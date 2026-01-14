«Venus: Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos»: Όταν η μόδα συνομιλεί με την τέχνη το αποτέλεσμα είναι μεταμορφωτικό

Πώς μοιάζει η μόδα όταν συνομιλεί με τη σύγχρονη τέχνη; Η Joana Vasconcelos έρχεται να δώσει την απάντηση μέσα από μια έκθεση που μοιάζει με εμπειρία μόδας σε εκθεσιακό χώρο, γεμάτη χρώμα, υφές συμπερίληψη και μεταμορφωτική δύναμη.

Η έκθεση με τίτλο «Venus: Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos» που θα πραγματοποιηθεί στον εκθεσιακό χώρο PM23 της Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, στην Piazza Mignanelli στη Ρώμη, αποτελεί έναν ανοιχτό διάλογο μεταξύ μόδας και σύγχρονης τέχνης που επιχειρεί να μεταφράσει την κληρονομιά του Valentino Garavani μέσα από το βλέμμα και τη γλώσσα της ίδιας της Joana Vasconcelos.

Η καλλιτέχνιδα εστιάζει στην υλικότητα, στην αφή και στη γλυπτική διάσταση του ενδύματος επανερμηνεύοντας ρούχα, σχήματα και οράματα και κατασκευάζοντας ένα σύνολο έργων που τιμά και συνομιλεί με τη δημιουργική κληρονομιά του Valentino.

Venus: Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos

Στην έκθεση δώδεκα έργα της καλλιτέχνιδας θα συνομιλούν με τριάντα τρεις δημιουργίες υψηλής ραπτικής του Valentino, επιλεγμένες από το αρχείο και επιμελημένες από την Pamela Golbin ενώ η τοποθεσία καθόλου τυχαία δεν είναι.

Η Ρώμη νοηματοδοτεί τον εννοιολογικό πυρήνα αυτού του εγχειρήματος. Η Αφροδίτη (Venus) άρρηκτα συνδεδεμένη με την πόλη και τον μύθο της, επανεμφανίζεται στο επίκεντρο της έκθεσης ως μια σύγχρονη, υβριδική μορφή, μια ηρωίδα που ενσωματώνει την ομορφιά, τη δύναμη και τη μεταμόρφωση.

Όταν η μόδα συνομιλεί με την τέχνη το αποτέλεσμα είναι μεταμορφωτικό

Το έργο Venus συνυφαίνουν χιλιάδες διακοσμητικά στοιχεία, δίνοντας ζωή σε μια σύγχρονη και αφηρημένη ηρωίδα. Το έργο που δίνει σε ολόκληρη την έκθεση το όνομά του είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα ενός εντυπωσιακού συμμετοχικού καλλιτεχνικού έργου και το ενδιαφέρον είναι πως δημιουργήθηκε από αμέτρητα χέρια.

Από φοιτητές μόδας σε ακαδημίες, ασθενείς στο Νοσοκομείο Bambino Gesù και ασθενείς σε τελικό στάδιο στο Ιατρικό Κέντρο Gemelli μέχρι γυναίκες θύματα βίας, γυναίκες πρόσφυγες και κρατούμενες στις φυλακές Rebibbia, η Αφροδίτη αντιπροσωπεύει την ομορφιά, τη δύναμη και τη μεταμόρφωση.

Η έκθεση με λίγα λόγια προτάσσει έναν χώρο όπου η ομορφιά δεν είναι στατική ούτε ελιτίστικη, αλλά ζωντανή, συμμετοχική και βαθιά ανθρώπινη.

Η έκθεση θα ανοίξει τις πόρτες της 18 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως και τις 16 Μαΐου.