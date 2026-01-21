Valentino Garavani: Η ζωή του «τελευταίου αυτοκράτορα» της μόδας, μέσα από φωτογραφίες του

Η είδηση του θανάτου του Valentino Garavani προκάλεσε ένα παγκόσμιο κύμα συγκίνησης, ταράζοντας βαθιά τη βιομηχανία της μόδας.

Ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με την απόλυτη κομψότητα, τη διαχρονική πολυτέλεια και την ιταλική φινέτσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που ξεπερνά τάσεις και εποχές.



Ο Valentino δεν υπήρξε απλώς ένας σπουδαίος σχεδιαστής αλλά ένας δημιουργός που πίστεψε με πάθος στη δύναμη της ομορφιάς και την υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση. Από νωρίς ήταν ξεκάθαρο ότι δεν τον ενδιέφερε η μόδα ως κάτι το εφήμερο, αλλά ως μορφή τέχνης.

Η ζωή «τελευταίου αυτοκράτορα» της μόδας μέσα από φωτογραφίες του

Οι πρώτες ασπρόμαυρες φωτογραφίες του από τη Ρώμη των late ’50s τον αποτυπώνουν σκυμμένο επάνω από τα υφάσματά του, να δουλεύει με ευλάβεια κάθε πτυχή και κάθε γραμμή, εικόνες που αποδεικνύουν τη βαθιά του πίστη στη δεξιοτεχνία και τη λεπτομέρεια.



Μέσα από εμβληματικά στιγμιότυπα τον βλέπουμε να κινείται ανάμεσα σε μούσες και σταρ, από τη Τζάκι Κένεντι και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ μέχρι τη Σοφία Λόρεν και, αργότερα, ανάμεσα στα supermodels των ’90s. Σε άλλες εικόνες, πιο «ήσυχες» και προσωπικές, ο Valentino εμφανίζεται στο ατελιέ ή στο σαλόνι του, δίπλα στον αγαπημένο του Τζιανκάρλο ή μόνος, απορροφημένος στη σκέψη και τη δημιουργία.

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έζησε και δημιούργησε με την πεποίθηση ότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, αλλά στάση ζωής και, μέσα από τις εικόνες που άφησε πίσω του, η παρουσία του παραμένει ζωντανή, αθόρυβα επιβλητική και για πάντα συνυφασμένη με την υψηλή τέχνη της μόδας.



H λαμπερή πορεία του Valentino μέσα από φωτογραφίες

Στο ατελιέ για τη συλλογή Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 1959



Με την Luciana Pignatelli και την Irene Galitzine στο αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι, το 1965, κατευθύνονται σε φιλανθρωπική επίδειξη μόδας στο πολυκατάστημα Alexander's

Στο ατελιέ του στη Ρώμη τον Φεβρουάριο του 1966



Ο Αριστοτέλης Ωνάσης με τη Ζακλίν Κένεντι, φορώντας το κρεμ δαντελένιο φόρεμα που της έφτιαξε ο Valentino μετά τον γάμο τους στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1968

O Valentino στο Savoy Hotel, to 1968



Με τη Τζάκι και τον Τζιανκάρλο στο Κάπρι, τον Αύγουστο του 1970

Ο Τζιανκάρλο στο διαμέρισμά τους στην Upper East Side της Νέας Υόρκης με τον Valentino, το 1977

Με τη Μπρουκ Σιλντς το 1981 στην επίδειξη υψηλής ραπτικής του στη Ρώμη

Με την Ιμάν να φοράει ένα κόκκινο βραδινό φόρεμα από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Φθινόπωρο/Χειμώνας 1984



Ο Valentino με τη Σοφία Λόρεν στη Νέα Υόρκη το 1992



Στο Runway Show RTW Fall, το 1995



Στη villa à Rome το 2000

Με τη Μαρί Σαντάλ στο γκαλά του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου για τα εγκαίνια της έκθεσης «Jacqueline Kennedy: Τα χρόνια του Λευκού Οίκου» στη Νέα Υόρκη, το 2001

Με την Αν Χάθαγουεϊ και τη Γκουίνεθ Πάλτροου στο LA County Museum of Art, το 2009

Getty Images





Η Βασίλισσα Ελισάβετ με τον Πρίγκιπα Φίλιππο και τον σχεδιαστή, το 2010