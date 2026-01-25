Τι είναι ο κανόνας 2/3 του TikTok που υπόσχεται τέλειο στιλ και καθόλου άγχος
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
25 Ιανουαρίου 2026
Τα πρωινά πριν το γραφείο συχνά είναι δύσκολα, ιδίως όταν δεν ξέρεις τι να φορέσεις και τι styling να κάνεις, γι’ αυτό και ένας απλός κανόνας που έγινε viral στο TikTok έχει κερδίσει το ενδιαφέρον όσων θέλουν να ετοιμάζονται πιο γρήγορα χωρίς να θυσιάζουν ούτε το στιλ ούτε τον πολύτιμο ύπνο τους.
Ο λόγος για τον κανόνα 2/3, μια φιλοσοφία που βασίζεται στο less is more και υπόσχεται πιο ισορροπημένες εμφανίσεις στο άψε σβήσε.
@kathysannnn CHALLENGING YOU ANGELS✨ I love me a good fleece pullover/hoodie it’s perfect to follow the 2/3 rule to get ready everyday 🤍 #momoutfit #momtips #sahm #youngmom ♬ original sound - KATHYGEMENII
Τι είναι ο κανόνας 2/3 και πώς λειτουργεί
Ο κανόνας 2/3 αφορά τα τρία βασικά στοιχεία κάθε εμφάνισης, δηλαδή τα μαλλιά, το μακιγιάζ και τα ρούχα και η λογική του είναι απλή, αντί να προσπαθείς να τελειοποιήσεις και τα τρία, εστιάζεις μόνο στα δύο. Το τρίτο παραμένει πιο απλό ή ανεπιτήδευτο.
Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος, μειώνεται το άγχος και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει πιο φυσικό.
Πώς να υιοθετήσεις τον κανόνα
- Επένδυσε σε δύο σημεία κάθε φορά
Αν επιλέξεις πιο προσεγμένο outfit και ολοκληρωμένο μακιγιάζ, άφησε τα μαλλιά επιμελώς ατημέλητα.
@kashmoneyrecordss Always look put together using the 2/3 rule #etiquette #feminity #femininityforblackwomen #styletips #fashiontipsforwomen #classywomen #classytips ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design
- Δώσε έμφαση εκεί που νιώθεις πιο άνετα
Κάποιες μέρες τα μαλλιά είναι προτεραιότητα, άλλες είναι το μακιγιάζ. Ο κανόνας προσαρμόζεται στη διάθεση και στον χρόνο σου.
- Μην φοβάσαι την απλότητα
Ένα τζιν και ένα απλό πουλόβερ μπορούν να λειτουργήσουν τέλεια, μη φοβάσαι λοιπόν τα basic looks.
- Χρησιμοποίησε αξεσουάρ
Αξεσουάρ, γυαλιά ηλίου ή ένα statement πανωφόρι μπορούν να καλύψουν το τρίτο (πιο ατημέλητο) σημείο χωρίς να «χαλάσει» η εικόνα σου.
