτηση.

