Η Celia Kritharioti παρουσίασε έκανε μια Old Hollywood Avant-Première στο Παρίσι – Η εντυπωσιακή couture συλλογή

H Celia Kritharioti παρουσίασε την couture συλλογή της για την Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 με την επίδειξή της στο Παρίσι να αποτελεί μια μεγαλειώδη πρεμιέρα με κάθε έννοια.

Καθώς παρουσίασε τη νέα της συλλογή της, η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, μια αναγνώριση που έρχεται από τους μεγαλύτερους Οίκους Υψηλής Μόδας, οι οποίοι και προσκαλούν τα νέα μέλη.

«Ο κινηματογράφος είναι η αρχιτεκτονική των ονείρων». Η Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ δεν ήταν απλώς μια εποχή του κινηματογράφου, ήταν η γέννηση του glamour, μιας εποχής που η γυναικεία ενδυνάμωση ξεκίνησε να εκφράζεται και μέσα από την εικόνα.

Φέροντας την κληρονομιά του παλαιότερου οίκου υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1906, η Σίλια εισέρχεται στο πάνθεο της Υψηλής Ραπτικής με μια συλλογή που αποθεώνει τη χειροποίητη δημιουργία και τη θηλυκότητα, διαχρονικά χαρακτηριστικά της δουλειάς της σχεδιάστριας.

Η κινηματογραφική αίγλη αποτέλεσε τον πυρήνα της συλλογής, θεμελιωμένη στο παραδοσιακό couture savoir-faire. Από το ατελιέ του Οίκου στην Αθήνα μέχρι το Παρίσι και το Χόλιγουντ, τα φτερά, η λάμψη και η φαντασία μεταφράζονται σε μια σύγχρονη γλώσσα απόλυτης φινέτσας.

Μαύρες βελούδινες κουρτίνες πλαισιώνουν την αίθουσα Pavillon Cambon, ενώ το catwalk ήταν τυλιγμένο με ατελείωτα μέτρα λευκού σιφόν, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα ενώ τα μοντέλα κατέβηκαν τα σκαλιά, φέροντας τον μεθυστικό αέρα του Old Hollywood στην καρδιά του Παρισιού. Συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τη λεπτότητα, οι δημιουργίες απέπνεαν χάρη, λάμψη και δυναμισμό. Κρόσσια, φτερά και φίνες δαντέλες, κεντημένες στο χέρι, μαρτυρούν την τέχνη της υψηλής ραπτικής στην ιδανική της μορφή. Το μαύρο και το λευκό κυριάρχησαν ενώ εκπλήξεις από χρυσό, κίτρινο, aqua και ροζ ολοκλλήρωσαν τη χρωματική παλέτα. Οι όγκοι έμοιαζαν να αψηφούν τη βαρύτητα σε μια σειρά από φορέματα από ταφτά, μεταξωτό σατέν και οργάντζα.





Επιπλέον, αέρινες σιλουέτες από τούλι συνδυάστηκαν με εξαιρετικές κάπες και διάφανα πέπλα που μοιάζουν με σύννεφα που αγκαλιάζουν το σώμα. Μια παρέλαση από μεγαλοπρεπή βραδινά φορέματα, εμπνευσμένα από τις ντίβες της μεγάλης οθόνης, με γραμμές που σμιλεύουν το σώμα και θελκτικά cut-outs, έδωσαν τη θέση τους σε μια στιγμή καθαρής ποίησης: τη νυφική δημιουργία από αιθέριο λευκό μεταξωτό τούλι, διαμέτρου τριών μέτρων. Το ρούχο φέρει κεντημένες στο χέρι δαντέλες και η νύφη μοιάζει με μπαλαρίνα μέσα στο μουσικό της κουτί.





