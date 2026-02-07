Πρέπει να τον δοκιμάσεις

Ανάμεσα σε reels, TikTok tips και Instagram posts, όλο και περισσότεροι στιλιστικοί «κανόνες» ξεπροβάλλουν, με στόχο να βοηθήσουν τις γυναίκες να κατανοήσουν καλύτερα το προσωπικό τους στιλ και να απλοποιήσουν την καθημερινότητά τους, σε ό,τι αφορά την ένδυση και το styling ένας από τους πιο πρακτικούς – και ταυτόχρονα απελευθερωτικούς – κανόνες όμως είναι ο λεγόμενος κανόνας των 5 outfits.

Σε μια εποχή που οι τάσεις αλλάζουν διαρκώς, αυτός ο κανόνας μας φέρνει πιο κοντά σε ένα προσωπικό στιλ με ουσία, συνέπεια και λιγότερο περιττό θόρυβο ενώ παράλληλα μας μαθαίνει να κάνουμε πιο συνειδητές αγορές, οι οποίες φυσικά έχουν και θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Τι είναι ο κανόνας των 5 outfit και πώς θα κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη

Με λίγα λόγια μάς λέει πως, πριν αγοράσουμε ένα νέο κομμάτι, πρέπει να σκεφτούμε αν μπορούμε να το φορέσουμε με τουλάχιστον πέντε διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας ρούχα που ήδη υπάρχουν στη γκαρνταρόμπα μας. Αν η απάντηση είναι θετική, τότε το κομμάτι αξίζει μια θέση στη συλλογή μας, αν όχι, ίσως πρόκειται απλώς για μια παρορμητική αγορά.

Στην πράξη, ο κανόνας των 5 outfits είναι ιδιαίτερα έξυπνος αφού εκπαιδεύει το μυαλόνα μην βλέπουμε πια τα ρούχα ως μεμονωμένα items, αλλά ως κομμάτια ενός ευρύτερου συνόλου που πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ του.

Για να κάνεις πράξη τον κανόνα, το πρώτο βήμα είναι να εξασκήσεις την παρατήρησή σου και να σκεφτείς τι φοράς στην καθημερινότητά σου. Έπειτα σκέψου τις χρωματικές παλέτες και τις γραμμές, ποια δηλαδή είναι πιο ευέλικτα και ποια συνδυάζονται μεταξύ τους. Έτσι οι επιλογές πολλαπλασιάζονται και τα δύσκολα πρωινά που δεν ξέρεις τι να φορέσεις θα ανήκουν πια στο παρελθόν.

