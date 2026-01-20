Valentino: O θρύλος της ιταλικής δεξιοτεχνίας και η κληρονομιά του - Το εμβληματικό κόκκινο χρώμα και η έμπνευση πίσω από αυτό

Ο θρυλικός Ιταλός σχεδιαστής, Valentino, φημίζονταν για πολλούς λόγους, ένας όμως από αυτούς ήταν πως συνδύαζε άψογα την πολυτέλεια, την ιταλική φινέτσα και το υψηλό στιλ.

Με αδιάκοπο πάθος και αγάπη για τη γυναικεία υπόσταση, ο σχεδιαστής που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93ων ετών είχε ντύσει στο πέρας των χρόνων σπουδαία ονόματα του θεάματος, μεταξύ άλλων τις Ελίζαμπερ Τέιλορ, Τζόαν Κόλινς, Ζακλίν Κένεντι, Όντρεϊ Χέπμπορν, Μέριλ Στριπ και πολλές άλλες, χαρίζοντάς τους εμβληματικές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί μέχρι τη μεγάλη οθόνη.

«Το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι προσπαθώ όσο καλύτερα μπορώ — με όλο μου το πάθος — να κάνω μια γυναίκα να δείχνει όμορφη και να φτιάχνω φορέματα που κολακεύουν το σώμα της. Μια γυναίκα πρέπει να νιώθει ότι λάμπει».», είχε δηλώσει στο περιοδικό Elle το 2007. «Venus: Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos»: Όταν η μόδα συνομιλεί με την τέχνη το αποτέλεσμα είναι μεταμορφωτικό

Γεννήθηκε στην πόλη Βογέρα της Ιταλίας το '32, και έμαθε την τέχνη του στα ατελιέ υψηλής ραπτικής του Παρισιού πριν ιδρύσει τη δική του σειρά στη Ρώμη το 1959. Το '60, γνώρισε τον επί χρόνια συνεργάτη του και σύντροφο ζωής, Τζανκάρλο Τζιαμέτι, τότε ακόμη φοιτητή αρχιτεκτονικής, με τον οποίο κατάφεραν να απογειώσουν τη Valentino SpA σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη μάρκα.

Getty Images

Από τα πρώτα σχέδια του ως την κορυφή

Μία από τις πρώτες διάσημες πελάτισσες του ήταν η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Τέιλορ, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας «Κλεοπάτρα» στη Ρώμη στις αρχές της δεκαετίας του '60.

Μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του '70 το πέρασε στη Νέα Υόρκη, περιτριγυρισμένος από προσωπικότητες όπως ο Άντι Γουόρχολ και η Νταϊάνα Βρίλαντ ενώ από το '90, έγινε αγαπημένος των super model της δεκαετίας, μεταξύ άλλων η Κλόντια Σίφερ και η Ναόμι Κάμπελ.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι διάσημες γυναίκες έχουν φορέσεις δημιουργίες του στο κόκκινο χαλί αλλά και στις πιο σπουδαίες τους στιγμές. Για παράδειγμα, η Τζέιν Φόντα φόρεσε δημιουργία του το '81 όταν παρέλαβε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου για τον πατέρα της, Henry, το vintage ασπρόμαυρο φόρεμα που φόρεσε η Τζούλια Ρόμπερτς το 2001, ένα παστέλ φόρεμα σε στιλ καφτάνι μέντας που φόρεσε η Jennifer Lopez το 2003 και το ηλιόλουστο κίτρινο φόρεμα που φόρεσε η Κέιτ Μπλάνσετ το 2005.

