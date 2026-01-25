Τι είναι ο κανόνας 2/3 του TikTok που υπόσχεται τέλειο στιλ και καθόλου άγχος

To Tiktok πάντα έβρισκε έξυπνα tricks για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη

Τα πρωινά πριν το γραφείο συχνά είναι δύσκολα, ιδίως όταν δεν ξέρεις τι να φορέσεις και τι styling να κάνεις, γι’ αυτό και ένας απλός κανόνας που έγινε viral στο TikTok έχει κερδίσει το ενδιαφέρον όσων θέλουν να ετοιμάζονται πιο γρήγορα χωρίς να θυσιάζουν ούτε το στιλ ούτε τον πολύτιμο ύπνο τους.

Ο λόγος για τον κανόνα 2/3, μια φιλοσοφία που βασίζεται στο less is more και υπόσχεται πιο ισορροπημένες εμφανίσεις στο άψε σβήσε.

Τι είναι ο κανόνας 2/3 και πώς λειτουργεί

Ο κανόνας 2/3 αφορά τα τρία βασικά στοιχεία κάθε εμφάνισης, δηλαδή τα μαλλιά, το μακιγιάζ και τα ρούχα και η λογική του είναι απλή, αντί να προσπαθείς να τελειοποιήσεις και τα τρία, εστιάζεις μόνο στα δύο. Το τρίτο παραμένει πιο απλό ή ανεπιτήδευτο.

Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος, μειώνεται το άγχος και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει πιο φυσικό.

Πώς να υιοθετήσεις τον κανόνα