To καταφύγιο του Yves Saint Laurent στο Μαρακές είναι μια πραγματική όαση

Το προσωπικό καταφύγιο του Yves Saint Laurent, κρυμμένο μέσα στην καταπράσινη όαση του Jardin Majorelle στο Μαρακές, η Villa Oasis είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομά της, μια πραγματική όαση.

Αν και ο βοτανικός κήπος Majorelle ήταν επί δεκαετίες ανοιχτός στο κοινό, η Villa Oasis παρέμενε αυστηρά κλειστή μέχρι πρόσφατα, όταν άνοιξε τις πόρτες της προσφέροντας στους επισκέπτες μια σπάνια ματιά στον κόσμο του μεγάλου σχεδιαστή.

Η σχέση του Yves Saint Laurent με το Μαρακές ήταν βαθιά και καθοριστική. Από την πρώτη του επίσκεψη τη δεκαετία του '60, βρήκε εκεί έναν τόπο όπου μπορούσε να «αποσυνδεθεί», να σκεφτεί, να σχεδιάσει και να αντλήσει έμπνευση.

To καταφύγιο του Yves Saint Laurent στο Μαρακές είναι μια όαση

Η Villa Oasis έγινε το μέρος όπου ο χρόνος κυλούσε διαφορετικά, ένας χώρος περισυλλογής, μακριά από τον θόρυβο της μόδας και της δημοσιότητας.

Η αρχιτεκτονική και η διακόσμηση φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην αντανακλούν αυτή τη φιλοσοφία. Οι χώροι πλημμυρίζουν από έντονα χρώματα, εξωτικά φυτά, περίτεχνα ψηφιδωτά και βορειοαφρικανικά υφάσματα. Κάθε στοιχείο μοιάζει να έχει τοποθετηθεί με απόλυτη προσοχή, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στη γεωμετρία και τη φύση, την τάξη και το απρόβλεπτο.

Κεντρικό ρόλο παίζει, φυσικά, το περίφημο Majorelle blue, το βαθύ, έντονο μπλε που επανέρχεται διαρκώς, προσφέροντας μια αίσθηση ηρεμίας και εσωτερικής ισορροπίας.

Το χρώμα αυτό αξίζει να πούμε πως πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του '30, όταν ο ζωγράφος Jacques Majorelle εμπνεύστηκε από τις αποχρώσεις που έβλεπε στις προσόψεις του Μαρακές. Μετά τον θάνατό του το '62, ο κήπος εγκαταλείφθηκε, μέχρι που το '80 ο Yves Saint Laurent και ο Pierre Bergé του έδωσαν και πάλι ζωή αποκαθιστώντας τον και μετατρέποντάς τον σε πολιτιστικό σύμβολο.

Σήμερα, η Villa Oasis και το Jardin Majorelle δεν είναι απλώς τόποι επίσκεψης αλλά χώροι που η φύση, η αρχιτεκτονική και η δημιουργική σκέψη συνυπάρχουν αρμονικά, μια αληθινή όαση γαλήνης, σχεδιασμένη για ξεκούραση, στοχασμό και έμπνευση.