To Valentino Red, το χρώμα – υπογραφή του σχεδιαστή

«Για τον οίκο Valentino, το κόκκινο δεν είναι απλώς ένα χρώμα. Είναι ένα μη ξεθωριασμένο σήμα, ένα λογότυπο, ένα εμβληματικό στοιχείο της μάρκας, μια αξία»

Το κόκκινο χρώμα από την πρώτη του κιόλας προσθήκη στη μόδα και την τέχνη συμβόλιζε μεταξύ άλλων το πάθος, τον δυναμισμό, την ομορφιά και την εσωτερική τόλμη, ο Valentino Garavani όμως κατάφερε να επαναπροσδιορίσει το κόκκινο με τη δική του μοναδική καλλιτεχνική υπογραφή. Για πέντε δεκαετίες, σε κάθε συλλογή του υπήρχε τουλάχιστον ένα κόκκινο φόρεμα, ένα εμβληματικό item - καθρέπτης της ουσίας της ταυτότητάς του.

Όπως λέγεται, έμπνευση πίσω από τον επαναπροσδιορισμό του κόκκινου χρώματος αλλά και κάθε σαγηνευτικής δημιουργίας του από τότε και έπειτα ήταν μια εικόνα από την εφηβική του ηλικία. Ο σχεδιαστής, πολλά χρόνια πριν μπει καν στη βιομηχανία της μόδας, παρακολουθούσε τακτικά την όπερα στη Βαρκελώνη με τον πατέρα του.

Σε μια από αυτές τις εξόδους είδε την Κάρμεν του Ζωρζ Μπιζέ και δύο στοιχεία τον έκαναν να «υποσχεθεί» στον μελλοντικό του εαυτό πως το κόκκινο θα γίνει το χρώμα του.

«Όλες οι στολές στη σκηνή ήταν κόκκινες. Όλες οι γυναίκες στα θεωρεία ήταν ως επί το πλείστον ντυμένες στα κόκκινα, και έγερναν μπροστά σαν γεράνια στα μπαλκόνια, και τα καθίσματα και οι κουρτίνες ήταν επίσης κόκκινες. Συνειδητοποίησα ότι μετά το ασπρόμαυρο δεν υπήρχε πιο “λεπτό” χρώμα», είχε δηλώσει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Vogue.

Επιπλέον, μια γυναίκα στο κοινό τον έκανε να ξεχωρίσει το κόκκινο ανάμεσα στα άλλα. «Ενθουσιασμένος, είδα μια γυναίκα με γκρίζα μαλλιά σε ένα από τα κουτιά, πολύ όμορφη, ντυμένη με κόκκινο βελούδο. Ανάμεσα σε όλα τα χρώματα που φορούσαν οι άλλες γυναίκες, έδειχνε μοναδική. Είπα στον εαυτό μου ότι αν επρόκειτο ποτέ να γίνω σχεδιαστής, θα έκανα πολύ κόκκινο».

Η πρώτη από όλες δημιουργίες του με κόκκινο χρώμα μάς πάει πίσω στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι του 1959. Τότε παρουσίασε το «La Fiesta», το πρώτο του κατακόκκινο φόρεμα, το οποίο δεν ήταν άλλο από ένα στράπλες, μεσαίου μήκους party dress από τούλι.

«Το κόκκινο είναι η ζωή, το πάθος, η αγάπη. Είναι η θεραπεία για τη θλίψη», είχε πει σε συνέντευξή του το 2018 στο ιταλικό περιοδικό Esquire. «Νομίζω ότι μια γυναίκα ντυμένη στα κόκκινα, ειδικά το βράδυ, είναι υπέροχη. Ανάμεσα στο πλήθος, είναι η τέλεια εικόνα μιας ηρωίδας».

Αν και τα αρχεία της μάρκας αποκαλύπτουν πάνω από 550 παραλλαγές της απόχρωσης σε συλλογές υψηλής ραπτικής, το κόκκινο του Valentino είναι τόσο ξεχωριστό που η Pantone το αναγνωρίζει επίσημα ως ένα μείγμα από 100% ματζέντα, 100% κίτρινο και 10% μαύρο.

Το 2007, ο Valentino Garavani αποφάσισε να αποσυρθεί και να αφήσει το μέλλον του οίκου του στα χέρια νέων δημιουργικών διευθυντών. Για να «γιορτάσει» το τέλος αυτό, την πορεία του στον χώρο και φυσικά το κόκκινο χρώμα του, κάθε μοντέλο φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα στην τελευταία του συλλογή Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2008.

